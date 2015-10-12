SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги TeamSpeak

В данном списке представлены программы для замены TeamSpeak. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TeamSpeak, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Discord
Discord

Версия 1.0.9262

Месенджер для геймеров и стримеров

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (39)
TeamTalk
TeamTalk

Версия 5.23

Программа для организации веб-конференций

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
MAX
MAX

Версия 26.35.2

Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
RuDesktop
RuDesktop

Версия 3.0.1563

Программа для удаленного подключения к ПК

Оценок пока нет
TrueConf
TrueConf

Версия 8.5.5.173

Программа для организации видеосвязи.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Mumble
Mumble

Версия 1.4.287

Программа для общения с помощью голоса

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Zello
Zello

Версия 2.6

Программа для приема и передачи голосых сообщений по принципу Push-To-Talk

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Ventrilo Client
Ventrilo Client

Версия 3.0.8

Звонки в IP-сетях

Оценок пока нет