Программы для изменения голоса в онлайн-играх

В популярных онлайн-играх доступна возможность голосового общения. Для отыгрывания роли персонажа игроки могут изменить собственный голос с помощью специальных программ.

AV VOICE CHANGER AV Voice Changer — программа для изменения голоса в компьютерных игра и приложениях для голосового общения: Skype , Discord , TeamSpeak и т.д. С помощью утилиты можно применить различные эффекты на голос. Поддерживаются все популярные форматы аудио: MP3, OGG, WAV, AIF, MP2. Доступен инструмент для записи голоса с микрофона . Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но не переведена на русский язык. ПО распространяется на условно-бесплатной основе. Чтобы получить полную версию AV Voice Changer, нужно купить лицензию за 100 долларов. Также за загрузки доступна бесплатная пробная версия на 14 дней. Преимущества лицензионной версии: Бесплатный доступ к дополнительным плагинам, которые используется для расширения базового функционала. Пожизненный доступ ко всем обновлениям утилиты. Круглосуточная техническая поддержка. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для изменения голоса. В окне "Tibre" можно настроить тембр голоса. Для этого необходимо перемещать ползунок по рабочей области до получения нужного эффекта звучания. Ниже расположена строка "Forman Pitch". С помощью этого инструмента можно настроить высоту голоса. В правой части интерфейса расположено окно "Voice Effects". Здесь можно применить различные эффекты для изменения голоса. Для этого следует нажать кнопку "Add Voice Effects" и выбрать понравившиеся варианты. Ниже находится окно "Voice Beautifying", которое используется для украшения голоса. Регулирование звучание выполняется с помощью доступных ползунков. Можно загрузить готовые шаблоны настроек нажав кнопку "Load" или сохранить пользовательские параметры с помощью кнопки "Save". "Reset" используется для отмены всех внесенных изменений. Преимущества программы AV Voice Changer: большой набор инструментов для изменения голоса в реальном времени;

инструмент для записи голоса с микрофона;

простой и удобный интерфейс на русском языке. Недостатки: отсутствует официальная поддержка русского языка.

MORPHVOX PRO MorphVOX Pro — небольшая утилита, которая позволяет изменять голос в режиме реального времени. С помощью приложения можно изменить голос в популярных программах для общения (Skype, TeamSpeak, Discord) и компьютерных онлайн-играх. В библиотеке софта есть готовые шаблоны голосов и функция применения эффектов для изменения фона (звук шумного торгового центра, улицы и т.д). Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но интерфейс здесь англоязычный. Программа условно-бесплатная, а для получения полной версии MorphVOX Pro придется купить лицензию за 40 долларов. Также можно загрузить бесплатную пробную версию с ограничениями. Преимущества полной версии: Возможность создания пользовательского голоса со своими настройками. Бесплатный доступ ко всем обновлениям утилиты. Доступ ко всем эффектам для изменения голоса. Круглосуточная техническая поддержка. После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены все основные инструменты для работы с голосом. В левой части интерфейса расположен раздел "Voice Selection". Здесь пользователям утилиты следует выбрать голос: детский, мужчина, женщина, робот, демон. В разделе "Tweak Voice" выполняются настройки голоса. Здесь пользователи могут изменить тембр и тональность звучания. Для этого используются специальные ползунки. Также есть возможность установить каждый параметр в численном формате. Ниже находится раздел "Sounds". Здесь пользователи программы MorphVOX Pro могут применить звуковые эффекты и наложить звук на задний фон: городские пробки, торговый центр. Выбранные эффекты можно прослушать перед применением на голос. В раздел "Graphic Equalizer" можно выполнить более точные настройки голоса с помощью эквалайзера: отрегулировать громкость звучания, тональность, высокие и низкие частоты. Кнопка "Preset" позволяет выбрать уже готовые шаблоны для настройки. Последний доступный раздел — "Voice Effects", который используется для применения различных эффектов на голос: эхо, хор, реверберация и т.д. Преимущества MorphVOX Pro: большой набор инструментов для редактирования голоса в режиме реального времени;

возможность использования готовых шаблонов для настройки звучания;

богатая библиотека эффектов. Недостатки: отсутствуют эффекты для изменения фонового звучания.

AV VOIZGAME AV VoizGame — утилита для изменения голоса в компьютерных играх. Пользователи могут применить различные эффекты на голос и сохранить получившийся результат в любом удобном формате аудио. С помощью приложения можно изменить тембр, высоту звука, также есть готовые шаблоны для быстрого изменения голоса в реальном времени. Утилита работает на Windows (32 и 64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения AV VoizGame — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем инструментам приложения, необходимо купить лицензию за 30 долларов. Также можно скачать бесплатную Demo-версию на 14 дней. После запуска программы откроется главное окно, где находятся основные инструменты для изменения голоса. В нижней части интерфейса есть раздел "NICKVOICES". Здесь пользователи могут выбрать готовые голоса из списка. Готовые пресеты разделены по категориям: мужской и женский голоса. Также есть особые эффекты: животные, персонажи компьютерных игр — орки, эльфы, хоббиты, драконы. В разделе "ADVANCED" расположены расширенные настройки голоса. Здесь пользователи могут настроить низкие и высокие частоты звучания. При необходимости можно воспользоваться уже готовыми шаблонами. Для этого следует нажать кнопку "PRESET". Пользовательские параметры можно сохранить в отдельный файл, нажав кнопку "Save". В главном окне, расположенном по центру интерфейса расположен конфигуратор тембра голоса и тона звучания. При необходимости параметры изменения тона и тембра можно отключить. Преимущества AV VoizGame: простой и удобный интерфейс;

готовые шаблоны для изменения голосов;

инструмент для записи голоса с микрофона. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

FAKE VOICE Fake Voice — небольшая программа для изменения голоса в компьютерных играх и программах для голосового общения. В приложении нет готовых шаблонов для настройки голоса. Пользователям нужно самостоятельно регулировать основные параметры. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и англоязычный интерфейс. Программа полностью бесплатная. После запуска утилиты откроется небольшое окно, в котором нужно выбрать микрофон для работы, подключенный к компьютеру. На первом этапе работы с приложением нужно включить функцию изменения голоса. Для этого следует выбрать пункт "On" в строке "Voice Changer", которая расположена в левой части интерфейса главного окна. Ниже расположены доступные эффекты для применения на голос: робот и эхо. Чтобы активировать эффекты нужно выбрать пункт "On". В правой части интерфейса расположено окно с основными инструментами для регулирования голоса. Здесь пользователи могут настроить тональность, тембр, басистость, порог шума. Для этого нужно передвигать ползунки вверх или вниз. Функция "Playback", которая расположена в нижней части интерфейса дает возможность прослушивать все внесенные изменения в голос в реальном времени. В меню "Settings" пользователи могут сбросить все измененные параметры до состояния "По умолчанию". Преимущества программы Fake Voice: простой и удобный интерфейс;

бесплатная модель распространения;

детальная настройка голоса;

возможность прослушивания изменений. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

нельзя записать голос на микрофон;

отсутствуют готовые шаблоны для изменения голоса в реальном времени.