Camtasia Studio — мощная программа для создания профессиональных скринкастов (видеороликов, снятых с экрана монитора). С помощью этого приложения можно легко создавать профессиональные ролики со зрелищными эффектами.

С помощью программы Camtasia Studio можно записать видео с экрана монитора, а потом обработать во встроенном редакторе. При этом возможности программы по обработке видео не уступают профессиональным программам для монтажа видео. В программу встроены сотни различных эффектов и переходов, которые позволят быстро добавить видео уникальные черты. Прямо из программы созданное видео можно опубликовать в интернете на одном из популярных видеохостингов.

Camtasia Studio будет отличным инструментов, чтобы сделать мероприятия, обучающие уроки и сайты более интересными и зрелищными. С помощью программы можно записать уроки на любую тему. Обучающие видео пользуются большой популярностью в интернете, так как они наглядны, понятны и, как правило, интереснее обычных учебников и текстовых руководств.

Для бесплатного скачивания доступна 30-дневная версия Camtasia Studio на русском языке. По истечению этого срока придется купить лицензию за $249. Программа стабильно работает на всех современных версиях Windows.