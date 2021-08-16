SoftSalad СОФТСАЛАТ
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CamStudio

CamStudio

Запись видео и аудио с экрана монитора.

3,2 (4)
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Актуальная версия 3.0
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История изменений

Версия 3.0

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Оценки программы

3,2

4 оценки Оценок пока нет

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