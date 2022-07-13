Лучшие программы-архиваторы для Windows

На данный момент создано немалое количество программ-архиваторов. Среди них есть как платные, так и бесплатные приложения. Рассмотрим наиболее популярные.

7-Zip Бесплатная программа 7-Zip — одна из самых известных программ-архиваторов, предоставляющая возможность сжатия файлов в архивы нескольких типов: 7z (собственный тип архивов), ZIP, GZIP, BZIP2, XZ, WIM, TAR и существующие их разновидности. Еще больше типов архивов программа 7-Zip способна распаковывать. Среди них: ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR, Z и другие.. Архиватор 7-Zip можно использовать тремя различными способами: Из контекстного меню «Проводника», если соответствующая опция была включена при установке программы (можно активировать из настроек). Из графического пользовательского интерфейса, оснащенного встроенным файловым менеджером. Из командной строки Windows, для чего предусмотрена отдельная утилита. Из особенностей и функций программы отметим: Поддержка алгоритма LZMA, отличающаяся очень высокой степенью сжатия (именно он используется при создании 7z-архивов, физический размер которых, для сравнения, на 4-25% меньше, чем у ZIP-архивов).

Создание самораспаковывающихся, многотомных и зашифрованных (защищенных паролем) архивов 7z.

Поддержка многопоточности (до 8 потоков) и аппаратного ускорения обеспечивает высокой скоростью работы (относится к компьютерам с многопоточными процессорами, поддерживающими набор инструкций AES-NI).

Возможность установки внешних плагинов, расширяющих перечень поддерживаемых типов архивов, и другие функции. Также отметим, что распаковка созданных в 7-Zip архивов 7z поддерживается многими другими программами-архиваторами, потому их зачастую используют в качестве универсальных типов архивов при распространении файлов через интернет.

WinRAR Условно-бесплатная программа WinRAR — еще один популярный архиватор, известный высокой гибкостью при сжатии файлов в собственный тип архивов — RAR. Одно из основных преимуществ программы — способность работы с файлами размером до 16 эксабайт (17179869184 Гб или 16777216 Тб). К прочим, но не менее значимым, особенностям архиватора WinRAR также относятся: Сжатие файлов в архивы формата RAR, RAR4 и RAR5 с возможностью выбора степени сжатия и размера словаря (от 1 Мб до 1Гб для RAR5). Также поддерживается сжатие в ZIP.

Распаковка архивов форматов: ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, XZ, Z, ZIP, ZIPX и 7z.

Создание самораспаковывающихся SFX-архивов с возможностью выбора формата между RAR и ZIP. При этом SFX-архивы можно сопроводить дополнительными сценариями распаковки, что позволяет, к примеру, создавать несложные инсталляторы с заранее заданным путем распаковки файлов, пользовательским текстом и изображением.

Создание многотомных архивов с указанным объемом для каждого тома, а также зашифрованных и непрерывных архивов.

Возможность добавления в RAR-архивы данных для их восстановления в случае повреждения. При создании многотомных RAR-архивов может быть создан специальный том, который позволит восстановить архив даже в случае утраты отдельных томов.

Возможность добавления комментариев в архивы.

Наличие различных вспомогательных функций: тестирование файлов в архивах без распаковки, выполнение различных действий по завершению распаковки (удаление архивов, выключение ПК и т.п.), работа в фоновом режиме и другие возможности. Архиватор WinRAR является условно-бесплатным ПО. Его можно использовать бесплатно только в течение 40 дней с момента установки, дальше потребуется приобретение лицензии.

WinZip Условно-бесплатная программа WinZip — архиватор, способный извлекать файлы из таких распространенных типов архивов как ZIP, TAR, GZIP, Z, CAB, RAR, BZIP2, LHA, 7z, ISO (образы дисков), XZ, VHD, VMDK и многих других. Сжатие файлов осуществляется в архивы типов ZIPX (собственный формат), ZIP и LHA. Программа обладает несколькими полезными функциями, не характерными для архиваторов, например: Встроенная поддержка облачных сервисов, что позволяет как сохранять на них создаваемые архивы, так и скачивать файлы для их последующего сжатия.

Наличие почтового клиента со встроенной книгой контактов для приема и отправки архивов по электронной почте.

Возможность обмена данными между компьютерами по сети с возможностью создания общедоступных каталогов и подключения к ним, в т.ч. при использовании FPT-протокола.

Наличие специальных модулей для сжатия и обработки (например, слияния) PDF-документов, пакетного конвертирования изображений, еще большего сжатия MP3-аудиофайлов (в ZIPX-архивы) и работы с другими популярными форматами файлов.

