Mumble – удобное приложение для IP-телефонии, обладающее интересной функцией для любителей онлайн-игр. Его можно установить в качестве плагина в любую онлайн-игру с возможностью голосового общения. Во время игры приложение будет воспроизводить звук голоса вашего соигрока в стерео-формате.

Кроме этой приятной мелочи, Mumble обладает всеми достоинствами телефонных клиентов – шифрует трафик, позволяет настраивать звук и кастомизировать внешний вид. При этом приложение работает и на РС, и на мобильных устройствах.

Mumble — это программное обеспечение с открытым исходным кодом для голосового чата с минимальной задержкой, основанное на технологии VoIP. Оно широко используется игроками, командами разработчиков и многими другими, кто нуждается в качественном и стабильном голосовом общении.

Так как Mumble является программой с открытым исходным кодом, её можно использовать абсолютно бесплатно. Коммерческих лицензий для этой программы не предусмотрено.

Основные особенности Mumble

Совместимость. MUMBLE идеально работает на большинстве версий Windows, предоставляя стабильное голосовое общение без сбоев и зависаний.

Низкая задержка. Благодаря передовым алгоритмам сжатия голоса и оптимизации трафика программа обеспечивает минимальную задержку в передаче голоса.

Гибкая настройка. Продвинутые параметры настройки позволяют максимально адаптировать программу под индивидуальные потребности пользователя.

Русскоязычный интерфейс.

После быстрой установки и настройки можно создавать или присоединяться к серверам, настраивая индивидуальные каналы для общения. Приложение Mumble также предоставляет функции шумоподавления и эхокомпенсации, что значительно повышает качество голосовой связи.

Mumble может быть использован в различных сферах: от онлайн-гейминга до деловых конференций и обучения. Благодаря возможности использования независимых провайдеров VoIP-телефонии, MUMBLE предоставляет функции звонков через интернет.