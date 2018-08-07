WinRAR — одна из самых распространенных программ для архивирования файлов и папок в архивы формата RAR, RAR4 и ZIP. Сжатие данных при помощи данного архиватора можно реализовать несколькими способами. Также в WinRAR доступны различные полезные функции архивации.

Стандартные способы сжатия файлов в WinRAR При установке архиватора на компьютер он интегрируется в контекстное меню операционной системы Windows, отображающееся при правом клике мышкой по файлу, папке, пустому месту рабочего стола и т.д. Для сжатия файлов с использованием контекстного меню можно воспользоваться двумя способами. Первый: Выделите архивируемые файлы/папки, кликните по ним правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Добавить в архив “Имя_архива.rar”». Если такого пункта в контекстном меню нет, сразу переходите к следующей части статьи. Архив появится рядом с запакованными в него файлами. Второй способ: Кликните правой кнопкой мыши по пустой области «Проводника» (можно и на рабочем столе), затем выберите в контекстном меню элемент «Создать…» и укажите тип создаваемого архива — «Архив WinRAR» или «Архив ZIP — WinRAR». Второй вариант создает обычный ZIP-архив. В указанной папке или на рабочем столе будет создан архив, назовите его как-нибудь. Теперь при помощи мышки в этот архив можно перетаскивать любые файлы — они автоматически будут запаковываться в него (сами файлы останутся на диске). Перетаскивать файлы можно из любого другого окна «Проводника».

Сжатие файлов из интерфейса программы WinRAR При отсутствии в контекстном меню пунктов добавления файлов или создания архивов WinRAR потребуется запустить саму программу с ярлыка на рабочем столе или из меню «Пуск». Из интерфейса программы сжать файлы также можно несколькими способами. Первый способ — использование специального мастера: Нажмите на кнопку «Мастер» в верхней части окна программы: В новом окошке установите переключатель на пункт «Создать новый архив» и нажмите кнопку «Далее»: Откроется еще одно окно. Перейдите в нем в папку, в которой расположены сжимаемые файлы, выделите их и нажмите «ОК»: Введите имя для вновь создаваемого архива и нажмите «Далее» (если его нужно сохранить в определенном месте, выберите папку, нажав на кнопку «Обзор…»): Далее архиватор предложит задействовать дополнительные опции архивации. Они не обязательные, потому можете сразу нажимать на кнопку «Готово». Сами опции будут рассмотрены ниже. Создаваемые посредством «Мастера» архивы по умолчанию сохраняются на рабочем столе. Второй способ: Используя встроенный файловый менеджер, перейдите в папку, в которой расположены архивируемые файлы. Выделите нужные файлы/папки, затем нажмите на кнопку «Добавить» в верхней части окна программы. Откроется новое окно параметров. Нажмите кнопку «Обзор…» и укажите путь для сохранения архива. В блоке «Формат архива» выберите нужный формат (по умолчанию — «RAR»). Нажмите «ОК» для начала архивации выбранных файлов.