Наличие автоматизированного инструмента для очистки компьютера от мусора, работу которого можно запланировать.

Встроенный модуль резервного копирования файлов, в т.ч. и при использовании в качестве хранилища облачных сервисов.

Возможность записи файлов напрямую на оптические диски CD, DVD и Blu-ray.

Интеграция в оболочку Windows, вследствие чего в «Проводнике» появляется дополнительная кнопка для быстрого переключения между интерфейсами WinZip и файловым менеджером Windows. Конечно, WinZip обладает и всеми стандартными для архиваторов функциями — шифрование данных, создание многотомных архивов и т.д., но все же авторами программы больше внимания уделено перечисленному функционалу.

PeaZip Бесплатная программа PeaZip — еще один распространяемый бесплатно архиватор, имеющий высокую популярность за счет способности открытия и распаковки наибольшего среди конкурентов количества архивов (более 200). Для сжатия файлов программа использует собственный формат — PEA. Также в приложение встроены модули для создания свободно распространяемых типов архивов — 7z, p7zip, Brotli, FreeArc, PAQ, Zstandard и других. Функциональные возможности и особенности PeaZip: Бесплатное приложение для архивирования файлов с открытым исходным кодом (LGPL3) с интуитивно понятным и простым в использовании графическим интерфейсом, поддержкой Drag&Drop как для извлечения, так и для архивирования/сжатия, а также полной интеграцией контекстного меню Windows, чтобы предоставить удобную бесплатную альтернативу таким архиваторам, как рассмотренные выше WinRar и WinZip.

Имеется поддержка множества проприетарных форматов архивов, в т.ч. RAR, ACE, ZIPX и других. Но больше всего интересна функция автоматического конвертирования различных типов архивов в PEA, 7Z, ARC, TAR, ZIP и другие свободные форматы.

Возможность использования для сжатия файлов внешних программ-архиваторов, если таковые установлены на компьютере. Это обусловлено наличием в PeaZip набора консольных команд для работы со сторонними приложениями. Авторы даже отдельно упоминают возможность взаимодействия с архиватором WinRAR из интерфейса PeaZip.

Программа PeaZip предоставляет все преимущества и функционал бесплатных архиваторов, как 7-Zip, Brotli, FreeArc, PAQ, UPX, Zstandard и других современных проектов с открытым исходным кодом. Таким образом, PeaZip можно считать универсальным инструментом для сжатия файлов, открытия и распаковки архивов.

Bandizip Бесплатная программа Bandizip — программа-архиватор, распространяемая в двух редакциях — платной и бесплатной. Если нужен простой инструмент для создания и распаковки архивов, бесплатная версия удовлетворит это требование. В платной редакции Bandizip предусмотрены довольно удобные дополнительные функции. Из основных функциональных возможностей бесплатной версии программы Bandizip отметим: Собственного формата архивов Bandizip не имеет, зато способен упаковывать файлы в архивы ZIP, 7Z, ZIPX, TAR, TGZ, LZH, ISO, GZ и XZ. Также может создавать самораспаковывающиеся архивы в виде исполнимых EXE-файлов.

Открытие и извлечение файлов из более чем 30 форматов архивов: 7Z, ACE, AES, ALZ, ARJ, BH, BIN, BR, BZ, BZ2, CAB, Compound(MSI), DAA(1.0), DEB, EGG, GZ, IMG, ISO, ISZ, LHA, LZ, LZH, LZMA, PMA, RAR, RAR5, SFX(EXE), TAR, TBZ/TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WIM, XPI, XZ, Z, ZIP, ZIPX, ZPAQ, ZSTD, NSIS.

Поддержка многопоточности, создание зашифрованных (AES256) и многотомных архивов (последнее относится только к форматам ZIP и 7z). Среди платных функций архиватора Bandizip выделим следующие: Наличие встроенного менеджера паролей для их хранения в зашифрованном локальном хранилище (это необязательно должны быть только пароли — вообще любой текст).

Возможность восстановления уцелевших данных из поврежденных ZIP-архивов.

Встроенное средство восстановления утерянных паролей от зашифрованных ZIP-архивов, способное автоматически перебирать парольные фразы по заранее заданным параметрам. По сути, речь идет о функции взлома ZIP-архивов методом брутфорса.

Возможность просмотра изображений в графическом интерфейсе программы без их извлечения.

Наличие встроенной антивирусной программы с крупной базой сигнатур вирусов, позволяющей выявляться вредоносное ПО без извлечения файлов на компьютер. Как можно заметить, платные функции программы Bandizip не меняют погоды в плане создания архивов и работы с ними.