Программы для обработки голоса превращают мужскую речь в женскую, а голосу ребенка придают солидности. Их можно применять и для серьезных дел (например, озвучки ролика несколькими голосами), хотя чаще всего подобные приложения используются для различных розыгрышей.
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AV Voice Changer Diamond
Программа AV Voice Changer Diamond глубоко интегрируется в систему, добавляя еще одно виртуальное устройство ввода, на которое подается обработанный сигнал. За счет этого можно "на лету" менять характеристики записываемого аудио и произвольно модифицировать голос.
Промежуточные компоненты не требуются, принимающая программа воспримет его как стандартный звуковой поток. Поэтому приложение совместимо с мессенджерами, включая популярный Skype. Аналогичным образом его можно использовать для сервисов стриминга вроде Twitch, применять в голосовых чатах (Discord) и онлайн-играх (поддерживается платформа Steam). Также программа умеет работать с файлами в популярных форматах (как в одиночном, так и в пакетном режиме).
Дополнительно в приложении можно сравнить различные голоса и обработать исходный звук по компонентам, чтобы добиться максимальной похожести. В магазине дополнений можно скачать готовые наборы.
Программа AV Voice Changer Diamond платная, но за первые 14 дней можно ее опробовать в триальном режиме. Установка возможна на Windows Vista и более поздних версиях (32/64-битные редакции). Для полноценной работы необходима поддержка звуковой картой полнодуплексного режима.
- Плюсы: удобный редактор звучания, режим пародирования, расширяемость дополнениями.
- Минусы: платная полная версия.
MorphVOX Pro
Программа MorphVOX Pro поддерживает прямую обработку звука с микрофона за счет установки в системе специального драйвера. Он обеспечивает передачу сигнала с "другого" устройства записи, которым является вывод приложения. Благодаря этому можно передавать обработанные звуковые данные в самые разные программные средства:
- игры, включая многопользовательские онлайн-проекты (WoW/CS/Eve Online и т.д.);
- мессенджеры и VoIP программы (TeamSpeak/Skype/Ventrilo и подобные);
- специализированные редакторы аудио (Sony Vegas/Audacity и так далее).
Альтернативный режим работы предусматривает обработку уже существующего файла.
На звучание можно накладывать различные эффекты — добавлять эхо, симулировать звучание хора, вносить искажения, менять высоту тона или работать с тембром, скорректировать частоты эквалайзером. Пользователь может добавить фоновые звуки, как будто запись производится на переполненной улице или в торговом центре.
В стандартный набор входят предустановки для обработки голоса в стиле ребенка, перевода звучания в женское или мужское, есть отдельные варианты для робота и демонического голоса. Для расширения функциональности предусмотрена установка отдельно приобретаемых или бесплатных наборов звуков, эффектов, фонов и плагинов.
Полная версия MorphVOX Pro доступна 7 дней бесплатно, далее придется оплатить лицензию или перейти на облегченную версию Junior. Приложение поддерживает Windows 7, 8, 8.1 и 10 обеих разрядностей.
- Плюсы: гибкая настройка, возможность работать с микрофоном и файлами, расширяемость.
- Минусы: скромный набор фоновых звуков в базовой поставке.
Scramby
Программа Scramby инсталлирует в систему собственный драйвер, который действует аналогично реальному микрофону. После этого любой проходящий через него звуковой поток можно обрабатывать, добавляя различные эффекты в режиме реального времени — включить смех толпы, звук гонга и т.д. Кроме эффектов можно установить фоновое звучание вроде звуков океана.
Записанный звук с эффектами можно перенаправить в другие приложения, например, мессенджеры с поддержкой голосовых звонков. Также можно сохранить его непосредственно в WAV-файл для дальнейшей обработки или отправки по почте и т.д.
Основные настройки Scramby подбирает самостоятельно, пользователю остается лишь управление спецэффектами и выбор одного из вариантов озвучивания (доступно более двух десятков).
Программа распространяется под Windows от XP и выше, до активации доступно полминуты полной обработки, отдельные эффекты — без ограничений. Однако активировать приложение едва ли получится, поскольку соответствующий сайт закрыт, а разработчик перешел на комплексные продукты и прекратил поддержку программы.
- Плюсы: простое, но достаточно функциональное приложение с большим числом эффектов.
- Минусы: нет продвинутых настроек, официальная поддержка прекращена.
Voxal Voice Changer
Миниатюрное приложение Voxal Voice Changer отлично справляется с обработкой звука непосредственно в момент поступления его с микрофона и почти не влияет на скорость работы компьютера. При этом в системе не устанавливается дополнительных виртуальных устройств для работы с другими программами.
Звук перехватывается с микрофона и сразу передается в нужное приложение. Менять текущие настройки не требуется, достаточно запустить Voxal Voice Changer. Разработчики заявляют о совместимости с любыми типами приложений, включая VoIP, игры и программы для звукозаписи.
Встроенная библиотека способов обработки достаточно обширна и содержит такие варианты:
- типовые голоса (мужской/женский/детский);
- популярные персонажи (Дракула, например);
- герои фантастических произведений (Дарт Вейдер и т.д.);
- различные эффекты для добавления к звучанию;
- фоновые звуки окружения.
У программы есть бесплатная версия для некоммерческого использования. Установить приложение можно в Windows XP и новее (поддерживаются 64-битные версии), а также в Mac OS X 10.5 и выше.
- Плюсы: простота использования (достаточно запустить), много эффектов, есть бесплатный вариант.
- Минусы: несколько старомодный интерфейс.
Fake Voice
Утилита Fake Voice позволяет слегка скорректировать параметры звучания. Настроек в ней заметно меньше, чем в других приложениях. Однако для быстрого применения она вполне годится, если нужно грубо обработать звуковой сигнал. Программа также инсталлирует в систему виртуальный микрофон, звук с которого можно подавать на вход другим приложениям. Режим обработки файлов отсутствует.
Настройки сведены к минимуму:
- для обработки можно корректировать высоту звука и менять характеристику тембра, а также подавлять шумы;
- эффект "робота" позволяет указать профиль обработки в виде графика;
- включение эха определяет силу и продолжительность повтора.
На этом возможности приложения исчерпываются. Установить Fake Voice можно на все актуальные версии Windows.
- Плюсы: практически не потребляет ресурсы, минимум настроек.
- Минусы: только грубое изменение звука, под программу часто маскируются вирусы.