Как снять/скинуть/сбросить пароль с архива RAR и ZIP?

Процесс подбора пароля для архива не всегда прост и возможен. Однако в большинстве случаев сбросить код все же реально. Рассмотрим несколько методов снятия блокировки для разных форматов архивов.
PassFab for RAR
PassFab for RAR — эффективная программа для снятия пароля с архивов формата .rar без потери данных. Она использует разные технологии в работе, что позволяет сбрасывать защиту быстрее. Утилита имеет две версии: полную платную и бесплатную с ограниченным функционалом. Бесплатная позволяет увидеть только часть от найденного пароля, однако зачастую этого достаточно, чтобы вспомнить забытый код.
Программа устанавливается из инсталлятора в несколько шагов. После запуска укажите нужный архив, нажав на кнопку Добавить. Выберите один из трех режимов работы: атака по словарю, по маске или грубой силой. Атака по словарю — это подбор кода с использованием специального словаря. При атаке по маске пользователь указывает программе известные характеристики пароля: длина, используемые символы. Атака грубой силой — это режим, использующий все доступные методы поиска.
Определив архив и режим, нажмите на кнопку Начать, чтобы запустить процесс подбора. Он займет некоторое время. Для простых кодов потребуется 5-10 минут, а сложные пароли могут подбираться до нескольких часов. По окончанию программа выдаст результат работы — найденный код, который можно будет сразу скопировать и использовать.
Advanced Archive Password Recovery
В отличие от предыдущей, эта утилита поддерживает сразу несколько распространенных типов архивов. Программа платная, но имеет пробную версию. Ее можно загрузить с нашего сайта.
После установки и запуска выберите нужный архив, нажав Open. Укажите все известные характеристики кода и начните процесс кнопкой Start.
Заранее указать примерную длину пароля можно во вкладке Length. Это упростит программе работу.
По окончанию подбора программа отобразит найденный код.
Сайты для сброса пароля с архивов RAR и ZIP
В интернете есть сервисы, которые позволяют подобрать пароль архива онлайн. Рассмотрим такой способ восстановления кода на примере сайта Aspose. Чтобы подобрать пароль с его помощью, проследуйте инструкции:
- Перейдите на сайт сервиса и выберите один из трех доступных форматов: ZIP, RAR или 7z.
- Загрузите файл.
- При наличии, укажите известные данные о пароле: длинна, используемые знаки, кодировка.
- Нажмите на кнопку Start для запуска процесса. Спустя время, программа выдаст результат работы — найденный код.
Как распаковать архив?
Узнав пароль, можно получить полный доступ к архиву и его содержимому, а также провести распаковку. Рассмотрим как это можно сделать в двух самых популярных архиваторах — WinRAR и 7-Zip.
В WinRAR
Чтобы извлечь содержимое из архива через WinRAR, проделайте следующее:
1. Откройте нужный архив программой.
2. Нажмите на кнопку Извлечь на верхней панели.
3. Выберите путь сохранения и нажмите ОК,
4. Введите пароль и кликните на кнопку ОК.
Архив будет распакован в указанном месте.
В 7-Zip
Для распаковки архива через 7-Zip, проследуйте инструкции:
1. Откройте файл архиватором.
2. Нажмите на Извлечь в верхней части окна программы.
3. Укажите путь распаковки и нажмите ОК.
4. В появившемся окне введите код и кликните на кнопку ОК.
Содержимое архива будет сохранено в выбранном месте.
Заключение
Восстановить утерянный пароль архива возможно благодаря специальным программам и инструментам. Воспользовавшись ими, можно сбросить код и вернуть доступ к запакованным файлам.