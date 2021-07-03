SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Экранная Студия

Экранная Студия

Программа записи видео с монитора со встроенным видеоредактором

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Актуальная версия 1.27
Скачать 141 MB
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История изменений

Версия 1.27

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