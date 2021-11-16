Zello — программа для обмена голосовыми сообщениями по принципу Push-To-Talk (нажми и говори) с одним или множеством собеседников одновременно. Это бесплатная программа для частного использования, но существует и платная версия с расширенным функционалом для организаций. Программа подходит для установки на компьютеры под управлением 32-х и 64-битных систем Windows XP и выше (вплоть до 11). Интерфейс имеет перевод на русский язык (местами отсутствует).

Зачем нужна программа Zello?

Основное предназначение Zello — прием и передача голосовых сообщений с одним или несколькими собеседниками, подключившимся к одному аудио-каналу. Приложение можно установить не только на компьютер, но и на мобильное устройство.

По принципу действия программа схожа с рацией. В один и тот же момент она может либо принимать голосовые сообщения, либо отправлять их. Однако благодаря цифровым технологиям сервис Zello позволяет осуществлять прием и передачу сообщений параллельно, т.к. те хранятся на пользовательском компьютере, а не как в случае с рацией — если сигнал не принят ни одной станцией, то, считай, он пропал.

Также Zello можно сравнить с голосовым онлайн-чатом по типу тех, что, например, используются игроками для общения во время игр.

Как пользоваться программой Zello?

При запуске программа просит создать учетную запись в системе — это бесплатно. Далее пользователю предстоит найти либо собеседника по его почтовому ящику или имени пользователя, либо подключиться к одному из виртуальных радиоканалов, найдя того по названию. Каналы для подключения можно предварительно найти на одном из множества тематических сайтов в интернете. Собеседников, кстати, тоже. Последних можно добавлять и путем отправки соответствующего запроса участнику того или иного канала.

Сам процесс использования Zello предельно прост — нужно лишь нажать на кнопку отправки короткого или длительного голосового сообщения, записать сообщение и отправить его. Короткое сообщение записывается до тех пор, пока пользователем удерживается соответствующая кнопка. Длительное — до тех пор, пока соответствующая кнопка не будет отжата.

Подключившись к каналу, сообщения могут быть отправлены всем участникам либо только выбранным (приватное сообщение).

Функции программы Zello

По большому счету, программа Zello имеет всего одну единственную функцию — отправка и прием голосовых сообщений. Все остальные функциональные возможности можно считать вспомогательными:

Возможность поиска каналов по произвольно введенному тексту. Например, можно ввести «Автомобили» и, если канал с таким названием существует, он будет отображен в результатах поиска. При этом также можно выбрать предпочитаемый язык и интересы.

Возможность создания собственных групп и каналов. Создаваемые каналы можно защитить паролем.

Возможность передачи модераторства любому из подключенных к каналу пользователей (одному или нескольким).

Для подключения к некоторым каналам требуется заполнение профиля достоверными данными о себе, а также загрузки реальной фотографии (впрочем, в системе не предусмотрено механизмов верификации этих данных, кроме номера телефона, который можно и не указывать).

Возможность создания чат-румов с выбранными из контактов пользователями при необходимости быстрой отправки им важного сообщения.

Возможность отправки текстовых сообщений и фотографий, как в общий канал, так и лично собеседнику.

При необходимости в настройках программы можно активировать опцию автоматической записи и отправки сообщения после произнесения определенной фразы.

Примерно то же самое делает функция «VOX», но активируется и деактивируется она при определенном уровне громкости речи пользователя.

Возможность блокировки голосовых сообщений от выбранных собеседников в каналах, а также персональной настройки громкости для них.

Любые сохраненные на компьютере входящие и исходящие голосовые сообщения могут храниться максимум 100 часов, после чего они удаляются. Эту функцию безопасности невозможно отключить.

При оформлении подписки на сервис Zello становятся доступными дополнительные коммерческие функции, в т.ч. и отслеживание собеседников (сотрудников компании, согласившихся на это) на карте.