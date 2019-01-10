Программы для обработки голоса превращают мужскую речь в женскую, а голосу ребенка придают солидности. Их можно применять и для серьезных дел (например, озвучки ролика несколькими голосами), хотя чаще всего подобные приложения используются для различных розыгрышей.

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AV Voice Changer Diamond Программа AV Voice Changer Diamond глубоко интегрируется в систему, добавляя еще одно виртуальное устройство ввода, на которое подается обработанный сигнал. За счет этого можно "на лету" менять характеристики записываемого аудио и произвольно модифицировать голос. Промежуточные компоненты не требуются, принимающая программа воспримет его как стандартный звуковой поток. Поэтому приложение совместимо с мессенджерами, включая популярный Skype. Аналогичным образом его можно использовать для сервисов стриминга вроде Twitch, применять в голосовых чатах (Discord) и онлайн-играх (поддерживается платформа Steam). Также программа умеет работать с файлами в популярных форматах (как в одиночном, так и в пакетном режиме). Дополнительно в приложении можно сравнить различные голоса и обработать исходный звук по компонентам, чтобы добиться максимальной похожести. В магазине дополнений можно скачать готовые наборы. Программа AV Voice Changer Diamond платная, но за первые 14 дней можно ее опробовать в триальном режиме. Установка возможна на Windows Vista и более поздних версиях (32/64-битные редакции). Для полноценной работы необходима поддержка звуковой картой полнодуплексного режима. Плюсы: удобный редактор звучания, режим пародирования, расширяемость дополнениями.

Минусы: платная полная версия.

MorphVOX Pro Программа MorphVOX Pro поддерживает прямую обработку звука с микрофона за счет установки в системе специального драйвера. Он обеспечивает передачу сигнала с "другого" устройства записи, которым является вывод приложения. Благодаря этому можно передавать обработанные звуковые данные в самые разные программные средства: игры, включая многопользовательские онлайн-проекты (WoW/CS/Eve Online и т.д.);

мессенджеры и VoIP программы (TeamSpeak/Skype/Ventrilo и подобные);

специализированные редакторы аудио (Sony Vegas/Audacity и так далее). Альтернативный режим работы предусматривает обработку уже существующего файла. На звучание можно накладывать различные эффекты — добавлять эхо, симулировать звучание хора, вносить искажения, менять высоту тона или работать с тембром, скорректировать частоты эквалайзером. Пользователь может добавить фоновые звуки, как будто запись производится на переполненной улице или в торговом центре. В стандартный набор входят предустановки для обработки голоса в стиле ребенка, перевода звучания в женское или мужское, есть отдельные варианты для робота и демонического голоса. Для расширения функциональности предусмотрена установка отдельно приобретаемых или бесплатных наборов звуков, эффектов, фонов и плагинов. Полная версия MorphVOX Pro доступна 7 дней бесплатно, далее придется оплатить лицензию или перейти на облегченную версию Junior. Приложение поддерживает Windows 7, 8, 8.1 и 10 обеих разрядностей. Плюсы: гибкая настройка, возможность работать с микрофоном и файлами, расширяемость.

Минусы: скромный набор фоновых звуков в базовой поставке.

Scramby Программа Scramby инсталлирует в систему собственный драйвер, который действует аналогично реальному микрофону. После этого любой проходящий через него звуковой поток можно обрабатывать, добавляя различные эффекты в режиме реального времени — включить смех толпы, звук гонга и т.д. Кроме эффектов можно установить фоновое звучание вроде звуков океана. Записанный звук с эффектами можно перенаправить в другие приложения, например, мессенджеры с поддержкой голосовых звонков. Также можно сохранить его непосредственно в WAV-файл для дальнейшей обработки или отправки по почте и т.д. Основные настройки Scramby подбирает самостоятельно, пользователю остается лишь управление спецэффектами и выбор одного из вариантов озвучивания (доступно более двух десятков). Программа распространяется под Windows от XP и выше, до активации доступно полминуты полной обработки, отдельные эффекты — без ограничений. Однако активировать приложение едва ли получится, поскольку соответствующий сайт закрыт, а разработчик перешел на комплексные продукты и прекратил поддержку программы. Плюсы: простое, но достаточно функциональное приложение с большим числом эффектов.

Минусы: нет продвинутых настроек, официальная поддержка прекращена.

Voxal Voice Changer Миниатюрное приложение Voxal Voice Changer отлично справляется с обработкой звука непосредственно в момент поступления его с микрофона и почти не влияет на скорость работы компьютера. При этом в системе не устанавливается дополнительных виртуальных устройств для работы с другими программами. Звук перехватывается с микрофона и сразу передается в нужное приложение. Менять текущие настройки не требуется, достаточно запустить Voxal Voice Changer. Разработчики заявляют о совместимости с любыми типами приложений, включая VoIP, игры и программы для звукозаписи. Встроенная библиотека способов обработки достаточно обширна и содержит такие варианты: типовые голоса (мужской/женский/детский);

популярные персонажи (Дракула, например);

герои фантастических произведений (Дарт Вейдер и т.д.);

различные эффекты для добавления к звучанию;

фоновые звуки окружения. У программы есть бесплатная версия для некоммерческого использования. Установить приложение можно в Windows XP и новее (поддерживаются 64-битные версии), а также в Mac OS X 10.5 и выше. Плюсы: простота использования (достаточно запустить), много эффектов, есть бесплатный вариант.

Минусы: несколько старомодный интерфейс.