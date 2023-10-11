Mumble – удобное приложение для IP-телефонии, обладающее интересной функцией для любителей онлайн-игр. Его можно установить в качестве плагина в любую онлайн-игру с возможностью голосового общения. Во время игры приложение будет воспроизводить звук голоса вашего соигрока в стерео-формате.
Кроме этой приятной мелочи, Mumble обладает всеми достоинствами телефонных клиентов – шифрует трафик, позволяет настраивать звук и кастомизировать внешний вид. При этом приложение работает и на РС, и на мобильных устройствах.
Mumble — это программное обеспечение с открытым исходным кодом для голосового чата с минимальной задержкой, основанное на технологии VoIP. Оно широко используется игроками, командами разработчиков и многими другими, кто нуждается в качественном и стабильном голосовом общении.
Так как Mumble является программой с открытым исходным кодом, её можно использовать абсолютно бесплатно. Коммерческих лицензий для этой программы не предусмотрено.
Основные особенности Mumble
- Совместимость. MUMBLE идеально работает на большинстве версий Windows, предоставляя стабильное голосовое общение без сбоев и зависаний.
- Низкая задержка. Благодаря передовым алгоритмам сжатия голоса и оптимизации трафика программа обеспечивает минимальную задержку в передаче голоса.
- Гибкая настройка. Продвинутые параметры настройки позволяют максимально адаптировать программу под индивидуальные потребности пользователя.
- Русскоязычный интерфейс.
После быстрой установки и настройки можно создавать или присоединяться к серверам, настраивая индивидуальные каналы для общения. Приложение Mumble также предоставляет функции шумоподавления и эхокомпенсации, что значительно повышает качество голосовой связи.
Mumble может быть использован в различных сферах: от онлайн-гейминга до деловых конференций и обучения. Благодаря возможности использования независимых провайдеров VoIP-телефонии, MUMBLE предоставляет функции звонков через интернет.