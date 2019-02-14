Для сжатия файлов используется архивы формата RAR и ZIP. Открыть или создать новый архив пользователи могут с помощью специальных программ. Также эти утилиты дают возможность редактировать файлы и проверять их на вирусы.
WinRAR
WinRAR — программа для работы с архивами, их создания и распаковки. Утилита поддерживает файлы форматов RAR, ZIP, JAR, LZH, CAB, BZ2, есть возможность восстановления поврежденных архивов, установки защиту файла паролем и использования функции тестирования файлов архива на наличие ошибок.
Приложение совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык. Программа условно-бесплатная, лицензия стоит 21 доллар, но есть бесплатная пробная версия на 40 дней.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы с архивами. Чтобы открыть архив, нужно перейти в раздел меню "Файл"-"Открыть архив" и выбрать файл, который хранится на компьютере.
После этого откроется содержимое архива: папки, файлы, изображения, музыка. На панели инструментов утилиты доступны следующие функции: тестирование файлов на наличие ошибок, просмотр содержимого файла, удаление объектов из архива, поиск файлов по названию, проверка архива на вирусы. Также пользователи могут добавить комментарии к файлу и установить защиту в виде пароля.
Чтобы распаковать содержимое архива на компьютер, нужно воспользоваться функцией "Извлечь", которая находится на панели инструментов WinRAR. Во время распаковки файлов надо указать директорию, режим обновления и перезаписи. Также есть возможность настройки атрибутов.
Преимущества WinRAR:
- возможность пользоваться основными функциями утилиты бесплатно;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- инструмент для установки пароля на архив;
- возможность работы с поврежденными файлами:
- функция проверки содержимого архива на вирусы.
Недостатки:
- нет инструмента для монтирования ISO-файлов.
WinZip
WinZip — универсальная программа для работы с архивами. С помощью приложения можно установить шифрование данных, наложить водяной знак, создать PDF-документ, уменьшить размер изображений. В ПО есть полноценная интеграция с облачными сервисами и возможность отправки файлов по электронной почте.
Программа работает на системе Windows (32/64 бит), интерфейс переведен на русский язык. Софт условно-бесплатный, есть три типа лицензии:
- Courier. Стоимость этой лицензии — 30 евро. Доступен инструмент шифрования данных. Есть возможность отправки файлов по электронной почте.
- Pro. Цена лицензии — 60 евро. Есть функция архивирования файлов с камеры. Поддерживается возможность записи файлов на диски.
- Pro Combo. Стоимость лицензии — 72 евро. Поддерживается возможность отправки файлов большого объема по электронной почте. Доступна функция автоматического шифрования данных.
После запуска приложения нужно открыть архив. Выполнить это действие можно двумя способами: перейти в раздел меню "Файл" - "Открыть" или перетащить файл в рабочую область утилиты.
Откроется содержимое архива. В правой части интерфейса расположены полезные инструменты для работы: шифрование данных, уменьшение размера изображений, удаление файлов, конвертация документов в PDF, отправка по электронной почте.
Чтобы распаковать содержимое RAR-архива, необходимо нажать "Разархивировать в" в правой части интерфейса. Откроется небольшое окно, в котором следует выбрать папку для сохранения данных из архива.
Преимущества WinZip:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- инструмент для шифрования данных;
- встроенный конвертер документов в PDF.
Недостатки:
- нет функции проверки архивов на ошибки и вирусы.
PowerArchiver
PowerArchiver — утилита для работы с архивами форматов ZIP, CAB, RAR, TAR, ARC, ACE. В программе есть возможность шифрования файлов, проверки содержимого архива на ошибки и функция пакетного создания архивов.
Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и имеет русскоязычный интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная, но есть бесплатная пробная версию на 30 дней. Преимущества лицензионной версии ПО:
- Интеграция с облачными сервисами Google Drive, Dropbox.
- Монтирование образов ISO.
- Поддержка кодеков формата .PA с улучшенным сжатием данных.
