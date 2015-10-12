В данном списке представлены программы для замены TeamSpeak. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TeamSpeak, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены TeamSpeak.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TeamSpeak, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены TeamSpeak. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TeamSpeak, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 1.0.9262
Месенджер для геймеров и стримеров
Версия 5.23
Программа для организации веб-конференций
Версия 26.35.2
Программа для обмена сообщениями, совершения аудио и видеозвонков.
Версия 3.0.1563
Программа для удаленного подключения к ПК
Версия 8.5.5.173
Программа для организации видеосвязи.
Версия 1.4.287
Программа для общения с помощью голоса
Версия 2.6
Программа для приема и передачи голосых сообщений по принципу Push-To-Talk
Версия 3.0.8
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