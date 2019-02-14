Для сжатия файлов используется архивы формата RAR и ZIP. Открыть или создать новый архив пользователи могут с помощью специальных программ. Также эти утилиты дают возможность редактировать файлы и проверять их на вирусы.

WinRAR WinRAR — программа для работы с архивами, их создания и распаковки. Утилита поддерживает файлы форматов RAR, ZIP, JAR, LZH, CAB, BZ2, есть возможность восстановления поврежденных архивов, установки защиту файла паролем и использования функции тестирования файлов архива на наличие ошибок. Приложение совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык. Программа условно-бесплатная, лицензия стоит 21 доллар, но есть бесплатная пробная версия на 40 дней. После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы с архивами. Чтобы открыть архив, нужно перейти в раздел меню "Файл"-"Открыть архив" и выбрать файл, который хранится на компьютере. После этого откроется содержимое архива: папки, файлы, изображения, музыка. На панели инструментов утилиты доступны следующие функции: тестирование файлов на наличие ошибок, просмотр содержимого файла, удаление объектов из архива, поиск файлов по названию, проверка архива на вирусы. Также пользователи могут добавить комментарии к файлу и установить защиту в виде пароля. Чтобы распаковать содержимое архива на компьютер, нужно воспользоваться функцией "Извлечь", которая находится на панели инструментов WinRAR. Во время распаковки файлов надо указать директорию, режим обновления и перезаписи. Также есть возможность настройки атрибутов. Преимущества WinRAR: возможность пользоваться основными функциями утилиты бесплатно;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

инструмент для установки пароля на архив;

возможность работы с поврежденными файлами:

функция проверки содержимого архива на вирусы. Недостатки: нет инструмента для монтирования ISO-файлов.

WinZip WinZip — универсальная программа для работы с архивами. С помощью приложения можно установить шифрование данных, наложить водяной знак, создать PDF-документ, уменьшить размер изображений. В ПО есть полноценная интеграция с облачными сервисами и возможность отправки файлов по электронной почте. Программа работает на системе Windows (32/64 бит), интерфейс переведен на русский язык. Софт условно-бесплатный, есть три типа лицензии: Courier. Стоимость этой лицензии — 30 евро. Доступен инструмент шифрования данных. Есть возможность отправки файлов по электронной почте. Pro. Цена лицензии — 60 евро. Есть функция архивирования файлов с камеры. Поддерживается возможность записи файлов на диски. Pro Combo. Стоимость лицензии — 72 евро. Поддерживается возможность отправки файлов большого объема по электронной почте. Доступна функция автоматического шифрования данных. После запуска приложения нужно открыть архив. Выполнить это действие можно двумя способами: перейти в раздел меню "Файл" - "Открыть" или перетащить файл в рабочую область утилиты. Откроется содержимое архива. В правой части интерфейса расположены полезные инструменты для работы: шифрование данных, уменьшение размера изображений, удаление файлов, конвертация документов в PDF, отправка по электронной почте. Чтобы распаковать содержимое RAR-архива, необходимо нажать "Разархивировать в" в правой части интерфейса. Откроется небольшое окно, в котором следует выбрать папку для сохранения данных из архива. Преимущества WinZip: простой и удобный интерфейс на русском языке;

инструмент для шифрования данных;

встроенный конвертер документов в PDF. Недостатки: нет функции проверки архивов на ошибки и вирусы.

PowerArchiver PowerArchiver — утилита для работы с архивами форматов ZIP, CAB, RAR, TAR, ARC, ACE. В программе есть возможность шифрования файлов, проверки содержимого архива на ошибки и функция пакетного создания архивов. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и имеет русскоязычный интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная, но есть бесплатная пробная версию на 30 дней. Преимущества лицензионной версии ПО: Интеграция с облачными сервисами Google Drive, Dropbox. Монтирование образов ISO. Поддержка кодеков формата .PA с улучшенным сжатием данных. Чтобы открыть архив RAR, необходимо воспользоваться функцией "Открыть", которая расположена на верхней панели инструментов приложения. Откроется проводник Windows, с помощью которого следует выбрать файл, расположенный на компьютере. В главном окне отобразится содержимое архива. На верхней панели инструментов расположены функции для управления архивом: создание списка избранных файлов, добавление новых файлов в архив, удаление файлов, шифрование данных, проверка на ошибки, закрытие текущего архива. Чтобы распаковать содержимое архива, нужно нажать кнопку "Извлечь" на панели инструментов. В открывшемся окне нужно выбрать директорию для распаковки. Также пользователи могут изменить название папки, перезаписать существующие файлы, не извлекать пути и т.д. Преимущества: инструмент для монтирования образов формата ISO;

удобный интерфейс на русском языке;

функция шифрования данных;

проверка архива на ошибки;

возможность добавления и удаления файлов в архиве. Недостатки: нет функции проверки архива на вирусы.

7-Zip 7-Zip — удобная программа для работы с архивами ZIP, RAR, 7z, RPM, UDF, XAR, ARJ. Приложение обеспечивает высокую степень сжатия файлов — 2-10%. Доступна версия утилиты для работы через командную строку, поддерживается функция тестирования архивов на наличие ошибок. ПО совместимо с операционной системой Windows (32 и 64-бит) и переведено на русский язык. Загрузить приложение можно бесплатно. После запуска 7-Zip откроется главное окно, в котором находятся основные инструменты для работы с архивами. Чтобы открыть архив, нужно перейти в папку, где находится файл. Для этого следует воспользоваться встроенным проводником. После того, как файл открыт, программа продемонстрирует все содержимое архива: папки, файлы, изображения. На верхней панели инструментов доступны следующие функции: тестирование содержимого архива на наличие ошибок; удаление, копирование и перемещение файлов из одной папки в другую; просмотр подробной информации об архиве. Чтобы распаковать содержимое архива на компьютер необходимо нажать кнопку "Извлечь". В открывшемся окне следует указать директорию для сохранения данных и нажать кнопку "ОК". Преимущества: простой интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

возможность проверки архива на наличие ошибок;

инструмент для копирования и перемещения файлов. Недостатки: нет инструмента для проверки архива на вирусы;

отсутствует возможность шифрования данных.