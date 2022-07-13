Лучшие программы-архиваторы для Windows

На данный момент создано немалое количество программ-архиваторов. Среди них есть как платные, так и бесплатные приложения. Рассмотрим наиболее популярные.
7-Zip
Бесплатная программа
7-Zip — одна из самых известных программ-архиваторов, предоставляющая возможность сжатия файлов в архивы нескольких типов: 7z (собственный тип архивов), ZIP, GZIP, BZIP2, XZ, WIM, TAR и существующие их разновидности. Еще больше типов архивов программа 7-Zip способна распаковывать. Среди них: ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR, Z и другие..
Архиватор 7-Zip можно использовать тремя различными способами:
- Из контекстного меню «Проводника», если соответствующая опция была включена при установке программы (можно активировать из настроек).
- Из графического пользовательского интерфейса, оснащенного встроенным файловым менеджером.
- Из командной строки Windows, для чего предусмотрена отдельная утилита.
Из особенностей и функций программы отметим:
- Поддержка алгоритма LZMA, отличающаяся очень высокой степенью сжатия (именно он используется при создании 7z-архивов, физический размер которых, для сравнения, на 4-25% меньше, чем у ZIP-архивов).
- Создание самораспаковывающихся, многотомных и зашифрованных (защищенных паролем) архивов 7z.
- Поддержка многопоточности (до 8 потоков) и аппаратного ускорения обеспечивает высокой скоростью работы (относится к компьютерам с многопоточными процессорами, поддерживающими набор инструкций AES-NI).
- Возможность установки внешних плагинов, расширяющих перечень поддерживаемых типов архивов, и другие функции.
Также отметим, что распаковка созданных в 7-Zip архивов 7z поддерживается многими другими программами-архиваторами, потому их зачастую используют в качестве универсальных типов архивов при распространении файлов через интернет.
WinRAR
Условно-бесплатная программа
WinRAR — еще один популярный архиватор, известный высокой гибкостью при сжатии файлов в собственный тип архивов — RAR. Одно из основных преимуществ программы — способность работы с файлами размером до 16 эксабайт (17179869184 Гб или 16777216 Тб).
К прочим, но не менее значимым, особенностям архиватора WinRAR также относятся:
- Сжатие файлов в архивы формата RAR, RAR4 и RAR5 с возможностью выбора степени сжатия и размера словаря (от 1 Мб до 1Гб для RAR5). Также поддерживается сжатие в ZIP.
- Распаковка архивов форматов: ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, XZ, Z, ZIP, ZIPX и 7z.
- Создание самораспаковывающихся SFX-архивов с возможностью выбора формата между RAR и ZIP. При этом SFX-архивы можно сопроводить дополнительными сценариями распаковки, что позволяет, к примеру, создавать несложные инсталляторы с заранее заданным путем распаковки файлов, пользовательским текстом и изображением.
- Создание многотомных архивов с указанным объемом для каждого тома, а также зашифрованных и непрерывных архивов.
- Возможность добавления в RAR-архивы данных для их восстановления в случае повреждения. При создании многотомных RAR-архивов может быть создан специальный том, который позволит восстановить архив даже в случае утраты отдельных томов.
- Возможность добавления комментариев в архивы.
- Наличие различных вспомогательных функций: тестирование файлов в архивах без распаковки, выполнение различных действий по завершению распаковки (удаление архивов, выключение ПК и т.п.), работа в фоновом режиме и другие возможности.
Архиватор WinRAR является условно-бесплатным ПО. Его можно использовать бесплатно только в течение 40 дней с момента установки, дальше потребуется приобретение лицензии.
WinZip
Условно-бесплатная программа
WinZip — архиватор, способный извлекать файлы из таких распространенных типов архивов как ZIP, TAR, GZIP, Z, CAB, RAR, BZIP2, LHA, 7z, ISO (образы дисков), XZ, VHD, VMDK и многих других. Сжатие файлов осуществляется в архивы типов ZIPX (собственный формат), ZIP и LHA.
Программа обладает несколькими полезными функциями, не характерными для архиваторов, например:
- Встроенная поддержка облачных сервисов, что позволяет как сохранять на них создаваемые архивы, так и скачивать файлы для их последующего сжатия.
- Наличие почтового клиента со встроенной книгой контактов для приема и отправки архивов по электронной почте.
- Возможность обмена данными между компьютерами по сети с возможностью создания общедоступных каталогов и подключения к ним, в т.ч. при использовании FPT-протокола.
- Наличие специальных модулей для сжатия и обработки (например, слияния) PDF-документов, пакетного конвертирования изображений, еще большего сжатия MP3-аудиофайлов (в ZIPX-архивы) и работы с другими популярными форматами файлов.
- Наличие автоматизированного инструмента для очистки компьютера от мусора, работу которого можно запланировать.
- Встроенный модуль резервного копирования файлов, в т.ч. и при использовании в качестве хранилища облачных сервисов.
- Возможность записи файлов напрямую на оптические диски CD, DVD и Blu-ray.
- Интеграция в оболочку Windows, вследствие чего в «Проводнике» появляется дополнительная кнопка для быстрого переключения между интерфейсами WinZip и файловым менеджером Windows.
Конечно, WinZip обладает и всеми стандартными для архиваторов функциями — шифрование данных, создание многотомных архивов и т.д., но все же авторами программы больше внимания уделено перечисленному функционалу.
