HitPaw Voice Changer — программа для изменения голоса в режиме реального времени (позволяет общаться измененным голосом через любые мессенджеры). Также она способна изменять голос на аудио- и видеозаписях. Это условно-бесплатное приложение (у бесплатной версии присутствуют функциональные ограничения).

Программа HitPaw Voice Changer может быть установлена на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа HitPaw Voice Changer?

Приложение HitPaw Voice Changer имеет две основные функции:

Изменение голоса пользователя в режиме реального времени с возможностью его передачи в любые приложения (программы для записи звука, мессенджеры, онлайн-игры, браузеры и т.д.). Функция осуществляет захват голоса с микрофона и «налету» применяет к нему аудиоэффекты и фильтры. Голос можно настроить вручную, задав значение высоты и тембра, либо выбрать один из множества пресетов. Последние предназначены для имитации голоса известных персонажей из популярных компьютерных игр и мультфильмов, а также голоса реальных людей (актеры, исполнители и даже бизнесмены с политиками). Изменение голоса на аудио- и видеозаписях. Пользователь может импортировать в HitPaw Voice Changer имеющийся аудио- или видеофайл, и программа, применив все те же аудиоэффекты и фильтры, изменит голос на записи и затем сохранит файл на компьютере.

Как пользоваться программой HitPaw Voice Changer?

Программа HitPaw Voice Changer рассчитана на использование обычными пользователями ПК, потому она проста в обращении. Приведем краткие инструкции по использованию обоих функций.

Изменение голоса в режиме реального времени

Функция расположена во кладке Real-time Voice. От пользователя требуется лишь выбрать один из доступных пресетов в центральной части окна, и программа сразу же приступит к выполнению своей задачи (если пользователей не отключил опцию Voice Changer, которая активна по умолчанию). При необходимости можно вручную подкорректировать высоту и тембр голоса при помощи ползунков Pitch и Timbre, соответственно. Ползунок Volume задает уровень усиления звука, снимаемого с микрофона.

Обратите внимание, что в целевом приложении, куда будет транслироваться звук, необходимо изменить устройство записи. Вместе с программой на компьютер устанавливается виртуальный микрофон HitPaw Virtual Audio Input Changer. В настройках мессенджера, онлайн-игры или иного приложения в качестве устройства записи нужно будет выбрать данный виртуальный микрофон.

Изменение голоса на аудио- и видеозаписях

Функция находится во вкладке AI Voice. Она предельно проста в использовании. Пользователю требуется только загрузить в программу аудио- или видеофайл (поддерживаются все распространенные форматы), выбрать пресет и кликнуть по кнопке Change Voice. Максимальная продолжительность записи — 10 минут. В левом нижнем углу можно выбрать формат сохранения аудио (MP3, M4A, WAV, WMA) и видео (MP4, MKV, MOV, AVI).

Как и в предыдущем случае, функцию изменения голоса можно настроить/подкорректировать вручную. При помощи ползунка Pitch настраивается высота голоса, а при помощи Voice Similarity — его сходство с выбранным пресетом (персонажем, актером и т.д.).

Дополнительные функции HitPaw Voice Changer

Среди таковых:

Возможность регулировки системной громкости микрофона и звука.

Наличие функции подавления шума (Noise reduction), которая позволяет устранить фоновой шум при записи с микрофона (предусмотрена возможность настройки интенсивности шумоподавления).

Если активировать опцию Hear myself, то собственный голос можно будет прослушивать через динамики (параллельно с его отправкой в целевое приложение).

Возможность назначения горячих клавиш для активации/деактивации опций прослушивания голоса через динамики, изменения голоса и шумоподавления.

Ограничения бесплатной версии HitPaw Voice Changer

Без покупки лицензии программа HitPaw Voice Changer предоставляет возможность изменения голоса в режиме реального времени только путем его ручной настройки, а также выбора одного демонстрационного пресета. Функция изменения голоса на аудио- и видеозаписях имеет ограничения по продолжительности (не более 10 секунд).