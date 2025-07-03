ScreenShooter — бесплатная программа для создания скриншотов в различных режимах. Приложение работает в операционных системах Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32/64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

Режимы создания скриншотов в ScreenShooter

Программа ScreenShooter имеет три режима создания снимков экрана, каждый из которых запускается при нажатии определенной комбинации клавиш:

Весь экран (Alt + Shift + 1). Выделенная пользователем область экрана (Alt + Shift + 2). Открытое окно любого приложения (Alt + Shift + 3).

При необходимости пользователь может изменить горячие клавиши по своему усмотрению в настройках программы.

Обработка/редактирование скриншотов

В приложение ScreenShooter встроен минималистичный редактор изображений, запускающийся автоматически после создания снимка экрана. Он обладает следующими функциями:

Наложение (рисование) на скриншот графических элементов — стрелок, геометрических фигур (прямоугольники, эллипсы, линии) и штампов нумерации.

Наложение текста с возможностью выбора шрифта и размера.

Применение эффекта «Размытие» к выделенной прямоугольной области с определяемой пользователем степенью размытия.

Обрезка прямоугольно области скриншота.

При наложении на снимок графических элементов и/или текста имеется возможность предварительного выбора цвета и установки степени прозрачности рисования. У прямоугольников можно дополнительно настроить радиус углов.

При необходимости функцию редактирования скриншотов можно отключить в настройках (в этом случае не будет запускаться редактор изображений, снимки будут сохраняться без предварительного редактирования).

Сохранение скриншотов

По умолчанию программа ScreenShooter после создания скриншотов (или окончания их редактирования) предлагает пользователю выбрать способ их сохранения:

Сохранить на жесткий диск в указанную в настройках папку.

Поместить скриншот в буфер обмена для последующей вставки в другое приложение, сайт и т.д.

Отправка снимка по электронной почте с использованием установленного на компьютере почтового клиента.

Имеются и другие способы сохранения скриншотов:

Загрузка на FTP-сервер.

Загрузка скриншота в облачные хранилища (напрямую из программы) Dropbox, OneDrive, Google Drive или Яндекс.Диск.

Любой из способов сохранения можно установить в качестве основного. В этом случае скриншоты будут автоматически помещаться в буфер обмена либо сохраняться/выгружаться на диск, почтовый ящик, FTP-сервер или облачное хранилище.