MorphVOX Pro — многофункциональная программа для изменения/искажения голоса в режиме реального времени с возможностью записи в файл или трансляции через любые мессенджеры, онлайн-игры и прочие приложения с функцией аудиозвонков и/или отправки голосовых сообщений.

Это условно-бесплатная программа, которой можно пользоваться бесплатно в течение 7 дней с момента установки. Интерфейс не имеет перевода на русский язык. MorphVOX Pro поддерживается операционными системами Windows 7 и выше (32/64 бит).

Как работает программа MorphVOX Pro?

Программа MorphVOX Pro перехватывает аудиосигнал, поступающий на подключенный к компьютеру микрофон, а затем изменяет его согласно пользовательским настройкам. Сразу после запуска либо нажатия пользователем клавиши (функция Push-to-Talk) приложение начинает изменять/искажать звук (голос), произносимый пользователем в микрофон, а затем автоматически направлять его в программу, принимающую звук. Таким образом, при выполнении аудиозвонка пользователь «по ту сторону монитора» будет слышать не реальный, а уже измененный голос.

Функции и возможности MorphVOX Pro

В программе MorphVOX Pro предусмотрено несколько режимов изменения голоса. Для быстрой смены голоса можно выбрать один из преднастроенных пресетов (профайлов) искажения звука: Child (детский голос), Dog Translator ("голос" собаки), Hell Demon (демонический зловещий голос), I Robot (тут все понятно), Man и Woman (мужской и женский голос, соответственно).

Любой из профайлов можно изменить либо вручную создать свой собственный. Для этого в распоряжении пользователя будет несколько инструментов, посредством которых можно:

Изменить высоту звука (Pitch Shift): от тонкого (высокого) детского до басистого (низкого) мужского голоса.

Изменить высоту и силу (уровень) тембра голоса.

Наложить на звук различные аудиоэффекты. В программе MorphVOX Pro предусмотрено два типа эффектов: постобработка звука и речевые (голосовые) тракты. Причем каждый из доступных аудиоэффектов может быть дополнительно изменен пользователем.

Тонко настроить частоты, используя доступный 10-канальный эквалайзер.

Кроме непосредственного искажения голоса программа MorphVOX Pro также позволяет:

Накладывать на звук непродолжительные звуковые сигналы. Например — звук разбивающегося стекла, посторонний смех, мычание коровы и т.д. Старт проигрывания нужных сигналов можно привязать к горячим клавишам (работают глобально, т.е. даже при свернутой программе).

Накладывать фоновые шумы. По умолчанию в программе MorphVOX Pro доступно только два таких эффекта — City Traffic (звуки машин в городе) и Shopping Mall (звуки торгового центра). Данные эффекты могут создать у слушателя впечатление, что говорящий находится на улице или в торговом центре.

Список доступных звуковых сигналов и фоновых шумов можно расширить путем загрузки в программу собственных аудиофайлов.

Среди дополнительных функций:

Запись измененного голоса напрямую в файл.

Искажение звука любых внешних аудиофайлов (неважно, являются ли они записями голоса или музыкальными композициями).

Наличие встроенного будильника, проигрывающего указанную мелодию/файл в установленное время либо циклично каждые несколько часов/минут.

Дополнительный контент и расширение функционала

На официальном сайте разработчиков MorphVOX Pro пользователь может скачать и добавить в программу:

Новые профили для имитации голосов (магические существа, животные, монстры и т.д.).

Дополнительные короткие аудиосигналы (например, звуки современных и средневековых войн — выстрелы, взрывы, удары мечами и т.д.).

Фоновые звуки для имитации местоположения говорящего: звуки природы, офисные звуки, звуки в толпе и др.

Дополнительные плагины для наложения на голос аудиоэффектов (на сайте даже присутствуют профессиональные VST-плагины), а также системные плагины, расширяющие функционал (например, Batch Converter Plugin — расширение для пакетного конвертирования аудиофайлов).