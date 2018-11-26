AV Voice Changer Diamond — профессиональная и многокомпонентная программа для изменения голоса. С помощью данного софта любой пользователь сможет действительно качественно изменить свой голос под любой формат: от смешных звуков бурундука до полноценной трансформации мужского голоса в женский (и наоборот).

Для запуска программы на компьютере пользователя должна быть установлена ОС Windows: версия XP и выше. Поддерживается любая разрядность. Русскоязычного интерфейса нет.

Программа распространяется по «условно-бесплатному» типу лицензии: работать с софтом можно бесплатно, но полный набор возможностей доступен лишь в платной версии. Для получения полного функционала нужно приобрести лицензионный ключ, стоимость которого составляет 7733 рубля (с учетом НДС).

Как изменить голос в AV Voice Changer Diamond?

После инсталляции AV Voice Changer Diamond программа требует от пользователя установки специального драйвера. Дело в том, что данный софт взаимодействует со множеством систем: от Zoom до Skype. Чтобы изменить свой голос, нужно установить драйвер разработчика, после чего в окне программы (например, в Скайпе) появится второй микрофон — именно через него и нужно говорить.

Сам интерфейс программы поделен на несколько областей. Панель на главной странице позволяет видоизменять голос; для этого нужно перемещать курсор в области окна «Pitch-Timbre» («Тон-Тембр»). Если требуется создать определенный звук, то для этого разработчики интегрировали целый ряд предустановок: «девушка-подросток», «девочка», «20-35 летний мужчина», «чужой», «ангел», «дьявол» и множество других. Здесь же, на главной странице, можно:

украсить свой голос за счет ряда настроек;

записать звук на диктофон;

настроить формантный фильтр;

включить/отключить дуплекс;

отрегулировать ряд параметров звука (сглаживание, уменьшение, пороги и прочее).

Кроме того, в AV Voice Changer Diamond встроен удобный звуковой редактор. Здесь пользователь может взять готовый аудиофайл с записанным голосом и добавлять эффекты: музыкальные («Metal Hard Beat», «Romantic Hardcore») и звуковые («Horse», «Bee»), а также обрезать неудачные моменты.

Несмотря на отсутствие русскоязычного интерфейса и довольно высокую цену за использование платного продукта, AV Voice Changer Diamond — это вполне удачная и качественная задумка, предоставляющая широкий набор инструментов для изменения голоса.

Плюс программа активно поддерживается разработчиками: создаются новые голосовые наборы, регулярно выходят обновления, а также во всю работает техподдержка.