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Snipping Tools

Snipping Tools

Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений

3,6 (15)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2022.2511.47.0
Скачать 416 MB
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История изменений

Версия 2022.2511.47.0

Оценки программы

3,6

15 оценок Оценок пока нет

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