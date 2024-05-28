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Advanced Archive Password Recovery

Advanced Archive Password Recovery

Программа для восстановления паролей и расшифровки архивов RAR, ZIP, JAR, ACE

4,5 (2)
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Актуальная версия 4.66.266.6965
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История изменений

Версия 4.66.266.6965

  • Диалог открытия файлов теперь поддерживает расширение .exe для самораспаковывающихся архивов.
  • Добавлена поддержка паролей RAR5 длиннее 16 символов.
  • Улучшена поддержка самораспаковывающихся архивов RAR5.
  • Исправлены сообщения об ошибках при атаке по известному содержимому.
  • Исправлена ошибка «Unrar heart fails».

Полезные статьи

Как снять/скинуть/сбросить пароль с архива RAR и ZIP?
Как снять/скинуть/сбросить пароль с архива RAR и ZIP?

Оценки программы

4,5

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