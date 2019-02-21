Как уменьшить размер файла PDF?

Для экономии размера на жестком диске или отправке электронных документов формата PDF пользователи могут уменьшить размер файлов. Выполнить эту операцию можно несколькими способами: с помощью программ на компьютер и через онлайн-сервисы.

Сжатие PDF через Adobe Acrobat Pro DC Adobe Acrobat Pro DC — приложение для работы с файлами формата PDF. С помощью утилиты пользователи могут создавать и редактировать документы. Есть специальный модуль чтения текста вслух. ПО имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения — условно-бесплатная. Лицензия ПО стоит 966 рублей, но доступна бесплатная пробная версия. На начальном этапе работы с программой нужно открыть документ. Для этого следует перейти в раздел меню "Файл" — "Открыть". Теперь пользователи могут приступать к процессу уменьшения размера документа. Чтобы выполнить эту операцию, нужно перейти в раздел "Файл" — "Сохранить как другой" — "Файл PDF уменьшенного размера". После этого необходимо выбрать папку или раздел на компьютере для сохранения исходного файла. На этом процесс уменьшения размера документа формата PDF завершен. Преимущества Adobe Acrobat Pro DC: простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность создания и редактирования документов PDF;

быстрое уменьшение размера файлов. Недостатки: нет пакетной обработки файлов.

PDF Compressor PDF Compressor — небольшая утилита, которая используется для сжатия файлов формата PDF. При уменьшении размера документа программа сохраняет исходное качество страниц. Поддерживается возможность пакетной обработки файлов и функция автоматического изменения названия документов. ПО имеет полную совместимость со всеми актуальными версиями операционной системы Windows (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский. Модель распространения PDF Compressor — бесплатная. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором находятся основные функции для сжатия файлов. На начальном этапе работы нужно добавить PDF-документ. Для этого следует воспользоваться функцией "Add Files" на верхней панели инструментов. Чтобы запустить процесс сжатия файла, необходимо нажать кнопку "Start Compression", которая находится на панели инструментов. Итоговый результат сохранится на компьютере. Преимущества: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс;

поддержка пакетной обработки файлов;

быстрое сжатие PDF-документов без потери оригинального качества. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

FILEminimizer PDF FILEminimizer PDF — утилита, которая используется для уменьшения размера файлов формата PDF. Сжатие документов происходит без потери исходного качества изображений, инфографики, таблиц, поддерживается пакетная обработка файлов и функция отправки исходного документа по электронной почте. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Модель распространения FILEminimizer PDF — условно-бесплатная. Лицензия стоит 58 евро, но можно установить бесплатную пробную версию на 30 дней. На начальном этапе работы с утилитой нужно загрузить документ. Для этого следует воспользоваться функцией "Open Files". В нижней части интерфейса находится ползунок "Compression Settings". Он дает возможность изменить параметры сжатия файла. Чтобы начать процесс уменьшения размера документа в формате PDF, необходимо нажать кнопку "Optimize Files". Исходный файл будет сохранен на компьютере: в папке с оригинальным файлом или разделе, который выбрал пользователь. Преимущества: удобный интерфейс;

возможность пакетной обработки PDF-документов;

инструмент для выбора уровня сжатия файлов. Недостатки: нет поддержки русского языка.

Как Уменьшить размер PDF Через WinRAR? WinRAR — программа для создания и редактирования архивов. Есть возможность восстановления поврежденных архивов и инструмент для проверки файлов на вирусы. Также утилиты позволяет уменьшить размер файлов. Приложение работает на операционной системе Windows (32/64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения WinRAR — условно-бесплатная. Полная версия стоит 21 доллар, но есть бесплатный пробный период на 40 дней. Чтобы уменьшить размер файла формата PDF, необходимо нажать правой кнопкой мыши на документе. В открывшемся меню следует выбрать пункт "Добавить в архив". Откроется новое окно, в котором пользователям нужно выбрать формат архива и метод сжатия. Рекомендуется оставить все параметры без изменений. Можно установить пароль на архив для защиты PDF-документа. Для продолжения следует нажать кнопку "ОК". На этом процесс уменьшения размера файла PDF завершен: он помещен в архив. Преимущества: пользоваться программой можно бесплатно;

можно установить пароль на архив для защиты документов;

уменьшение размера файлов без потери качества. Недостатки: через архиватор нельзя редактировать документ формата PDF.