Fraps — универсальная программа для записи/захвата видео с экрана компьютера и измерения частоты FPS. Утилита имеет три полезных функции:

FPS. Данная функция предназначена для определения частоты кадров в игре или любом приложении. В настройках Fraps можно указать папку для сохранения видео с отображенным числом FPS. Его, в свою очередь, можно расположить в любом углу.

Movies. Fraps удобно использовать в качестве утилиты для захвата видео с экрана компьютера. В настройках можно указать папку для сохранения роликов, их качество и горячую клавишу для быстрого запуска записи.

Screenshots. Данная функция предназначена для создания скриншотов рабочего стола компьютера или любого приложения. Также можно назначить горячую клавишу, которая в любой момент сможет запечатлеть изображение с монитора. Полученный скриншот можно сохранять в форматах JPEG, BMP, PNG и TGA.

Программа Fraps совместима с устаревшими версиями Windows: XP, Vista и 7. Разработчики о поддержке актуальных Windows 8, 8.1 и 10 не заявляют. Программа переведена на русский язык. Полная версия Fraps стоит $37.