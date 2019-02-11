Программы для изменения голоса в онлайн-играх

В популярных онлайн-играх доступна возможность голосового общения. Для отыгрывания роли персонажа игроки могут изменить собственный голос с помощью специальных программ.
AV VOICE CHANGER
AV Voice Changer — программа для изменения голоса в компьютерных игра и приложениях для голосового общения: Skype, Discord, TeamSpeak и т.д. С помощью утилиты можно применить различные эффекты на голос. Поддерживаются все популярные форматы аудио: MP3, OGG, WAV, AIF, MP2. Доступен инструмент для записи голоса с микрофона.
Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но не переведена на русский язык. ПО распространяется на условно-бесплатной основе. Чтобы получить полную версию AV Voice Changer, нужно купить лицензию за 100 долларов. Также за загрузки доступна бесплатная пробная версия на 14 дней.
Преимущества лицензионной версии:
- Бесплатный доступ к дополнительным плагинам, которые используется для расширения базового функционала.
- Пожизненный доступ ко всем обновлениям утилиты.
- Круглосуточная техническая поддержка.
После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для изменения голоса. В окне "Tibre" можно настроить тембр голоса. Для этого необходимо перемещать ползунок по рабочей области до получения нужного эффекта звучания.
Ниже расположена строка "Forman Pitch". С помощью этого инструмента можно настроить высоту голоса. В правой части интерфейса расположено окно "Voice Effects". Здесь можно применить различные эффекты для изменения голоса. Для этого следует нажать кнопку "Add Voice Effects" и выбрать понравившиеся варианты.
Ниже находится окно "Voice Beautifying", которое используется для украшения голоса. Регулирование звучание выполняется с помощью доступных ползунков. Можно загрузить готовые шаблоны настроек нажав кнопку "Load" или сохранить пользовательские параметры с помощью кнопки "Save". "Reset" используется для отмены всех внесенных изменений.
Преимущества программы AV Voice Changer:
- большой набор инструментов для изменения голоса в реальном времени;
- инструмент для записи голоса с микрофона;
- простой и удобный интерфейс на русском языке.
Недостатки:
- отсутствует официальная поддержка русского языка.
MORPHVOX PRO
MorphVOX Pro — небольшая утилита, которая позволяет изменять голос в режиме реального времени. С помощью приложения можно изменить голос в популярных программах для общения (Skype, TeamSpeak, Discord) и компьютерных онлайн-играх. В библиотеке софта есть готовые шаблоны голосов и функция применения эффектов для изменения фона (звук шумного торгового центра, улицы и т.д).
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но интерфейс здесь англоязычный. Программа условно-бесплатная, а для получения полной версии MorphVOX Pro придется купить лицензию за 40 долларов. Также можно загрузить бесплатную пробную версию с ограничениями.
Преимущества полной версии:
- Возможность создания пользовательского голоса со своими настройками.
- Бесплатный доступ ко всем обновлениям утилиты.
- Доступ ко всем эффектам для изменения голоса.
- Круглосуточная техническая поддержка.
После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены все основные инструменты для работы с голосом. В левой части интерфейса расположен раздел "Voice Selection". Здесь пользователям утилиты следует выбрать голос: детский, мужчина, женщина, робот, демон.
В разделе "Tweak Voice" выполняются настройки голоса. Здесь пользователи могут изменить тембр и тональность звучания. Для этого используются специальные ползунки. Также есть возможность установить каждый параметр в численном формате.
Ниже находится раздел "Sounds". Здесь пользователи программы MorphVOX Pro могут применить звуковые эффекты и наложить звук на задний фон: городские пробки, торговый центр. Выбранные эффекты можно прослушать перед применением на голос.
В раздел "Graphic Equalizer" можно выполнить более точные настройки голоса с помощью эквалайзера: отрегулировать громкость звучания, тональность, высокие и низкие частоты. Кнопка "Preset" позволяет выбрать уже готовые шаблоны для настройки.
Последний доступный раздел — "Voice Effects", который используется для применения различных эффектов на голос: эхо, хор, реверберация и т.д.
Преимущества MorphVOX Pro:
- большой набор инструментов для редактирования голоса в режиме реального времени;
- возможность использования готовых шаблонов для настройки звучания;
- богатая библиотека эффектов.
Недостатки:
- отсутствуют эффекты для изменения фонового звучания.
