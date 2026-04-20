Monosnap — программа для создания скриншотов и записи видео с экрана компьютера с функциями выгрузки полученных снимков и видеозаписей в облачное хранилище. Это условно-бесплатная программа, имеющая ограничения в продолжительности видеозаписи (не более 5 минут за раз) и в функциях, связанных с выгрузкой созданных медиафайлов в облако.

Приложение Monosnap поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

программа для создания скриншотов Monosnap

Технически, Monosnap — это классическая программа для создания скриншотов и записи видео с экрана компьютера в различных режимах. Отличительной особенностью данного приложения является наличие у нее функций выгрузки созданных изображений и видеоматериалов в облачное хранилище с автоматическим созданием на них прямой URL-ссылки, которую можно отправить кому-либо.

Конечно, существуют аналогичных программ с подобной функцией, однако Monosnap позволяет выгружать скриншоты и видео не только в свое собственное облачное хранилище, но и на множество других сервисов (и не только в облако). Более того, через Monosnap на любые поддерживаемые сервисы можно загружать не только изображений или видео, но и вообще любые файлы (главное, чтобы их загрузка была разрешена на стороне сервиса).

Функции программы Monosnap

К числу основных функций Monosnap относятся:

Создание скриншотов и запись видео в трех режимах: окно, выделенная область и целый экран.

Вспомогательные режимы создания скриншотов: быстрый снимок последней выделенной области, снимок с задержкой от 3 до 10 секунд, скриншот «застывшей» области (создается снимок всего экрана, после чего пользователь может выделить нужную область для сохранения).

Запись видео со звуком и без: в первом случае в качестве источника аудио можно указать, как входной сигнал (микрофон, MIDI-инструменты и т.п.), так и выходной сигнал (т.е. запись всего, что слышно в динамиках/наушниках).

Возможность рисования во время записи видео поверх экрана, указанной области или окна, наложения стрелок и прямоугольников.

Запись видео с захватом курсора мыши и выделением кликов либо без этого.

Параллельная съемка видео с веб-камеры с автоматической интеграцией картинки с нее в записываемую область.

Наличие встроенного графического редактора, открывающегося автоматически после создания скриншота (можно отключить его запуск в настройках) и обладающего следующими функциями: рисование карандашом, наложение стрелок, линий, прямоугольников, эллипсов, текста и текста со стрелкой, создание размытых областей для скрытия конфиденциальных данных, обрезка и изменение разрешения скриншота, а также добавление внешних изображений.

Из настроек видео: FPS (от 5 до 30 кадров в секунду), качество (низкое, среднее, высокое).

Управление программой (вплоть до вызова нужного инструмента рисования во время съемки) посредством настраиваемых горячих клавиш.

Сетевые функции Monosnap:

Выгрузка скриншотов и видео на сервера Monosnap, а также в облачные хранилища DigitalOcean Spaces, Amazon S3, Evernote, Dropbox, Yandex.Disk, Box и Google Drive.

Выгрузка мультимедиа на серверы WebDAV, FTPS, FTP и sFTP.

Загрузка видео и изображений в свой аккаунт на YouTube и Zoom.

Загрузка любых типов файлов на поддерживаемые сервисы простым перетаскиванием в дроп-зону (небольшой значок в левом нижнем углу экрана).

Большинство сервисов для выгрузки файлов в бесплатной версии программы доступны только в первые 30 дней использования. Дисковое пространство Monosnap ограничено 2 гигабайтами, также ограничена скорость доступа к облаку (медленная загрузка) и сетевой трафик (не более 4 Гб в месяц), расходуемый при просмотре и скачивании мультимедиа любыми пользователями, которые перешли в хранилище по ссылке.