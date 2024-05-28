Как снять/скинуть/сбросить пароль с архива RAR и ZIP?

Процесс подбора пароля для архива не всегда прост и возможен. Однако в большинстве случаев сбросить код все же реально. Рассмотрим несколько методов снятия блокировки для разных форматов архивов.

PassFab for RAR

PassFab for RAR — эффективная программа для снятия пароля с архивов формата .rar без потери данных. Она использует разные технологии в работе, что позволяет сбрасывать защиту быстрее. Утилита имеет две версии: полную платную и бесплатную с ограниченным функционалом. Бесплатная позволяет увидеть только часть от найденного пароля, однако зачастую этого достаточно, чтобы вспомнить забытый код.

Программа устанавливается из инсталлятора в несколько шагов. После запуска укажите нужный архив, нажав на кнопку Добавить. Выберите один из трех режимов работы: атака по словарю, по маске или грубой силой. Атака по словарю — это подбор кода с использованием специального словаря. При атаке по маске пользователь указывает программе известные характеристики пароля: длина, используемые символы. Атака грубой силой — это режим, использующий все доступные методы поиска.

Определив архив и режим, нажмите на кнопку Начать, чтобы запустить процесс подбора. Он займет некоторое время. Для простых кодов потребуется 5-10 минут, а сложные пароли могут подбираться до нескольких часов. По окончанию программа выдаст результат работы — найденный код, который можно будет сразу скопировать и использовать.