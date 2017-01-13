SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Movavi Game Capture

В данном списке представлены программы для замены Movavi Game Capture. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Movavi Game Capture, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
HyperCam
HyperCam

Версия 5.5.1910.08

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Debut Video Capture Software
Debut Video Capture Software

Версия 7.75

Программа для записи видео с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Screenpresso
Screenpresso

Версия 2.1.3

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
iFun Screen Recorder
iFun Screen Recorder

Версия 1.2.0.261

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (14)
Экранная Студия
Экранная Студия

Версия 1.27

Программа записи видео с монитора со встроенным видеоредактором

Оценок пока нет
Mirillis Action
Mirillis Action

Версия 3.10.2

Программа для записи и трансялции видео с экрана в интернет

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Icecream Screen Recorder
Icecream Screen Recorder

Версия 5.99

Программа для записи видео с экрана компьютера и игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
BB FlashBack
BB FlashBack

Версия 5.30.0.4337

Программа для записи видео с экрана монитора с возможностью редактирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Camtasia Studio
Camtasia Studio

Версия 9.0.3.1627

Записи видео с экрана и редактирование видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)