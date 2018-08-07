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Инструкции 24.10.2023 5 минут

Как сжать файл в WinRAR?

Подробные инструкции по использованию программы WinRAR для сжатия файлов в архивах

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

WinRAR — одна из самых распространенных программ для архивирования файлов и папок в архивы формата RAR, RAR4 и ZIP. Сжатие данных при помощи данного архиватора можно реализовать несколькими способами. Также в WinRAR доступны различные полезные функции архивации.

Стандартные способы сжатия файлов в WinRAR

При установке архиватора на компьютер он интегрируется в контекстное меню операционной системы Windows, отображающееся при правом клике мышкой по файлу, папке, пустому месту рабочего стола и т.д. Для сжатия файлов с использованием контекстного меню можно воспользоваться двумя способами. Первый:

  • Выделите архивируемые файлы/папки, кликните по ним правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Добавить в архив “Имя_архива.rar”». Если такого пункта в контекстном меню нет, сразу переходите к следующей части статьи.

Сжатие файлов в WinRAR из Проводника

  • Архив появится рядом с запакованными в него файлами.

Результат сжатия файлов в WinRAR

Второй способ:

  • Кликните правой кнопкой мыши по пустой области «Проводника» (можно и на рабочем столе), затем выберите в контекстном меню элемент «Создать…» и укажите тип создаваемого архива — «Архив WinRAR» или «Архив ZIP — WinRAR». Второй вариант создает обычный ZIP-архив.

Создание архива WinRAR

  • В указанной папке или на рабочем столе будет создан архив, назовите его как-нибудь. Теперь при помощи мышки в этот архив можно перетаскивать любые файлы — они автоматически будут запаковываться в него (сами файлы останутся на диске). Перетаскивать файлы можно из любого другого окна «Проводника».

Перетаскивание файлов в архив WinRAR

Сжатие файлов из интерфейса программы WinRAR

При отсутствии в контекстном меню пунктов добавления файлов или создания архивов WinRAR потребуется запустить саму программу с ярлыка на рабочем столе или из меню «Пуск». Из интерфейса программы сжать файлы также можно несколькими способами.

Первый способ — использование специального мастера:

  • Нажмите на кнопку «Мастер» в верхней части окна программы:

Мастер сжатия WinRAR

  • В новом окошке установите переключатель на пункт «Создать новый архив» и нажмите кнопку «Далее»:

Создание архива в WinRAR

  • Откроется еще одно окно. Перейдите в нем в папку, в которой расположены сжимаемые файлы, выделите их и нажмите «ОК»:

Выбор файлов для сжатия в WinRAR

  • Введите имя для вновь создаваемого архива и нажмите «Далее» (если его нужно сохранить в определенном месте, выберите папку, нажав на кнопку «Обзор…»):

Ввод имени архива WinRAR

  • Далее архиватор предложит задействовать дополнительные опции архивации. Они не обязательные, потому можете сразу нажимать на кнопку «Готово». Сами опции будут рассмотрены ниже.

Опции сжатия файлов в WinRAR

Создаваемые посредством «Мастера» архивы по умолчанию сохраняются на рабочем столе.

Второй способ:

  • Используя встроенный файловый менеджер, перейдите в папку, в которой расположены архивируемые файлы. Выделите нужные файлы/папки, затем нажмите на кнопку «Добавить» в верхней части окна программы.

Добавление файлов в архив из интерфейса WinRAR

  • Откроется новое окно параметров. Нажмите кнопку «Обзор…» и укажите путь для сохранения архива. В блоке «Формат архива» выберите нужный формат (по умолчанию — «RAR»). Нажмите «ОК» для начала архивации выбранных файлов.

Добавление файлов в архив из интерфейса WinRAR

Наиболее востребованные опции и параметры сжатия файлов в WinRAR

Программа WinRAR — полноценный архиватор, потому в нем предусмотрено множество опций сжатия данных. Среди самых востребованных отметим:

  • Создание 3-х типов архивов — ZIP, RAR и RAR Разницу объяснять не будем, скажет только то, что архивы формата RAR и RAR4 можно открыть только при помощи WinRAR, а ZIP — практически всему существующими архиваторами и многими файловыми менеджерами, включая стандартный «Проводник». Если архив создается с целью отправки кому-либо, у кого нет в наличии WinRAR, используйте формат ZIP.
  • Возможность шифрования архива паролем. Если требуется защитить архив от просмотра его содержимого третьими лицами, в параметрах архивации кликните по кнопке «Установить пароль…», затем введите пароль два раза в открывшемся окне. Также можно отметить галочкой пункт «Шифровать имена файлов», в этом случае без ввода пароля нельзя будет даже просмотреть названия запакованных в нем файлов.

Установка пароля на архив в WinRAR

  • Выбор метода сжатия. В WinRAR предусмотрено несколько методов сжатия — от архивации «Без сжатия» до «Максимального» уровня сжатия. Используйте режим «Без сжатия», когда требуется быстро запаковать большое количество файлов — это займет столько же времени, сколько бы заняло их копирование из одной папки в другую. Если файлы требуется сжать до максимально возможного уровня, выбирайте метод «Максимальный». Но это довольно длительная процедура (зависит от мощности компьютера, количества и типа архивируемых данных).

Выбор метода сжатия в WinRAR

  • Установка размера словаря. От значения «Размера словаря» зависит количество оперативной памяти, которую архиватор задействует для сжатия файлов. Это также влияет на скорость запаковки и уровень сжатия данных. При наличии у компьютера большого объема ОЗУ (от 8 Гб) размер словаря можно увеличить до максимального значения.

Установка размера словаря в WinRAR

  • Создание непрерывных архивов. Еще больше увеличить степень сжатия файлов поможет опция «Создать непрерывный архив». Однако такое сжатие имеет несколько недостатков: невозможно извлечь из архива один файл, не извлекая все остальные; при малейшем повреждении архива (например, в случае, если не удалось полностью докачать архив из интернета) восстановление невозможно; медленная скорость распаковки архива. Однако проблему с восстановлением можно решить за счет задействования опции «Добавить данные для восстановления».

Параметры архивации в WinRAR

  • Возможность разделения архива на несколько частей. В некоторых случаях может потребоваться разделить архив на фрагменты одинакового размера. Это может понадобиться, например, при необходимости записи архива на диски или их отправки по почте (почтовые сервисы ограничивают объем передаваемых в одном письме файлов). При помощи WinRAR это сделать очень просто: выберите или введите размер одного фрагмента архива в поле «Разделить на тома размером», затем установите единицу измерения количества информации (байт, КБ, МБ или ГБ).

Разделение архива на тома в WinRAR

  • Создание самораспаковывающихся архивов. При помощи WinRAR можно создать SFX-архив, который будет иметь расширение «EXE», т.е. являться исполняемым файлов, как любая запускаемая на компьютере программа. SFX-архивы могут быть распакованы на любом Windows-компьютере без установленного на нем архиватора WinRAR (или другого), независимо от того, какой формат был выбран при создании архива.

Создание самораспаковывающегося архива в WinRAR

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

WinRAR
WinRAR

Версия 7.23

Архиватор для сжатия файлов

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