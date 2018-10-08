Funny Voice — миниатюрная утилита, позволяющая изменить высоту тона голоса пользователя. Данный инструмент позиционируется разработчиками как средство развлечения, но пользователи могут использовать его по-разному:

для изменения голоса при общении в Скайпе или голосовом чате онлайн-игр;

для подбора оптимального тембра;

для записи какого-нибудь видеоурока.

Инструмент работает на всех версиях ОС Windows: от 95 до Windows 10. Разрядность также не имеет значения. Кроме того, продукт распространяется абсолютно бесплатно, размер инсталлятора не превышает 1 Мб, а размер конечной программы составляет всего 3 Мб. Из минусов можно отметить лишь отсутствие локализации: Funny Voice работает на англиском языке, русификатор отсутствует.

Работать с программой довольно просто: в интерфейсе нет никаких конфигураций и настроек, а взаимодействие с утилитой происходит посредством нажатия двух кнопок. Для изменения голоса пользователю достаточно выбрать устройство ввода и вывода звука — микрофон (веб-камера) и динамики (наушники). После нажатия на «Start» программа автоматически будет преобразовывать поступающий звук в заданную тональность.

В качестве дополнительной возможности программы следует отметить запись голоса: достаточно кликнуть по кнопке «Record», после чего инструмент создаст WAV-файл на рабочем столе. По окончанию записи пользователь нажимает на «Stop» и получает готовую дорожку с записью собственного голоса.