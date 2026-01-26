TeamSpeak — программа для голосового общения через интернет. Это осуществляется посредством использования технологии VoIP.

До недавних событий TeamSpeak в основном использовался геймерами и профессиональными командами. Программу ценят за эффективное взаимодействие во время игры. Теперь TeamSpeak активно скачивают пользователи, которые привыкли использовать для учебы, работы и игр заблокированный в России Discord.

Преимущества программы TeamSpeak:

Высокое качество звука. Во время общения обеспечивается четкое звучание. Также имеется функция эхоподавления.

Меньшее использование ресурсов ПК (если сравнивать с Discord).

Конфиденциальность и безопасность. Это обеспечивается современным шифрованием данных.

Наложение на игру. Изменить настройки TeamSpeak можно прямо в процессе игры. Также пользователям доступна функция отправки текстовых сообщений.

Не обошлось и без недостатков, которые есть у программы. Один из них — недостаточно возможностей текстового чата. Также стоит отметить непростой интерфейс, на изучение которого нужно какое-то время.

При первом запуске программы TeamSpeak нужно создать учетную запись или войти в уже существующую. Внимание! При создании учетной записи указывайте почту, к которой у вас есть доступ. Дело в том, что на нее придет письмо с подтверждением регистрации.

Подключение к серверу TeamSpeak

После создания аккаунта можно приступать к подключению к серверу. Это позволит найти или создать нужную комнату для конференций.

Особенность серверов в TeamSpeak заключается в том, что у каждого из них есть уникальные данные для подключения (ник, IP-адрес, адрес домена).

После ввода никнейма сервера будет несколько вариантов: