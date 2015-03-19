SoftSalad СОФТСАЛАТ

Телефония

Телефония (IP-телефония, VoIP, войп) предоставляет возможные варианты телефонного доступа в разные уголки мира по интернету и IP. IP-телефония позволяет значительно снизить стоимость звонков, особенно международных.

Найдено 12 программ

Zoiper
Zoiper 5.6.15

Программа для совершения звонков через интернет

Оценок пока нет
AV Voice Changer Diamond
AV Voice Changer Diamond 9.5.33

Программа для изменения голоса

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
Sony Ericsson PC Suite
Sony Ericsson PC Suite 5.009.00

Управление телефонами SonyEricsson с ПК

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Palm Desktop
Palm Desktop 6.2.2

Синхронизация OS Palm с Windows-компьютерами

Оценок пока нет
Zune
Zune 4.8

Синхронизация Nokia Lumia

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
Funny Voice
Funny Voice 1.4.0

Программа для изменения голоса

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
X-Lite
X-Lite 5.3.3

Очень удобный SIP-телефон

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
Nokia PC Suite
Nokia PC Suite 7.1.180.94

Программа-клиент для телефонов Nokia

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Nokia Suite
Nokia Suite 3.8.54

Программа синхронизации Nokia с ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
Samsung PC Studio
Samsung PC Studio 7.2.24.9

Программа для телефонов Samsung на компьютер

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Scramby
Scramby 2.0.60.0

Изменение голоса и добавление фоновых звуков

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
Samsung Kies
Samsung Kies 3.2.13114

Соединение телефона Samsung и компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2