PeaZip
Бесплатная программа
PeaZip — еще один распространяемый бесплатно архиватор, имеющий высокую популярность за счет способности открытия и распаковки наибольшего среди конкурентов количества архивов (более 200). Для сжатия файлов программа использует собственный формат — PEA. Также в приложение встроены модули для создания свободно распространяемых типов архивов — 7z, p7zip, Brotli, FreeArc, PAQ, Zstandard и других.
Функциональные возможности и особенности PeaZip:
- Бесплатное приложение для архивирования файлов с открытым исходным кодом (LGPL3) с интуитивно понятным и простым в использовании графическим интерфейсом, поддержкой Drag&Drop как для извлечения, так и для архивирования/сжатия, а также полной интеграцией контекстного меню Windows, чтобы предоставить удобную бесплатную альтернативу таким архиваторам, как рассмотренные выше WinRar и WinZip.
- Имеется поддержка множества проприетарных форматов архивов, в т.ч. RAR, ACE, ZIPX и других. Но больше всего интересна функция автоматического конвертирования различных типов архивов в PEA, 7Z, ARC, TAR, ZIP и другие свободные форматы.
- Возможность использования для сжатия файлов внешних программ-архиваторов, если таковые установлены на компьютере. Это обусловлено наличием в PeaZip набора консольных команд для работы со сторонними приложениями. Авторы даже отдельно упоминают возможность взаимодействия с архиватором WinRAR из интерфейса PeaZip.
- Программа PeaZip предоставляет все преимущества и функционал бесплатных архиваторов, как 7-Zip, Brotli, FreeArc, PAQ, UPX, Zstandard и других современных проектов с открытым исходным кодом.
Таким образом, PeaZip можно считать универсальным инструментом для сжатия файлов, открытия и распаковки архивов.
Bandizip
Бесплатная программа
Bandizip — программа-архиватор, распространяемая в двух редакциях — платной и бесплатной. Если нужен простой инструмент для создания и распаковки архивов, бесплатная версия удовлетворит это требование. В платной редакции Bandizip предусмотрены довольно удобные дополнительные функции.
Из основных функциональных возможностей бесплатной версии программы Bandizip отметим:
- Собственного формата архивов Bandizip не имеет, зато способен упаковывать файлы в архивы ZIP, 7Z, ZIPX, TAR, TGZ, LZH, ISO, GZ и XZ. Также может создавать самораспаковывающиеся архивы в виде исполнимых EXE-файлов.
- Открытие и извлечение файлов из более чем 30 форматов архивов: 7Z, ACE, AES, ALZ, ARJ, BH, BIN, BR, BZ, BZ2, CAB, Compound(MSI), DAA(1.0), DEB, EGG, GZ, IMG, ISO, ISZ, LHA, LZ, LZH, LZMA, PMA, RAR, RAR5, SFX(EXE), TAR, TBZ/TBZ2, TGZ, TLZ, TXZ, UDF, WIM, XPI, XZ, Z, ZIP, ZIPX, ZPAQ, ZSTD, NSIS.
- Поддержка многопоточности, создание зашифрованных (AES256) и многотомных архивов (последнее относится только к форматам ZIP и 7z).
Среди платных функций архиватора Bandizip выделим следующие:
- Наличие встроенного менеджера паролей для их хранения в зашифрованном локальном хранилище (это необязательно должны быть только пароли — вообще любой текст).
- Возможность восстановления уцелевших данных из поврежденных ZIP-архивов.
- Встроенное средство восстановления утерянных паролей от зашифрованных ZIP-архивов, способное автоматически перебирать парольные фразы по заранее заданным параметрам. По сути, речь идет о функции взлома ZIP-архивов методом брутфорса.
- Возможность просмотра изображений в графическом интерфейсе программы без их извлечения.
- Наличие встроенной антивирусной программы с крупной базой сигнатур вирусов, позволяющей выявляться вредоносное ПО без извлечения файлов на компьютер.
Как можно заметить, платные функции программы Bandizip не меняют погоды в плане создания архивов и работы с ними.
IZArc
Бесплатная программа
И последний в нашем обзоре — бесплатный архиватор IZArc. Как и в предыдущем случае, IZArc не имеет собственного формата архивов и также умеет запаковывать файлы с использованием свободно распространяемых алгоритмов сжатия: 7-ZIP, BH, BZA, CAB, JAR, LHA, YZ1 и ZIP. Список форматов, которые можно распаковать при помощи IZArc, довольно внушительный и состоит из порядка 50-ти наименований, включая такие распространенные как 7z, RAR, CAB, ISO, ZIP и BIN.
Отметим следующие особенности архиватора IZArc:
- Наличие функции конвертирования архивов из одного формата в другой. Архиватор способен конвертировать все поддерживаемые им типы архивов (включая самораспаковывающиеся) в 7-ZIP, BH, BZA, CAB, JAR, LHA, YZ1 и ZIP без предварительного извлечения файлов.
- Возможность создания зашифрованных и многотомных архивов. Отметим, что IZArc поддерживает одновременно несколько алгоритмов шифрования AES-128/192/256 bit и PK ZIP v0, чего не предлагает и большинство платных архиваторов.
- Сканирование архивов на предмет вредоносного ПО при использовании в этих целях установленного на компьютере антивирус.
- Привычный для пользователей похожих на Total Commander файловых менеджеров двухпанельный интерфейс.
- Поддержка Drag&Drop, что позволяет добавлять файлы в архивы из «Проводника» либо, наоборот, извлекать их на диск путем перетаскивания объектов мышью.
- Возможность управления архиватором посредством командной строки.
На этом и завершим наш обзор.