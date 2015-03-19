Zoiper 5.6.15

Программа для совершения звонков через интернет

Оценок пока нет — 1 месяц назад

AV Voice Changer Diamond 9.5.33

Программа для изменения голоса

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 3 года назад

Sony Ericsson PC Suite 5.009.00

Управление телефонами SonyEricsson с ПК

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 4 года назад

Palm Desktop 6.2.2

Синхронизация OS Palm с Windows-компьютерами

Оценок пока нет — 4 года назад

Zune 4.8

Синхронизация Nokia Lumia

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 8 лет назад

Funny Voice 1.4.0

Программа для изменения голоса

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 8 лет назад

X-Lite 5.3.3

Очень удобный SIP-телефон

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 8 лет назад

Nokia PC Suite 7.1.180.94

Программа-клиент для телефонов Nokia

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 9 лет назад

Nokia Suite 3.8.54

Программа синхронизации Nokia с ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 9 лет назад

Samsung PC Studio 7.2.24.9

Программа для телефонов Samsung на компьютер

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 9 лет назад

Scramby 2.0.60.0

Изменение голоса и добавление фоновых звуков

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 10 лет назад

Samsung Kies 3.2.13114

Соединение телефона Samsung и компьютера