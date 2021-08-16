CamStudio предназначена для записи видео и аудио информации с экрана монитора. Получившийся видеоролик можно сохранить в формате AVI или как флеш-ролик.
Программа CamStudio предназначена для выполнения следующих задач:
- CamStudio можно использовать для записи демонстрационных видео по работе с любым программным обеспечением
- Запись с экрана видео-ответов на самые популярные вопросы
- Запись с монитора видео-уроков для школы или института
- Съемка видео с экрана для демонстрации решения проблем с компьютером, чтобы помочь людям, нуждающимся в консультации
- Создание скринкастов для создания видео о продуктах и услугах, которые вы собираетесь продавать
- Запись интересных возможностей программного обеспечения, чтобы потом не забыть о них