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Инструкции 13.01.2025 3 минуты

Как снять/скинуть/сбросить пароль с архива RAR и ZIP?

Инструкции по восстановлению/сбросу пароля у архивов ZIP и RAR.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Процесс подбора пароля для архива не всегда прост и возможен. Однако в большинстве случаев сбросить код все же реально. Рассмотрим несколько методов снятия блокировки для разных форматов архивов.

PassFab for RAR

PassFab for RAR — эффективная программа для снятия пароля с архивов формата .rar без потери данных. Она использует разные технологии в работе, что позволяет сбрасывать защиту быстрее. Утилита имеет две версии: полную платную и бесплатную с ограниченным функционалом. Бесплатная позволяет увидеть только часть от найденного пароля, однако зачастую этого достаточно, чтобы вспомнить забытый код.

Программа устанавливается из инсталлятора в несколько шагов. После запуска укажите нужный архив, нажав на кнопку Добавить. Выберите один из трех режимов работы: атака по словарю, по маске или грубой силой. Атака по словарю — это подбор кода с использованием специального словаря. При атаке по маске пользователь указывает программе известные характеристики пароля: длина, используемые символы. Атака грубой силой — это режим, использующий все доступные методы поиска.

PassFab for RAR

Определив архив и режим, нажмите на кнопку Начать, чтобы запустить процесс подбора. Он займет некоторое время. Для простых кодов потребуется 5-10 минут, а сложные пароли могут подбираться до нескольких часов. По окончанию программа выдаст результат работы — найденный код, который можно будет сразу скопировать и использовать.

Advanced Archive Password Recovery

В отличие от предыдущей, эта утилита поддерживает сразу несколько распространенных типов архивов. Программа платная, но имеет пробную версию. Ее можно загрузить с нашего сайта.

После установки и запуска выберите нужный архив, нажав Open. Укажите все известные характеристики кода и начните процесс кнопкой Start.

Advanced Archive Password Recovery

Заранее указать примерную длину пароля можно во вкладке Length. Это упростит программе работу.

Программа Advanced Archive Password Recovery

По окончанию подбора программа отобразит найденный код.

Сайты для сброса пароля с архивов RAR и ZIP

В интернете есть сервисы, которые позволяют подобрать пароль архива онлайн. Рассмотрим такой способ восстановления кода на примере сайта Aspose. Чтобы подобрать пароль с его помощью, проследуйте инструкции:

  1. Перейдите на сайт сервиса и выберите один из трех доступных форматов: ZIP, RAR или 7z.
  2. Загрузите файл.
  3. При наличии, укажите известные данные о пароле: длинна, используемые знаки, кодировка.
  4. Нажмите на кнопку Start для запуска процесса. Спустя время, программа выдаст результат работы — найденный код.

Онлайн-сервис Aspose

Как распаковать архив?

Узнав пароль, можно получить полный доступ к архиву и его содержимому, а также провести распаковку. Рассмотрим как это можно сделать в двух самых популярных архиваторах — WinRAR и 7-Zip.

В WinRAR

Чтобы извлечь содержимое из архива через WinRAR, проделайте следующее:

1. Откройте нужный архив программой.

2. Нажмите на кнопку Извлечь на верхней панели.

WinRAR

3. Выберите путь сохранения и нажмите ОК,

4. Введите пароль и кликните на кнопку ОК.

Архив будет распакован в указанном месте.

В 7-Zip

Для распаковки архива через 7-Zip, проследуйте инструкции:

1. Откройте файл архиватором.

2. Нажмите на Извлечь в верхней части окна программы.

7-Zip

3. Укажите путь распаковки и нажмите ОК.

4. В появившемся окне введите код и кликните на кнопку ОК.

Содержимое архива будет сохранено в выбранном месте.

Заключение

Восстановить утерянный пароль архива возможно благодаря специальным программам и инструментам. Воспользовавшись ими, можно сбросить код и вернуть доступ к запакованным файлам.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

7-Zip
7-Zip

Версия 26.04

Архиватор файлов и папок

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (13)
WinRAR
WinRAR

Версия 7.23

Архиватор для сжатия файлов

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (15)
PassFab for RAR
PassFab for RAR

Версия 9.5.5.0

Программа для восстановления паролей от RAR-архивов

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Advanced Archive Password Recovery
Advanced Archive Password Recovery

Версия 4.66.266.6965

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Обсуждение статьи

2 отзыва

алена

плохая программа. ищет только пароли по 4 символа..не дает настроек. я знаю пароль но не могу никуда его ввести и программа не дает

алексей

ADVANCED ARCHIVE PASSWORD RECOVERY - скорость перебора по словарю, с длиной паролей 128символов. скорость перебора 5п/с.