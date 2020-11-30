CyberLink PowerDirector 365 — программа для редактирования и записи видеороликов. Утилита совместима с 64-битными операционными системами Windows 10 и 11. Есть бесплатная версия и платная версия софта. Интерфейс представлен на английском языке, русского нет.

Зачем нужна программа CyberLink PowerDirector 365?

CyberLink PowerDirector 365 предлагает множество инструментов для редактирования видеороликов. Если для пользователя метод обработки в полнофункциональном редакторе в виде шкалы времени считается сложным, то он сможет использовать раскадровку.

При редактировании видеоролика можно:

добавлять субтитры;

вставлять саундтреки;

работать с файлами разных форматов без конвертации;

получить доступ к функции работы с хромакеем;

вставлять анимации, титров.

Есть возможность корректировать цвет, яркость и насыщенность видеоролик. Подготовленное видео можно записать на DVD или загрузить в социальную сеть. Программное обеспечение умеет прожигать диски для записи видеоролика, как Nero Burning. Однако в бесплатной версии на диск будет записано видео с логотипом от CyberLink.

Для редактирования можно использовать видеозаписи в 4 К. Этот редактор будет полезен людям, занимающимся онлайн-обучением или преподающим курсы, так как программа умеет захватывать экран и писать видео прямо с рабочего стола.

Рендеринг видеоролика осуществляется быстро. Поэтому сохранение видео возможно в течение нескольких минут. внедрена возможность работы с роликами в виртуальной реальности, поэтому картинку можно разворачивать на 360 градусов.

Интерфейс программы

Интерфейс программы разбит на несколько частей.