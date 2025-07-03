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ScreenShooter

ScreenShooter

Программа для создания скриншотов

3,4 (28)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.7.4.1859
Скачать 717 KB
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.7.4.1859

  • Улучшен интерфейс захвата экрана: добавлены новые инструменты аннотирования и выделения областей.
  • Исправлены ошибки записи аудио с внешних микрофонов.
  • Добавлены новые шаблоны экспорта для быстрого создания скриншотов в соцсети.
  • Оптимизирована скорость работы и улучшена интеграция с облачными хранилищами.

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Оценки программы

3,4

28 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о ScreenShooter

2 отзыва

Олег

Пользовался 4 года, очень удобная программа, но переехал на Windows 11 и она стала работать один раз, потом выгружается и надо запускать по-новой.

Андрей

Мне понравилась эта программа, она позволяет записывать видео со звуком!
Очень удобно пользоваться горячими клавишами!