Чтобы открыть архив RAR, необходимо воспользоваться функцией "Открыть", которая расположена на верхней панели инструментов приложения. Откроется проводник Windows, с помощью которого следует выбрать файл, расположенный на компьютере.
В главном окне отобразится содержимое архива. На верхней панели инструментов расположены функции для управления архивом: создание списка избранных файлов, добавление новых файлов в архив, удаление файлов, шифрование данных, проверка на ошибки, закрытие текущего архива.
Чтобы распаковать содержимое архива, нужно нажать кнопку "Извлечь" на панели инструментов. В открывшемся окне нужно выбрать директорию для распаковки. Также пользователи могут изменить название папки, перезаписать существующие файлы, не извлекать пути и т.д.
Преимущества:
- инструмент для монтирования образов формата ISO;
- удобный интерфейс на русском языке;
- функция шифрования данных;
- проверка архива на ошибки;
- возможность добавления и удаления файлов в архиве.
Недостатки:
- нет функции проверки архива на вирусы.
7-Zip
7-Zip — удобная программа для работы с архивами ZIP, RAR, 7z, RPM, UDF, XAR, ARJ. Приложение обеспечивает высокую степень сжатия файлов — 2-10%. Доступна версия утилиты для работы через командную строку, поддерживается функция тестирования архивов на наличие ошибок.
ПО совместимо с операционной системой Windows (32 и 64-бит) и переведено на русский язык. Загрузить приложение можно бесплатно.
После запуска 7-Zip откроется главное окно, в котором находятся основные инструменты для работы с архивами. Чтобы открыть архив, нужно перейти в папку, где находится файл. Для этого следует воспользоваться встроенным проводником. После того, как файл открыт, программа продемонстрирует все содержимое архива: папки, файлы, изображения.
На верхней панели инструментов доступны следующие функции: тестирование содержимого архива на наличие ошибок; удаление, копирование и перемещение файлов из одной папки в другую; просмотр подробной информации об архиве.
Чтобы распаковать содержимое архива на компьютер необходимо нажать кнопку "Извлечь". В открывшемся окне следует указать директорию для сохранения данных и нажать кнопку "ОК".
Преимущества:
- простой интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- возможность проверки архива на наличие ошибок;
- инструмент для копирования и перемещения файлов.
Недостатки:
- нет инструмента для проверки архива на вирусы;
- отсутствует возможность шифрования данных.
Hamster Free ZIP Archiver
Hamster Free ZIP Archiver — небольшая утилита для работы с архивами, их создания и редактирования. В ПО поддерживаются все популярные форматы файлов (ZIP, RAR, CAB, 7z, ARJ, ACE), есть полноценная интеграция с облачными сервисами Dropbox, Yandex Disk, Google Drive, OneDrive.
Утилита совместима с операционной системой Windows (32 и 64-бит) и переведена на русский язык. Модель распространения — бесплатная.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором доступно два действия:
- открыть — дает возможность пользователям открыть уже готовый архив;
- создать — используется для создания нового архива.
Открыть архив можно двумя способами: перетащить файл в рабочую область (утилита поддерживает функцию Drag and Drop) или нажать кнопку "Open Archive" и выбрать файл, который хранится на компьютере. После этого в главном окне отобразится все содержимое архива. В верхней части интерфейса пользователи могут посмотреть степень сжатия файлов.
В нижней части расположены инструменты для удаления и добавления новых файлов в архив. Также здесь есть функция распаковки файлов. Для этого нужно выделить один объект — папку, изображение, текстовый документ — и нажать "Распаковать".
На верхней панели инструментов доступна функция "Распаковать все". Она используется для извлечения всех файлов архива на компьютер. Перед тем, как начать процесс извлечения данных следует выбрать папку для сохранения исходных файлов.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- интеграция с облачными хранилищами;
- возможность распаковки отдельных файлов или папок из архива;
- наличие инструмента для просмотра степени сжатия данных.
Недостатки:
- нет инструментов для проверки архива на ошибки и вирусы;
- отсутствует функция защиты файлов с помощью пароля.