Программы для распаковки RAR и ZIP-файлов и архивов

Чтобы начать работу с содержимым архивов RAR и ZIP, нужно распаковать файлы на компьютер. Распаковка — это перемещение данных из архива в нужную папку или раздел на ПК. Выполнить эту операцию можно с помощью специальных программ-архиваторов, которые используются для работы с архивами на всех Windows-компьютерах.

UnzipTool UnzipTool — простой архиватор, который работает со всеми основными форматами архивов. Он обладает только теми функциями, что нужны для архивации и распаковки уже готовых архивов. Не нужно разбираться в сложных настройках и теряться в большом количестве опций. Программа работает на Windows 8 и выше (64-бит), имеет русскоязычный интерфейс и распространяется бесплатно. После запуска программы откроется окно, в котором нужно выбрать, что нужно сделать: создать архив или распаковать его. В случае с созданием архива, пользователь может выбрать как отдельный файл, так и целую папку. UnzipTool создаст архив и предложит выбрать имя и директорию для сохранения. Если же требуется распаковать архив, подойдет второй вариант. В таком случае нужно нажать на кнопку Распаковать архив, выбрать необходимый архив и нажать ОК. Программа распакует архив в папку в ту же директорию, и заботливо откроет папку. Преимущества UnzipTool: понятный интерфейс на русском языке;

распространяется бесплатно;

не занимает много места на диске;

поддерживает все популярные форматы архивов. Недостатки: программа умеет только создавать архивы и распаковывать их, дополнительных функций нет.

WinRAR WinRAR — утилита для работы с архивами в форматах ZIP, RAR, ACE, ARJ, TAR и других. С помощью приложения пользователи могут создать и распаковать архив, проверить содержимое на вирусы и ошибки, а также восстановить/исправить поврежденные архивы. WinRAR работает на всех версиях Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Программы условно-бесплатная, лицензия стоит 21 доллар, но можно скачать бесплатную пробную версию. На первом этапе работы с приложением необходимо открыть архив. Для этого следует перейти в раздел меню "Файл" - "Открыть архив" или воспользоваться сочетанием клавиш "Ctrl + O". После этого откроется содержимое архива. Пользователи могут протестировать вложенные файлы на ошибки, просмотреть или удалить файл, найти документ по названию, запустить функцию поиска вирусов. Все инструменты для работы с архивами расположены в верхней части интерфейса. Чтобы распаковать содержимое архива на компьютер, необходимо нажать кнопку "Извлечь" на панели инструментов. В открывшемся окне следует указать путь для извлечения, режим обновления и перезаписи. Преимущества WinRar: простой и удобный интерфейс на русском языке;

инструменты для проверки файлов на ошибки и вирусы;

возможность защиты архива паролем;

работа со всеми популярными форматами архивов;

функция просмотра содержимого файлов. Недостатки: нет интеграции с облачными сервисами.

WinZip WinZip — архиватор для создания и распаковки архивов. С помощью программы пользователи могут создать новый PDF-файл, наложить водяной знак на фотографию, зашифровать данные и интегрировать с облачными сервисами. Утилита работает на актуальных версиях Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Программа условно-бесплатная, но можно загрузить бесплатную пробную версию. Для покупки доступно три лицензии: Standard. Цена — 30 долларов. Доступен инструмент для отправки данных по e-mail. Поддерживается интеграция с облачными сервисами. Pro. Стоимость — 50 долларов. Можно просматривать содержимое файлов в архиве. Есть функция записи данных на CD/DVD/Blu-Ray. Pro Combo. Цена этой версии утилиты — 75 долларов. Есть возможность отправки файлов с помощью любого почтового клиента. Поддерживается автоматическое шифрование данных. На первом этапе работы с программой WinZip нужно открыть архив. Для этого следует воспользоваться функцией "Файл"-"Открыть". Открыть RAR или ZIP-файлы можно с компьютера или облачных сервисов. В главном окне приложения откроется содержимое архива: папки, документы, мультимедийные файлы, изображения. В правой части интерфейса расположен инструмент, который позволяет распаковать содержимое на компьютер. При распаковке пользователи могут выбрать папку или раздел для сохранения данных. Преимущества WinZip: удобный интерфейс на русском языке;

возможность создания PDF-файлов;

инструмент для шифрования данных;

интеграция с облачными сервисами. Недостатки: нельзя проверить содержимое архива на вирусы.

7-Zip 7-Zip — приложение, которое используется для работы с архивами, созданию, распаковки, тестирования на ошибки и других операций. Программа поддерживает все популярные форматы архивов, включая RAR, ZIP, XAR, DEB и другие. Утилита обеспечивает высокой уровень сжатия файлов, есть возможность шифрования данных и интеграция в проводник Windows. Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения приложения 7-Zip — бесплатная. После запуска программы нужно открыть архив. Для этого следует перейти в раздел меню "Файл" - "Открыть" или воспользоваться встроенным проводником. Откроется содержимое архива: документы, мультимедийные файлы, изображения. На панели инструментов пользователи могут запустить функцию тестирования содержимого RAR или ZIP-файла на ошибки. Также здесь доступны функции для перемещения или копирования данных из одного раздела в другой. Чтобы распаковать содержимое архива, нужно воспользоваться инструментом "Извлечь". После выбора этой функции откроется небольшое окно, в котором пользователям следует указать папку или раздел на компьютере, в которую утилита переместит файлы. Время выполнения операции зависит от количества и размера данных, находящихся в архиве. Преимущества 7-Zip: простой интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

инструмент для тестирования содержимого архива на ошибки;

сильное шифрование данных формата ZIP и 7z;

работа со всеми популярными форматами архивов. Недостатки: нет функции для проверки содержимого на вирусы;

нельзя установить дополнительную защиту архива паролем.

ExtractNow ExtractNow — небольшая программа для распаковки содержимого архивов формата RAR, ZIP, IMA и 7Z. В ПО есть встроенная функция для тестирования уровня декомпрессии данных, а также можно установить дальнейшее действие после распаковки архивов (удаление файлов, автоматический переход в папку, где находится архив). Утилита работает на Windows (32 и 64 бит), интерфейс англоязычный, модель распространения — бесплатная. Первый шаг во время работы с утилитой — добавление архива в приложение. Выполнить эту операцию можно двумя способами: нажать правой кнопкой мыши на рабочей области ПО и выбрать пункт "Add archives"; переместить архив в рабочую область, так как программа поддерживает функцию "Drag and Drop". После этого архив появится в списке файлов. Чтобы начать распаковку содержимого RAR или ZIP-файла, необходимо нажать кнопку "Extract". Откроется небольшое окно, в котором следует указать папку или раздел для сохранения данных. Содержимое архива будет автоматически перемещено в указанную папку. В строке "Status" утилиты ExtractNow появится надпись "Success". Преимущества: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;быстрая распаковка содержимого RAR и ZIP-файлов;

поддержка функции "Drag and Drop". Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка;

нельзя открыть содержимое архива;

нет инструмента для проверки файлов

на ошибки и вирусы.