Movavi Screen Capture Studio — программа для захвата изображения с монитора и веб-камеры с возможностью записи видео и создания скриншотов.

В софт также встроен отдельный модуль для записи звука с микрофона или звуковой карты (системный звук). Также в программе присутствует видеоредактор, позволяющий выполнять несложный монтаж видео, производить настройку качества картинки, применять фильтры, выполнять конвертирование видеофайлов из одного формата в другой.

Программа Movavi Screen Capture Studio предназначена для работы в ОС Windows XP и выше. Поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 bit.

Захват экрана в Movavi Screen Capture Studio

Это ключевая функция программы Movavi Screen Capture Studio. Приложение предлагает пользователю выбрать любую область экрана монитора, после чего можно сразу же приступать к созданию видеозаписей или скриншотов. При съемке видео имеется возможность добавления к нему звука с микрофона или динамиков, а также — изображения, получаемого с веб-камеры.

Программа предоставляет возможность настройки качества и выбора формата снимаемого видео. Также предусмотрены расширенные настройки для курсора мыши (подсвечивание, анимация и звук при щелчках) и нажатия на клавиши (запись в видео графических изображений нажимаемых клавиш).

Сразу по окончании записи запускается облегченная версия видеоредактора, позволяющая быстро обрезать видео в нужных местах.

Данные особенности делают Movavi Screen Capture Studio идеальным инструментом для подготовки учебных материалов, записи видео для блогов и социальных сетей, создания скринкастингов и т.д.

Редактирование видео в Movavi Screen Capture Studio

В Movavi Screen Capture Studio встроен достаточно мощный видеоредактор, предоставляющий следующие возможности:

Стандартные инструменты видеомонтажа — обрезка, вырезка, склеивание, накладывание и редактирование звуковых дорожек.

Наложение на видео различных визуальных эффектов — шумы, цветокоррекция, размытие, художественные эффекты, зазвестка и другие.

Создание эффектных переходов при необходимости разделения сцен между собой.

Добавление надписей и титров с различным графическим оформлением.

Добавление всевозможных графических элементов — геометрические фигуры, стикеры, внешние изображения и т.д.

Хромакей — замена заднего монотонного фона любым изображением или видеороликом.

И другие.

Таким образом, Movavi Screen Capture Studio позволит быстро превратить отснятое пользователем или импортированное видео в эффектный видеоматериал для выкладки на сайт, страничку в социальной сети или видео-хостинг.

Захват звука

Функция захвата звука в Movavi Screen Capture Studio выполнена в виде отдельного независимого модуля. Она очень проста в управлении. Пользователю нужно лишь выбрать источник звука, в качестве которого может служить микрофон или порты для вывода аудио (динамики). Сохраненные аудиоматериалы в будущем могут быть использованы для вставки в видео через видеоредактор.

Захват веб-камеры

Данная функция также выполнена в виде отдельного модуля. Здесь все также просто, как и в предыдущем случае — пользователю достаточно лишь выбрать источник видео в соответствующем меню, а затем нажать на кнопку записи. Программа предоставляет возможность настройки перехватываемого с веб-камеры видео: можно установить разрешение картинки и частоту кадров. Прямо из программы могут быть открыты параметры драйвера камеры, что позволит выполнить более тонкую настройку оборудования.

Ограничения бесплатной версии

Movavi Screen Capture Studio — условно-бесплатная программа. Бесплатная версия софта работает в течение 7 дней и позволяет снимать видео не более 120 секунд. При этом на видеокартинку накладывается водяной знак.