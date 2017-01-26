Movavi Screen Capture – программа для записи видео с экрана компьютера.
Функции программы:
- HD-запись онлайн-видеопотока (фильмы через интернет).
- Разработка высококачественных руководств по обучению или прохождению игр.
- Запись разговоров в Skype.
- Добавление в ролик аудиофайлов.
- Моментальное создание скриншотов с высоким разрешением.
- Создание видеофайлов, адаптированных для воспроизведения на мобильных и планшетных устройствах.
- Обработка видеопотока с внешних веб-камер.
- Поддержка всех популярных форматов.
- Обработка записанного файла – внедрение текстовых областей, настройка отображения эффектов, управление скоростью воспроизведения.
- Возможность разделения файла на отдельные части.