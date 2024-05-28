Advanced Archive Password Recovery (ранее — Advanced RAR Password Recovery) — программа для восстановления паролей к архивам и снятия с них защиты шифрованием. Приложение предназначено для работы в среде операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 или 64 бит), поддержка русского языка не предусмотрена.

Зачем нужна программа Advanced Archive Password Recovery?

Программа Advanced Archive Password Recovery предназначена для одной конкретной цели — получение доступа (т.е. вскрытия/взлома) к архивам, защищенным различными алгоритмами шифрования, включая даже такие стойкие к взлому как AES-128 и AES-256 (при определенных условиях). Последняя версия утилиты работает со всеми версиями архивов формата RAR/WinRAR, ZIP/PKZip/WinZip, ACE/WinACE и ARJ.

Кроме того, программа Advanced Archive Password Recovery способна вскрывать самораспаковывающиеся типы архивов, выполненные в виде исполнимых EXE-файлов под Windows в программах архиваторах WinZip, WinRAR, PKZip или ARJ.

Утилита позволяет получать доступ к архивам, запакованным с использованием всех известных методов сжатия, включая классические Shrinking, Imploding, Reducing, Tokenizing и современные Inflating, Ppmd, Bzip2 и Wavpack.

Поддерживаемые методы вскрытия паролей

Программа Advanced Archive Password Recovery использует несколько основных способов обхода защиты архивов.

Прямой (полный) перебор или Brute-force. Данный метод предполагает подстановку всех возможных вариантов парольной фразы путем последовательного перебора символов с постепенным увеличением длины пароля. В теории методом Brute-force можно подобрать ключ любой длины с любыми входящими в него символами. Однако чем длинней парольная фраза и чем больше типов символов (прописные/заглавные буквы, цифры, знаки препинания и т.д.) в ней используется, тем больше времени потребуется на обход защиты (к примеру, некоторые алгоритмы шифрования методами перебора можно безуспешно пытаться взламывать миллионы лет). Время получения доступа также зависит и от производительности компьютера.

Advanced Archive Password Recovery позволяет пользователю выбрать тип используемых символов и установить длину парольной фразы. Если эти данные известны, утилита сможет справиться со своей задачей достаточно быстро. Особенно эффективно программа работает с паролями, состоящими из символов одного типа — такую защиту она обойдет гарантированно.

Атака по словарю. Данный метод обхода защиты предполагает подстановку в качестве парольной фразы одного или нескольких слов из словаря. Последний представляет собой текстовый файл (в данном случае с расширением .DIC), в каждой новой строке которого размещено слово или даже набор символов. Словари можно составлять самостоятельно, но проще скачать готовые из сети. Для добавления словаря в программу достаточно воспользоваться соответствующей опцией импорта во вкладке «Dictionary».

Из дополнительных опций атаки по словарю — возможность перебора символов в слове в верхнем и нижнем регистре и конвертирование их кодировки в OEM.

Перебор по маске. Данный способ ничем не отличается от метода прямого перебора за исключением того, что здесь требуется точное знание длины пароля и хотя бы нескольких входящих в него символов. Все неизвестные символы в этом случае заменяются знаком вопроса (или другим, заданным в настройках).

Атака при известных данных. Это способ расшифровки архивов путем подбора ключа на основе файла, который ранее был извлечен из архива. К примеру, пользователь запоролил архив, затем извлек из него файл, а после — забыл заданную парольную фразу. В этом случае программе Advanced Archive Password Recovery будет достаточно проанализировать ранее извлеченный файл, а затем на основании собранной информации составить ключ расшифровки к архиву.

Этот же способ позволяет расшифровывать (именно расшифровывать, а не определять пароль) архивы, в которых в открытом (незашифрованном) виде спрятан какой-либо заранее известный текст.

Атака при известных данных — достаточно сложный метод вскрытия/расшифровки архивов с множеством различных нюансов. Подробнее об этом написано в справочной информации к программе (на английском языке).

Комбинированная атака. Под комбинированной атакой понимается перебор в разной последовательности и разными настройками всех поддерживаемых программой методов обхода защиты. Данный метод позволяет обходить защиту последних версий архивов формата ZIP и RAR с шифрованием AES при использовании 128/256-разрядных ключей. Успешность вскрытия столь надежно защищенных архивов зависит от множества факторов — сложности и длины пароля, количества и размера файлов в архиве, метода сжатия и т.д.

Бесплатная версия Advanced Archive Password Recovery

Бесплатную версию программы Advanced Archive Password Recovery можно использовать в течение 30 дней с момента установки. Имеются некоторые ограничения по функционалу, в частности — невозможность вскрытия паролей длиной более 4 символов.