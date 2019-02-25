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Программы для распаковки RAR и ZIP-файлов и архивов

WinRAR, Universal Extractor, ExtractNow, 7-Zip и другие архиваторы для распаковки RAR и ZIP-файлов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Чтобы начать работу с содержимым архивов RAR и ZIP, нужно распаковать файлы на компьютер. Распаковка — это перемещение данных из архива в нужную папку или раздел на ПК. Выполнить эту операцию можно с помощью специальных программ-архиваторов, которые используются для работы с архивами на всех Windows-компьютерах.

UnzipTool

UnzipTool — простой архиватор, который работает со всеми основными форматами архивов. Он обладает только теми функциями, что нужны для архивации и распаковки уже готовых архивов. Не нужно разбираться в сложных настройках и теряться в большом количестве опций.

Программа работает на Windows 8 и выше (64-бит), имеет русскоязычный интерфейс и распространяется бесплатно.

После запуска программы откроется окно, в котором нужно выбрать, что нужно сделать: создать архив или распаковать его.

UnzipTool

В случае с созданием архива, пользователь может выбрать как отдельный файл, так и целую папку. UnzipTool создаст архив и предложит выбрать имя и директорию для сохранения.

Создать архив

Если же требуется распаковать архив, подойдет второй вариант. В таком случае нужно нажать на кнопку Распаковать архив, выбрать необходимый архив и нажать ОК. Программа распакует архив в папку в ту же директорию, и заботливо откроет папку.

Распаковать архив

Преимущества UnzipTool:

  • понятный интерфейс на русском языке;

  • распространяется бесплатно;

  • не занимает много места на диске;

  • поддерживает все популярные форматы архивов.

Недостатки:

  • программа умеет только создавать архивы и распаковывать их, дополнительных функций нет.

WinRAR

WinRAR — утилита для работы с архивами в форматах ZIP, RAR, ACE, ARJ, TAR и других. С помощью приложения пользователи могут создать и распаковать архив, проверить содержимое на вирусы и ошибки, а также восстановить/исправить поврежденные архивы.

WinRAR работает на всех версиях Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Программы условно-бесплатная, лицензия стоит 21 доллар, но можно скачать бесплатную пробную версию.

На первом этапе работы с приложением необходимо открыть архив. Для этого следует перейти в раздел меню "Файл" - "Открыть архив" или воспользоваться сочетанием клавиш "Ctrl + O".

WinRAR

После этого откроется содержимое архива. Пользователи могут протестировать вложенные файлы на ошибки, просмотреть или удалить файл, найти документ по названию, запустить функцию поиска вирусов. Все инструменты для работы с архивами расположены в верхней части интерфейса.

Панель управления WinRAR

Чтобы распаковать содержимое архива на компьютер, необходимо нажать кнопку "Извлечь" на панели инструментов. В открывшемся окне следует указать путь для извлечения, режим обновления и перезаписи.

Распаковка архивов в программе WinRAR

Преимущества WinRar:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;

  • инструменты для проверки файлов на ошибки и вирусы;

  • возможность защиты архива паролем;

  • работа со всеми популярными форматами архивов;

  • функция просмотра содержимого файлов.

Недостатки:

  • нет интеграции с облачными сервисами.

WinZip

WinZip — архиватор для создания и распаковки архивов. С помощью программы пользователи могут создать новый PDF-файл, наложить водяной знак на фотографию, зашифровать данные и интегрировать с облачными сервисами.

Утилита работает на актуальных версиях Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Программа условно-бесплатная, но можно загрузить бесплатную пробную версию. Для покупки доступно три лицензии:

  1. Standard. Цена — 30 долларов. Доступен инструмент для отправки данных по e-mail. Поддерживается интеграция с облачными сервисами.

  2. Pro. Стоимость — 50 долларов. Можно просматривать содержимое файлов в архиве. Есть функция записи данных на CD/DVD/Blu-Ray.

  3. Pro Combo. Цена этой версии утилиты — 75 долларов. Есть возможность отправки файлов с помощью любого почтового клиента. Поддерживается автоматическое шифрование данных.

На первом этапе работы с программой WinZip нужно открыть архив. Для этого следует воспользоваться функцией "Файл"-"Открыть". Открыть RAR или ZIP-файлы можно с компьютера или облачных сервисов.

WinZip

В главном окне приложения откроется содержимое архива: папки, документы, мультимедийные файлы, изображения. В правой части интерфейса расположен инструмент, который позволяет распаковать содержимое на компьютер. При распаковке пользователи могут выбрать папку или раздел для сохранения данных.

