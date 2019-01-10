SoftSalad СОФТСАЛАТ
Лучшие программы 08.04.2026 5 минут

Программы для изменения голоса через микрофон

Список лучших программ для изменения голоса человека на Windows-компьютере.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы для обработки голоса превращают мужскую речь в женскую, а голосу ребенка придают солидности. Их можно применять и для серьезных дел (например, озвучки ролика несколькими голосами), хотя чаще всего подобные приложения используются для различных розыгрышей.

Также рекомендуем изучить статью Программы для настройки микрофона на компьютере.

AV Voice Changer Diamond

Программа AV Voice Changer Diamond глубоко интегрируется в систему, добавляя еще одно виртуальное устройство ввода, на которое подается обработанный сигнал. За счет этого можно "на лету" менять характеристики записываемого аудио и произвольно модифицировать голос.

AV Voice Changer Diamond

Промежуточные компоненты не требуются, принимающая программа воспримет его как стандартный звуковой поток. Поэтому приложение совместимо с мессенджерами, включая популярный Skype. Аналогичным образом его можно использовать для сервисов стриминга вроде Twitch, применять в голосовых чатах (Discord) и онлайн-играх (поддерживается платформа Steam). Также программа умеет работать с файлами в популярных форматах (как в одиночном, так и в пакетном режиме).

Дополнительно в приложении можно сравнить различные голоса и обработать исходный звук по компонентам, чтобы добиться максимальной похожести. В магазине дополнений можно скачать готовые наборы.

Программа AV Voice Changer Diamond

Программа AV Voice Changer Diamond платная, но за первые 14 дней можно ее опробовать в триальном режиме. Установка возможна на Windows Vista и более поздних версиях (32/64-битные редакции). Для полноценной работы необходима поддержка звуковой картой полнодуплексного режима.

  • Плюсы: удобный редактор звучания, режим пародирования, расширяемость дополнениями.
  • Минусы: платная полная версия.

MorphVOX Pro

Программа MorphVOX Pro поддерживает прямую обработку звука с микрофона за счет установки в системе специального драйвера. Он обеспечивает передачу сигнала с "другого" устройства записи, которым является вывод приложения. Благодаря этому можно передавать обработанные звуковые данные в самые разные программные средства:

  • игры, включая многопользовательские онлайн-проекты (WoW/CS/Eve Online и т.д.);
  • мессенджеры и VoIP программы (TeamSpeak/Skype/Ventrilo и подобные);
  • специализированные редакторы аудио (Sony Vegas/Audacity и так далее).

Альтернативный режим работы предусматривает обработку уже существующего файла.

Программа MorphVOX Pro

На звучание можно накладывать различные эффекты — добавлять эхо, симулировать звучание хора, вносить искажения, менять высоту тона или работать с тембром, скорректировать частоты эквалайзером. Пользователь может добавить фоновые звуки, как будто запись производится на переполненной улице или в торговом центре.

В стандартный набор входят предустановки для обработки голоса в стиле ребенка, перевода звучания в женское или мужское, есть отдельные варианты для робота и демонического голоса. Для расширения функциональности предусмотрена установка отдельно приобретаемых или бесплатных наборов звуков, эффектов, фонов и плагинов.

MorphVOX Pro

Полная версия MorphVOX Pro доступна 7 дней бесплатно, далее придется оплатить лицензию или перейти на облегченную версию Junior. Приложение поддерживает Windows 7, 8, 8.1 и 10 обеих разрядностей.

  • Плюсы: гибкая настройка, возможность работать с микрофоном и файлами, расширяемость.
  • Минусы: скромный набор фоновых звуков в базовой поставке.

Scramby

Программа Scramby инсталлирует в систему собственный драйвер, который действует аналогично реальному микрофону. После этого любой проходящий через него звуковой поток можно обрабатывать, добавляя различные эффекты в режиме реального времени — включить смех толпы, звук гонга и т.д. Кроме эффектов можно установить фоновое звучание вроде звуков океана.

Программа Scramby

Записанный звук с эффектами можно перенаправить в другие приложения, например, мессенджеры с поддержкой голосовых звонков. Также можно сохранить его непосредственно в WAV-файл для дальнейшей обработки или отправки по почте и т.д.

