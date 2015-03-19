Телефония (IP-телефония, VoIP, войп) предоставляет возможные варианты телефонного доступа в разные уголки мира по интернету и IP. IP-телефония позволяет значительно снизить стоимость звонков, особенно международных.
Телефония (IP-телефония, VoIP, войп) предоставляет возможные варианты телефонного доступа в разные уголки мира по интернету и IP. IP-телефония позволяет значительно снизить стоимость звонков, особенно международных.
Телефония (IP-телефония, VoIP, войп) предоставляет возможные варианты телефонного доступа в разные уголки мира по интернету и IP. IP-телефония позволяет значительно снизить стоимость звонков, особенно международных.
Найдено 12 программ
Программа для совершения звонков через интернет
Программа для изменения голоса
Управление телефонами SonyEricsson с ПК
Синхронизация OS Palm с Windows-компьютерами
Синхронизация Nokia Lumia
Программа для изменения голоса
Очень удобный SIP-телефон
Программа-клиент для телефонов Nokia
Программа синхронизации Nokia с ПК
Программа для телефонов Samsung на компьютер
Изменение голоса и добавление фоновых звуков
Соединение телефона Samsung и компьютера