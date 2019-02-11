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Программы для изменения голоса в онлайн-играх

AV Voice Changer, MorphVOX Pro, Fake Voice и другие программы для изменения голоса в играх.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В популярных онлайн-играх доступна возможность голосового общения. Для отыгрывания роли персонажа игроки могут изменить собственный голос с помощью специальных программ.

AV VOICE CHANGER

AV Voice Changer — программа для изменения голоса в компьютерных игра и приложениях для голосового общения: SkypeDiscordTeamSpeak и т.д. С помощью утилиты можно применить различные эффекты на голос. Поддерживаются все популярные форматы аудио: MP3, OGG, WAV, AIF, MP2. Доступен инструмент для записи голоса с микрофона.

Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но не переведена на русский язык. ПО распространяется на условно-бесплатной основе. Чтобы получить полную версию AV Voice Changer, нужно купить лицензию за 100 долларов. Также за загрузки доступна бесплатная пробная версия на 14 дней.

Преимущества лицензионной версии:

  1. Бесплатный доступ к дополнительным плагинам, которые используется для расширения базового функционала.
  2. Пожизненный доступ ко всем обновлениям утилиты.
  3. Круглосуточная техническая поддержка.

После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для изменения голоса. В окне "Tibre" можно настроить тембр голоса. Для этого необходимо перемещать ползунок по рабочей области до получения нужного эффекта звучания.

AV Voice Changer

Ниже расположена строка "Forman Pitch". С помощью этого инструмента можно настроить высоту голоса. В правой части интерфейса расположено окно "Voice Effects". Здесь можно применить различные эффекты для изменения голоса. Для этого следует нажать кнопку "Add Voice Effects" и выбрать понравившиеся варианты.

Аудиоэффекты в программе AV Voice Changer

Ниже находится окно "Voice Beautifying", которое используется для украшения голоса. Регулирование звучание выполняется с помощью доступных ползунков. Можно загрузить готовые шаблоны настроек нажав кнопку "Load" или сохранить пользовательские параметры с помощью кнопки "Save". "Reset" используется для отмены всех внесенных изменений.

Настройка голоса в AV Voice Changer

Преимущества программы AV Voice Changer:

  • большой набор инструментов для изменения голоса в реальном времени;
  • инструмент для записи голоса с микрофона;
  • простой и удобный интерфейс на русском языке.

Недостатки:

  • отсутствует официальная поддержка русского языка.

MORPHVOX PRO

MorphVOX Pro — небольшая утилита, которая позволяет изменять голос в режиме реального времени. С помощью приложения можно изменить голос в популярных программах для общения (Skype, TeamSpeak, Discord) и компьютерных онлайн-играх. В библиотеке софта есть готовые шаблоны голосов и функция применения эффектов для изменения фона (звук шумного торгового центра, улицы и т.д).

Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но интерфейс здесь англоязычный. Программа условно-бесплатная, а для получения полной версии MorphVOX Pro придется купить лицензию за 40 долларов. Также можно загрузить бесплатную пробную версию с ограничениями.

Преимущества полной версии:

  1. Возможность создания пользовательского голоса со своими настройками.
  2. Бесплатный доступ ко всем обновлениям утилиты.
  3. Доступ ко всем эффектам для изменения голоса.
  4. Круглосуточная техническая поддержка.

После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены все основные инструменты для работы с голосом. В левой части интерфейса расположен раздел "Voice Selection". Здесь пользователям утилиты следует выбрать голос: детский, мужчина, женщина, робот, демон.

MorphVOX Pro

В разделе "Tweak Voice" выполняются настройки голоса. Здесь пользователи могут изменить тембр и тональность звучания. Для этого используются специальные ползунки. Также есть возможность установить каждый параметр в численном формате.

Настройка голоса в программе MorphVOX Pro

Ниже находится раздел "Sounds". Здесь пользователи программы MorphVOX Pro могут применить звуковые эффекты и наложить звук на задний фон: городские пробки, торговый центр. Выбранные эффекты можно прослушать перед применением на голос.

Аудиоэффекты в MorphVOX Pro

В раздел "Graphic Equalizer" можно выполнить более точные настройки голоса с помощью эквалайзера: отрегулировать громкость звучания, тональность, высокие и низкие частоты. Кнопка "Preset" позволяет выбрать уже готовые шаблоны для настройки.

Эквалайзер MorphVOX Pro

Последний доступный раздел — "Voice Effects", который используется для применения различных эффектов на голос: эхо, хор, реверберация и т.д.

Шаблоны голосовых эффектов в программе MorphVOX Pro

Преимущества MorphVOX Pro:

  • большой набор инструментов для редактирования голоса в режиме реального времени;
  • возможность использования готовых шаблонов для настройки звучания;
  • богатая библиотека эффектов.

Недостатки:

  • отсутствуют эффекты для изменения фонового звучания.

