Scramby - программа для изменения звучания голоса в реальном времени. С помощью приложения можно легко изменить голос пользователя до неузнаваемости.

Scramby содержит 26 тембров, с помощью которых можно модифицировать звучание голоса. Также в программе представлено 43 фона для создания определённой атмосферы, чтобы слушателям казалось, что диктор находится в лесу, у водопада, на оживлённой автотрассе и т.д.

Для изменения голоса достаточно запустить Scramby, выбрать тембр голоса и фон. Сразу после этого голос будет изменен в соответствии с настройками.