Распаковка архивов в программе WinZip

Преимущества WinZip:

  • удобный интерфейс на русском языке;

  • возможность создания PDF-файлов;

  • инструмент для шифрования данных;

  • интеграция с облачными сервисами.

Недостатки:

  • нельзя проверить содержимое архива на вирусы.

7-Zip

7-Zip — приложение, которое используется для работы с архивами, созданию, распаковки, тестирования на ошибки и других операций. Программа поддерживает все популярные форматы архивов, включая RAR, ZIP, XAR, DEB и другие. Утилита обеспечивает высокой уровень сжатия файлов, есть возможность шифрования данных и интеграция в проводник Windows.

Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения приложения 7-Zip — бесплатная.

После запуска программы нужно открыть архив. Для этого следует перейти в раздел меню "Файл" - "Открыть" или воспользоваться встроенным проводником.

7-Zip

Откроется содержимое архива: документы, мультимедийные файлы, изображения. На панели инструментов пользователи могут запустить функцию тестирования содержимого RAR или ZIP-файла на ошибки. Также здесь доступны функции для перемещения или копирования данных из одного раздела в другой.

Верификация архива в программе 7-Zip

Чтобы распаковать содержимое архива, нужно воспользоваться инструментом "Извлечь". После выбора этой функции откроется небольшое окно, в котором пользователям следует указать папку или раздел на компьютере, в которую утилита переместит файлы. Время выполнения операции зависит от количества и размера данных, находящихся в архиве.

Распаковка архивов в программе 7-Zip

Преимущества 7-Zip:

  • простой интерфейс на русском языке;

  • бесплатная модель распространения;

  • инструмент для тестирования содержимого архива на ошибки;

  • сильное шифрование данных формата ZIP и 7z;

  • работа со всеми популярными форматами архивов.

Недостатки:

  • нет функции для проверки содержимого на вирусы;

  • нельзя установить дополнительную защиту архива паролем.

ExtractNow

ExtractNow — небольшая программа для распаковки содержимого архивов формата RAR, ZIP, IMA и 7Z. В ПО есть встроенная функция для тестирования уровня декомпрессии данных, а также можно установить дальнейшее действие после распаковки архивов (удаление файлов, автоматический переход в папку, где находится архив).

Утилита работает на Windows (32 и 64 бит), интерфейс англоязычный, модель распространения — бесплатная.

Первый шаг во время работы с утилитой — добавление архива в приложение. Выполнить эту операцию можно двумя способами:

  1. нажать правой кнопкой мыши на рабочей области ПО и выбрать пункт "Add archives";

  2. переместить архив в рабочую область, так как программа поддерживает функцию "Drag and Drop".

ExtractNow

После этого архив появится в списке файлов. Чтобы начать распаковку содержимого RAR или ZIP-файла, необходимо нажать кнопку "Extract". Откроется небольшое окно, в котором следует указать папку или раздел для сохранения данных.

Распаковка архивов в программе ExtractNow

Содержимое архива будет автоматически перемещено в указанную папку. В строке "Status" утилиты ExtractNow появится надпись "Success".

Результат распаковки архива в ExtractNow

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс;

  • бесплатная модель распространения;быстрая распаковка содержимого RAR и ZIP-файлов;

  • поддержка функции "Drag and Drop".

Недостатки:

  • отсутствует официальная поддержка русского языка;

  • нельзя открыть содержимое архива;

  • нет инструмента для проверки файлов

  • на ошибки и вирусы.

Universal Extractor

Universal Extractor — небольшая программа для распаковки содержимого RAR и ZIP-файлов. Также утилита поддерживает инсталляторы формата EXE.

Приложение совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения Universal Extractor — бесплатная.

После запуска утилиты откроется небольшое окно, где расположены основные инструменты. В первой строке пользователям нужно указать архив для распаковки, который хранится на компьютере.

Universal Extractor

В следующей строке следует указать папку или раздел на компьютере, куда будет распаковано содержимое архива. Чтобы начать процесс работы необходимо нажать кнопку "ОК".

Распаковка архивов в программе Universal Extractor

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;

  • бесплатная модель распространения;

  • возможность работы с инсталляторами;

  • быстрая распаковка содержимого архива.

Недостатки:

  • нельзя открыть архив для просмотра файлов;

  • нет встроенного инструмента для проверки архива на ошибки и вирусы.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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