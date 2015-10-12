Ventrilo Client – программа для совершения голосовых звонков через IP-сети устройств. Она обладает серверно-клиентский принципом работы: для голосового сообщения необходимо подключить клиентские компьютеры к серверу (единому центру).

Программа отличается качественной звукопередачей голоса и возможностью записи разговора. Также она помогает преобразовать текстовые данные в голосовые. Общаться через Ventrilo Client можно как публично, так и приватно. Для определения типа общения необходимо правильно настроить индивидуальные каналы. В качестве дополнения доступен IRC-чат, который расширяет возможности общения.