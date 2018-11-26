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AV Voice Changer Diamond

AV Voice Changer Diamond

Программа для изменения голоса

2,8 (23)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 9.5.33
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История изменений

Версия 9.5.33

  • Обновлены алгоритмы изменения голоса и добавлены новые эффекты в реальном времени.
  • Исправлены ошибки задержки аудио и улучшена совместимость с новыми звуковыми картами.
  • Оптимизирована работа с VST-плагинами и улучшен интерфейс управления пресетами.
  • Упрощён интерфейс подбора эффектов для новичков.

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Оценки программы

2,8

23 оценки Оценок пока нет

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