Основные настройки Scramby подбирает самостоятельно, пользователю остается лишь управление спецэффектами и выбор одного из вариантов озвучивания (доступно более двух десятков).

Scramby

Программа распространяется под Windows от XP и выше, до активации доступно полминуты полной обработки, отдельные эффекты — без ограничений. Однако активировать приложение едва ли получится, поскольку соответствующий сайт закрыт, а разработчик перешел на комплексные продукты и прекратил поддержку программы.

  • Плюсы: простое, но достаточно функциональное приложение с большим числом эффектов.
  • Минусы: нет продвинутых настроек, официальная поддержка прекращена.

Voxal Voice Changer

Миниатюрное приложение Voxal Voice Changer отлично справляется с обработкой звука непосредственно в момент поступления его с микрофона и почти не влияет на скорость работы компьютера. При этом в системе не устанавливается дополнительных виртуальных устройств для работы с другими программами.

Звук перехватывается с микрофона и сразу передается в нужное приложение. Менять текущие настройки не требуется, достаточно запустить Voxal Voice Changer. Разработчики заявляют о совместимости с любыми типами приложений, включая VoIP, игры и программы для звукозаписи.

Voxal Voice Changer

Встроенная библиотека способов обработки достаточно обширна и содержит такие варианты:

  • типовые голоса (мужской/женский/детский);
  • популярные персонажи (Дракула, например);
  • герои фантастических произведений (Дарт Вейдер и т.д.);
  • различные эффекты для добавления к звучанию;
  • фоновые звуки окружения.

Программа Voxal Voice Changer

У программы есть бесплатная версия для некоммерческого использования. Установить приложение можно в Windows XP и новее (поддерживаются 64-битные версии), а также в Mac OS X 10.5 и выше.

  • Плюсы: простота использования (достаточно запустить), много эффектов, есть бесплатный вариант.
  • Минусы: несколько старомодный интерфейс.

Fake Voice

Утилита Fake Voice позволяет слегка скорректировать параметры звучания. Настроек в ней заметно меньше, чем в других приложениях. Однако для быстрого применения она вполне годится, если нужно грубо обработать звуковой сигнал. Программа также инсталлирует в систему виртуальный микрофон, звук с которого можно подавать на вход другим приложениям. Режим обработки файлов отсутствует.

Fake Voice

Настройки сведены к минимуму:

  • для обработки можно корректировать высоту звука и менять характеристику тембра, а также подавлять шумы;
  • эффект "робота" позволяет указать профиль обработки в виде графика;
  • включение эха определяет силу и продолжительность повтора.

Программа Fake Voice

На этом возможности приложения исчерпываются. Установить Fake Voice можно на все актуальные версии Windows.

  • Плюсы: практически не потребляет ресурсы, минимум настроек.
  • Минусы: только грубое изменение звука, под программу часто маскируются вирусы.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

AV Voice Changer Diamond
AV Voice Changer Diamond

Версия 9.5.33

Программа для изменения голоса

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (23)
MorphVOX Pro
MorphVOX Pro

Версия 4.4.87

Программа для записи и изменения голоса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (11)
Voxal Voice Changer
Voxal Voice Changer

Версия 3.0.8

Программа для изменения голоса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (7)
Fake Voice
Fake Voice

Версия 7.0

Программа для изменения голоса в режиме реального времени

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Scramby
Scramby

Версия 2.0.60.0

Изменение голоса и добавление фоновых звуков

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (145)

Читайте также

Лучшие программы для записи звука
Лучшие программы для записи звука

Рейтинг лучших программ для записи голоса с микрофона на Windows-компьютере. Adobe Audition, FL Studio и другие программы для записи голоса с микрофона.

Программы для настройки микрофона на компьютере
Программы для настройки микрофона на компьютере

Список программ для управления и настройки микрофонов на Windows.

Программы для записи голоса
Программы для записи голоса

Audacity, Any Audio Record, RecordPad, AD Sound Recorde и другие программы для записи голоса для Windows.

Обсуждение статьи