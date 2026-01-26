SoftSalad СОФТСАЛАТ
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TeamSpeak

TeamSpeak

Программа для голосовых чатов

2,6 (8)
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Актуальная версия 6.0.0
Скачать 204 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 6.0.0

  • Исправлена ошибка «неверный ID группы» при смене группы по умолчанию.
  • Исправлена обработка ответов при передаче файлов через S3.
  • Исправлена проблема с временем очистки (prune) в базе данных клиента.
  • На сервере добавлена поддержка миграции со стороны клиента.
  • В отчёты по лицензиям по умолчанию добавлена информация о платформе.
  • Обновлена стандартная лицензия.

Оценки программы

2,6

8 оценок Оценок пока нет

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