AV VOIZGAME
AV VoizGame — утилита для изменения голоса в компьютерных играх. Пользователи могут применить различные эффекты на голос и сохранить получившийся результат в любом удобном формате аудио. С помощью приложения можно изменить тембр, высоту звука, также есть готовые шаблоны для быстрого изменения голоса в реальном времени.
Утилита работает на Windows (32 и 64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения AV VoizGame — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем инструментам приложения, необходимо купить лицензию за 30 долларов. Также можно скачать бесплатную Demo-версию на 14 дней.
После запуска программы откроется главное окно, где находятся основные инструменты для изменения голоса. В нижней части интерфейса есть раздел "NICKVOICES". Здесь пользователи могут выбрать готовые голоса из списка. Готовые пресеты разделены по категориям: мужской и женский голоса. Также есть особые эффекты: животные, персонажи компьютерных игр — орки, эльфы, хоббиты, драконы.
В разделе "ADVANCED" расположены расширенные настройки голоса. Здесь пользователи могут настроить низкие и высокие частоты звучания. При необходимости можно воспользоваться уже готовыми шаблонами. Для этого следует нажать кнопку "PRESET". Пользовательские параметры можно сохранить в отдельный файл, нажав кнопку "Save".
В главном окне, расположенном по центру интерфейса расположен конфигуратор тембра голоса и тона звучания. При необходимости параметры изменения тона и тембра можно отключить.
Преимущества AV VoizGame:
- простой и удобный интерфейс;
- готовые шаблоны для изменения голосов;
- инструмент для записи голоса с микрофона.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.
FAKE VOICE
Fake Voice — небольшая программа для изменения голоса в компьютерных играх и программах для голосового общения. В приложении нет готовых шаблонов для настройки голоса. Пользователям нужно самостоятельно регулировать основные параметры.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и англоязычный интерфейс. Программа полностью бесплатная.
После запуска утилиты откроется небольшое окно, в котором нужно выбрать микрофон для работы, подключенный к компьютеру.
На первом этапе работы с приложением нужно включить функцию изменения голоса. Для этого следует выбрать пункт "On" в строке "Voice Changer", которая расположена в левой части интерфейса главного окна.
Ниже расположены доступные эффекты для применения на голос: робот и эхо. Чтобы активировать эффекты нужно выбрать пункт "On". В правой части интерфейса расположено окно с основными инструментами для регулирования голоса. Здесь пользователи могут настроить тональность, тембр, басистость, порог шума. Для этого нужно передвигать ползунки вверх или вниз.
Функция "Playback", которая расположена в нижней части интерфейса дает возможность прослушивать все внесенные изменения в голос в реальном времени. В меню "Settings" пользователи могут сбросить все измененные параметры до состояния "По умолчанию".
Преимущества программы Fake Voice:
- простой и удобный интерфейс;
- бесплатная модель распространения;
- детальная настройка голоса;
- возможность прослушивания изменений.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка;
- нельзя записать голос на микрофон;
- отсутствуют готовые шаблоны для изменения голоса в реальном времени.
VOXAL VOICE CHANGER
Voxal Voice Changer — удобное приложение для изменения голоса в играх и программах для голосового общения: Discord, Skype, TeamSpeak. С помощью утилиты пользователи могут применить различные эффекты на голос: добавить эхо, повысить или понизить тон, исказить звучание. Есть функция записи голоса на микрофон.
Приложение совместимо с Windows (32 и 64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Модель распространения ПО — условно-бесплатная. Пользоваться основными функциями Voxal Voice Changer можно бесплатно, но есть коммерческого версия за 15 долларов.
На первом этапе работы с утилитой необходимо выбрать готовый шаблон голоса из списка. Доступные варианты разделены по категориям: люди, фантастические существа, локации, эффекты.
После выбора шаблона можно прослушать голос. Для этого следует нажать кнопку "Play" в правом окне. Любой из доступных пресетов можно отредактировать, нажав кнопку "Edit", которая расположена на верхней панели инструментов.
В открывшемся окне пользователи могут применить или отключить дополнительные эффекты у шаблона: вибрация, эхо, реверберация, хоровое звучание. Также здесь есть возможность настройки высоты голоса. Для этого нужно указать данный параметр в процентах для повышения или снижения высоты.
Преимущества:
- инструмент для записи голоса на микрофон;
- возможность применения эффектов для изменения фона;
- простой и удобный интерфейс;
- возможность использования готовых шаблонов;
- пользоваться утилитой можно бесплатно.
Недостатки:
- отсутствует официальная поддержка русского языка.