AV VOIZGAME

AV VoizGame — утилита для изменения голоса в компьютерных играх. Пользователи могут применить различные эффекты на голос и сохранить получившийся результат в любом удобном формате аудио. С помощью приложения можно изменить тембр, высоту звука, также есть готовые шаблоны для быстрого изменения голоса в реальном времени.

Утилита работает на Windows (32 и 64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения AV VoizGame — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем инструментам приложения, необходимо купить лицензию за 30 долларов. Также можно скачать бесплатную Demo-версию на 14 дней.

После запуска программы откроется главное окно, где находятся основные инструменты для изменения голоса. В нижней части интерфейса есть раздел "NICKVOICES". Здесь пользователи могут выбрать готовые голоса из списка. Готовые пресеты разделены по категориям: мужской и женский голоса. Также есть особые эффекты: животные, персонажи компьютерных игр — орки, эльфы, хоббиты, драконы.

AV VoizGame

В разделе "ADVANCED" расположены расширенные настройки голоса. Здесь пользователи могут настроить низкие и высокие частоты звучания. При необходимости можно воспользоваться уже готовыми шаблонами. Для этого следует нажать кнопку "PRESET". Пользовательские параметры можно сохранить в отдельный файл, нажав кнопку "Save".

Настройка голоса в программе AV VoizGame

В главном окне, расположенном по центру интерфейса расположен конфигуратор тембра голоса и тона звучания. При необходимости параметры изменения тона и тембра можно отключить.

Настройка тембра и тона голоса в программе AV VoizGame

Преимущества AV VoizGame:

  • простой и удобный интерфейс;
  • готовые шаблоны для изменения голосов;
  • инструмент для записи голоса с микрофона.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

FAKE VOICE

Fake Voice — небольшая программа для изменения голоса в компьютерных играх и программах для голосового общения. В приложении нет готовых шаблонов для настройки голоса. Пользователям нужно самостоятельно регулировать основные параметры.

Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и англоязычный интерфейс. Программа полностью бесплатная.

После запуска утилиты откроется небольшое окно, в котором нужно выбрать микрофон для работы, подключенный к компьютеру.

Fake Voice

На первом этапе работы с приложением нужно включить функцию изменения голоса. Для этого следует выбрать пункт "On" в строке "Voice Changer", которая расположена в левой части интерфейса главного окна.

Включение функции изменения голоса в Fake Voice

Ниже расположены доступные эффекты для применения на голос: робот и эхо. Чтобы активировать эффекты нужно выбрать пункт "On". В правой части интерфейса расположено окно с основными инструментами для регулирования голоса. Здесь пользователи могут настроить тональность, тембр, басистость, порог шума. Для этого нужно передвигать ползунки вверх или вниз.

Настройка голоса в программе Fake Voice

Функция "Playback", которая расположена в нижней части интерфейса дает возможность прослушивать все внесенные изменения в голос в реальном времени. В меню "Settings" пользователи могут сбросить все измененные параметры до состояния "По умолчанию".

Преимущества программы Fake Voice:

  • простой и удобный интерфейс;
  • бесплатная модель распространения;
  • детальная настройка голоса;
  • возможность прослушивания изменений.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка;
  • нельзя записать голос на микрофон;
  • отсутствуют готовые шаблоны для изменения голоса в реальном времени.

VOXAL VOICE CHANGER

Voxal Voice Changer — удобное приложение для изменения голоса в играх и программах для голосового общения: Discord, Skype, TeamSpeak. С помощью утилиты пользователи могут применить различные эффекты на голос: добавить эхо, повысить или понизить тон, исказить звучание. Есть функция записи голоса на микрофон.

Приложение совместимо с Windows (32 и 64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Модель распространения ПО — условно-бесплатная. Пользоваться основными функциями Voxal Voice Changer можно бесплатно, но есть коммерческого версия за 15 долларов.

На первом этапе работы с утилитой необходимо выбрать готовый шаблон голоса из списка. Доступные варианты разделены по категориям: люди, фантастические существа, локации, эффекты.

Voxal Voice Changer

После выбора шаблона можно прослушать голос. Для этого следует нажать кнопку "Play" в правом окне. Любой из доступных пресетов можно отредактировать, нажав кнопку "Edit", которая расположена на верхней панели инструментов.

Выбор пресета голоса в программе Voxal Voice Changer

В открывшемся окне пользователи могут применить или отключить дополнительные эффекты у шаблона: вибрация, эхо, реверберация, хоровое звучание. Также здесь есть возможность настройки высоты голоса. Для этого нужно указать данный параметр в процентах для повышения или снижения высоты.

Настройка голоса в программе Voxal Voice Changer

Преимущества:

  • инструмент для записи голоса на микрофон;
  • возможность применения эффектов для изменения фона;
  • простой и удобный интерфейс;
  • возможность использования готовых шаблонов;
  • пользоваться утилитой можно бесплатно.

Недостатки:

  • отсутствует официальная поддержка русского языка.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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