CyberLink PowerDirector 365 — программа для редактирования и записи видеороликов. Утилита совместима с 64-битными операционными системами Windows 10 и 11. Есть бесплатная версия и платная версия софта. Интерфейс представлен на английском языке, русского нет.
Зачем нужна программа CyberLink PowerDirector 365?
CyberLink PowerDirector 365 предлагает множество инструментов для редактирования видеороликов. Если для пользователя метод обработки в полнофункциональном редакторе в виде шкалы времени считается сложным, то он сможет использовать раскадровку.
При редактировании видеоролика можно:
- добавлять субтитры;
- вставлять саундтреки;
- работать с файлами разных форматов без конвертации;
- получить доступ к функции работы с хромакеем;
- вставлять анимации, титров.
Есть возможность корректировать цвет, яркость и насыщенность видеоролик. Подготовленное видео можно записать на DVD или загрузить в социальную сеть. Программное обеспечение умеет прожигать диски для записи видеоролика, как Nero Burning. Однако в бесплатной версии на диск будет записано видео с логотипом от CyberLink.
Для редактирования можно использовать видеозаписи в 4 К. Этот редактор будет полезен людям, занимающимся онлайн-обучением или преподающим курсы, так как программа умеет захватывать экран и писать видео прямо с рабочего стола.
Рендеринг видеоролика осуществляется быстро. Поэтому сохранение видео возможно в течение нескольких минут. внедрена возможность работы с роликами в виртуальной реальности, поэтому картинку можно разворачивать на 360 градусов.
Интерфейс программы
Интерфейс программы разбит на несколько частей.
- Easy Editor. он отвечает за создание проекта в несколько кликов. Видео можно будет конвертировать в нужный формат. Можно будет подобрать шаблон для видео, длительность, добавить звук.
- Express Project. Здесь работать нужно с готовыми шаблонами. В них можно вставлять собственные записи и комбинировать, чтобы получить интересное видео. Шаблоны скачивают из облачного хранилища программного обеспечения.
- Theme Designer. Эта вкладка нужна для формирования слайд-шоу. Его готовят тоже на основе уже готовых шаблонов.
- SlideShow Creator. используя эту вкладку можно дополнительно вносить собственные картинки и звуки в слайд-шоу.
- Full Feature Editor. Это основное приложение для монтажа видео. Здесь можно обрезать видеоролик, обрабатывать тайм-линию, создавать покадровый монтаж, добавлять собственную музыку.