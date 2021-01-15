Программы для сжатия данных и файлов

Все пользователи компьютеров рано или поздно сталкиваются с такими понятиями как "сжатие", "компрессия", "архивация" данных. Все эти слова можно считать синонимами, т.к. они имеют один общий смысл. Речь идет о сокращении объема цифровых данных, занимаемого ими на физических носителях информации.

Что такое сжатие данных? Сжатие данных — процесс их преобразования в более компактную форму. Допустим, есть некоторое количество файлов (или один единственный), которые требуется записать на жесткий диск или USB-флешку, но на имеющемся носителе информации для этого недостаточно памяти. Чтобы файлы смогли уместиться на запоминающем устройстве, их требуется предварительно сжать/подвергнуть компрессии/закодировать. Существует два основных способа сжатия файлов — с потерями и без потерь. Компрессия с потерями предполагает безвозвратное удаление некоторой части данных. По сути, уменьшение объема файлов с потерями достигается за счет вырезания из них какой-то части. Все как в реальной жизни: если в сумку не влезает 10 предметов, от некоторых из них придется избавиться. Сжатие без потерь, соответственно, предполагает сокращение объема файлов без необходимости вырезания из них какой-то части. Также важно понимать, что утерянные данные в ходе сжатия с потерями более восстановить не получится. В случае же сжатия без потерь наблюдается обратная картина. Сжатые данные могут быть восстановлены в том же виде, в котором они пребывали до компрессии. Чтобы вернуть воду к "исходному состоянию", ее достаточно растопить. И она вновь будет занимать то же пространство, что и до процесса замораживания. Для компрессии файлов используются специальные алгоритмы. Их довольно много, но все они делятся на две категории — алгоритмы сжатия с потерями и без. Какой из них применять в том или ином случае, зависит от формата сжимаемых данных. Рассмотрим все на примерах.

Сжатие без потерь Простейший пример компрессии без потерь — замена в текстовых файлах часто встречающихся слов короткими символами. Например, если заменить в статье все слова "сжатие" парой букв "СЖ", объем текста сократится, как сократиться и объем занимаемого файлом пространства на жестком диске. Понятно, что подобная компрессия текста сделает его нечитаемым. Для его восстановления придется применить обратную кодировку, т.е. нужно заменить "СЖ" на "сжатие". Но нашу примитивную кодировку нельзя применить к файлам иных форматов — например, к музыкальным или видеофайлам и т.д. Для сжатия последних применяются гораздо более сложные алгоритмы.

Сжатие с потерями Для примера приведем один из способов сжатия цифрового изображения. Пускай это будет снятая на телефон фотография. Объем изображения зависит от нескольких факторов, но прежде всего — от его разрешения. Фотография разрешением 1920 на 1080 пикселей займет в памяти телефона больше места, чем, если бы она имела разрешение, к примеру, 1024 на 768 пикселей. Другими словами, для сокращения объема изображения нужно снизить его разрешение, что можно сделать в любом графическом редакторе, включая встроенный в Windows редактор Paint. Но процесс этот необратимый. Не получится восстановить фотографию, как текст в предыдущем примере. Ведь мы не заменили в ней какие-то часто повторяющиеся данные, а просто вырезали их. Даже если "принудительно" увеличить разрешение изображения, его визуальные качества от этого никак не улучшатся.

Все ли данные можно сдать без потерь? Далеко не все используемые в современности цифровые данные могут быть упакованы без потерь. Вообще, компрессии могут быть подвергнуты только такие форматы файлов, которые обладают свойствами избыточности. Т.е. в них присутствуют какие-либо данные, которые, как в случае со словами в тексте, можно заменить укороченным кодом или преобразовать в более компактный формат. Однако в некоторых случаях сжатие с потерями является лишь чисто техническим моментом. Т.е. потери есть, но сами данные при этом не страдают. Взять, к примеру, какой-нибудь аудиофайл с метатегами (текстовой информации об исполнителе, альбоме и т.п.). Если из него удалить только метатеги, то сама музыка от этого никуда не исчезнет, не ухудшиться и качество звука. Технически, компрессия аудиофайла была выполнена с потерями (метатеги удалены, их не восстановить, кроме как повторного заполнения вручную), но они не причинили ущерба содержимому — т.е. полезным данным — потому можно говорить, что потерь не было.

Программы для сжатия файлов Все существующие программы для сжатия файлов, предназначенные для широкого пользования, можно условно поделить на две категории: Специализированные. Программы, предназначенные для сжатия файлов определенного формата/типа — изображений, видео, аудио и т.д. Универсальные. К этой категории относятся программы-архиваторы, позволяющие сжимать файлы любого формата путем запаковки их специфические контейнеры — архивы.

Специализированные программы для сжатия файлов К этой категории можно отнести любые программы, предлагающие форматирование/конвертацию мультимедиа-файлов. В списке их функциональных возможностей не всегда присутствует такой пункт, как "Сжатие". Но если программа уменьшает размер добавленного на обработку файла, то она в любом случае сжимает его. Такие приложения могут осуществлять сжатие мультимедиа, как с потерями, так и без потерь. Все зависит от конкретного формата исходных данных, применяемых программой алгоритмов сжатия и выбранного выходного формата файла. Взять, к примеру, приложения для конвертации видео. У них могут присутствовать функции уменьшения разрешения, частоты кадров (битрейта) и других параметров видеофайлов. Вместе с уменьшением этих параметров уменьшается и размер видео, т.е. имеет место сжатие с потерями. Примерно то же самое происходит и при перекодировании видео, т.е. смене его формата. Допустим, мы добавили в какой-нибудь видеоконвертер файл формата AVI, дали команду на перекодирование его в MKV-формат, получили на выходе видеофайл меньшего размера. Если при этом его первоначальные характеристики (разрешение, битрейт и т.д.) не были изменены, а уменьшен только размер, значит, имело место сжатие без потерь. И для каждого типа мультимедиа-файлов придумано большое количество программ, способных сжимать их. Вот несколько тематических статей по этой теме, в которых можно ознакомиться с такими приложениями: Как уменьшить размер видео? В статье приведены названия популярных программ для сжатия видео и краткие инструкции по работе с ними.

Программы для сжатия видео без потери качества.

Программы для сжатия фотографий без потери качества.

Программы для конвертации PDF в DOC (Word). В некоторых из описанных в статье программах присутствует функционал для сжатия PDF и других типов электронных документов. Все конвертеры мультимедиа-данных, так или иначе, изменяют структуру обрабатываемых файлов. Даже если сжатие происходит без потерь, восстановить исходный файл в точно таком же состоянии, как до сжатия, далеко не всегда возможно. А в случае с некоторыми типами файлов (например, данные, полученные с контрольно-измерительных приборов) какие-либо изменения вообще недопустимы, т.е. их нельзя подвергать конвертации/форматированию. Когда требуется сжать файлы с возможностью их последующего восстановления в первоначальном виде, требуется использовать универсальные программы для сжатия данных, т.е. архиваторы.