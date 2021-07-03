Экранная Студия — программа для записи видео с экрана компьютера с встроенным многофункциональным видеоредактором. Приложение платное. Предусмотренная ознакомительная Trial-версия имеет функциональные ограничения и ограничения по длительности использования (5 дней).
Интерфейс программы выполнен на русском языке. Приложение подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит).
Функции программы "Экранная Студия"
Программа Экранная Студия имеет две группы функций. К первой группе относится функционал по записи видео с монитора, ко второй — функции по его редактированию (причем это могут быть любые видеоматериалы, а не только записанные с помощью программы).
Запись видео с экрана
В программе Экранная Студия предусмотрены четыре режима захвата видео, давно ставших стандартными для подобных приложений:
- Запись экрана целиком.
- Запись выделенной области.
- Запись выбранного окна.
- Запись видео с подключенной к компьютеру веб-камеры (функция доступна из окна редактирования видео).
Приложение Экранная Студия позволяет вести запись видео, как со звуком, так и без. В качестве источника может выступать система (любые слышимые из динамиков/наушников звуки), микрофон или и то, и другое.
Редактирование видео
Приложение Экранная Студия обладает полным набором функций и инструментов для нелинейного редактирования и монтажа видео. К ним относятся:
- Стандартные инструменты редактирования: обрезка, вырезание, слияние, удаление промежуточных фрагментов, кадрирование, разворот на угол 90/180/270 градусов и другие.
- Вырезание аудиодорожки из видео и добавление собственных аудиофайлов. Также в программе предусмотрена встроенная онлайн-библиотека с музыкальными композициями, разбитыми по тематике и жанрам. Их также можно использовать в своих проектах.
- Создание переходов между отдельными фрагментами видео (в программе доступно более 35 переходов).
- Наложение на видео ряда стандартных эффектов (акварель, пикселизация и т.п.), некоторые из которых также используются для регулировки яркости, контрастности и других визуальных параметров.
- Возможность изменения скорости воспроизведения целого видео или выбранного фрагмента в пределах от 1/4 (замедление в 4 раза) до 10 (ускорение в 10 раз).
- Наличие модуля цветокоррекции, позволяющего в режиме реального времени (моментальное применение) при помощи кривой тонко настраивать яркость и отдельные (зеленый, красный, синий) цветовые каналы.
- Наложение на видео текста (художественных надписей и/или титров), а также ряда графических элементов — стрелки, линии, геометрические фигуры и т.д.
- Также пользователь может импортировать в проект изображения для их объединения с видеоматериалом либо создания видео на их основе.
Созданное в программе Экранная Студия видео можно экспортировать в различных форматах. Здесь также предусмотрена возможность автоматической настройки параметров видео для последующей его загрузки на видеохостинги и социальные сети, воспроизведения на мобильных устройствах, записи на оптические диски и т.д.