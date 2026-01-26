Snipping Tools — штатное программное обеспечение операционной системы Windows, предназначенное для создания скриншотов и редактирования изображений. Утилита доступна по умолчанию на 32-х и 64-битных версиях Windows 10 и 11. Язык интерфейса русский.

Возможности программы «Ножницы»

Snipping Tools позволяет делать захваты всего экрана, либо определенной области изображения. У пользователя появляется возможность сделать скриншот с задержкой. Например, в настройках выбрана задержка в 5 секунд, на экране идет фильм. За пять минут до момента, когда нужен скриншот, необходимо запустить утилиту. Через пять секунд в полученное изображение попадет именно тот кадр, который был необходим пользователю.

Интерфейс утилиты представляет собой небольшое окно. В верхней строке окна программного обеспечения расположены следующие вкладки:

«Создать». С помощью этой клавиши можно создать скриншот вручную.

«Режим». На экране отобразится меню с выбором захвата для скриншота. Это могут как произвольная форма, так и ровно очерченный прямоугольник, активное окно, либо весь экран.

«Задержать». Эта функция позволяет задать время захвата. Удобна для тех пользователей, кому нужно делать снимки экрана в моменте.

«Отмена». Функция отменяет сделанный скриншот. Она находится в неактивном состоянии, пока пользователь не заскринит экран.

«Параметры». В этой вкладке можно настроить использование программы так, как удобно пользователю.

В настройках программного обеспечения можно скрыть текст инструкций, который появляется при выборе определенной кнопки. Можно выбрать цвет чернил для текста, который нужно написать прямо на изображении. Если необходимо копировать фрагменты в буфер обмена, то необходимо галочкой отметить специальный пункт в настройках.

Редактировать снимок можно тремя инструментами:

«Перо». В программе можно задать более тонкие настройки: задать тип линии или толщину.

«Маркер». С помощью маркера можно выделить важные объекты на скрине.

«Ластик». С помощью ластика удаляют внесенные изменения. Например, убирают подчеркивания или написанные маркером текст.

Если пользователь сделает скриншот из интерфейса «Наброска на фрагменте экрана», то ему станут доступны расширенные инструменты для редактирования изображения: маркер, ручка, карандаш, линейка, обрезка и другие средства. Скрин можно сохранить как изображение с расширением PNG, GIF и JPEG, как веб-страницу. Можно отправить снимок по электронной почте.

28 февраля 2023 года «Ножницы» получили функцию записи экрана, она появилась в крупном обновлении Windows 11.