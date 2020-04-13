TeamTalk — многофункциональный мессенджер для компьютеров под управлением Windows. В некоторой степени программа является системой веб-конференции, т.к. с ее помощью пользователи могут создавать собственные серверы и каналы связи в них, осуществлять передачу текстовых, аудио и видеосообщений как персонально (приватно), так и всем участникам одновременно.

Последняя версия программы TeamTalk предназначена для работы в операционных системах Windows 7 и выше. Поддерживаются системы разрядностью 32 бит и 64 бит.

Функции TeamTalk

Программа TeamTalk обладает следующими функциональными возможностями:

Подключение к существующим серверам

По умолчанию в программе TeamTalk введены настройки для подключения к существующим публичным (открытым) серверам. На каждом сервере может быть создано неограниченное количество каналов связи. Они могут открытыми и закрытыми (для входа потребуется ввести пароль).

При помощи TeamTalk пользователи могут не только отправлять/получать текстовые сообщения и общаться посредством аудио/видеозвонков, но и транслировать в канал мультимедиа данные (к примеру, видеоролик или музыкальные композиции), а также передавать любые типы файлы.

В программе также реализована возможность открытия общего доступа к файлам, хранящимся на компьютере. Это позволяет, к примеру, выкладывать документы для просмотра всеми участниками конференции.

Еще одна удобная функция — трансляция изображения с экрана монитора. Данная возможность чаще всего используется геймерами или онлайн-блоггерами для вещания видео с дисплея компьютера в сеть.

Создание собственного сервера и каналов связи

Подключившись к существующему серверу, пользователи могут создавать собственные каналы связи. Им можно присвоить любое название, установить пароль для входа, разрешить/запретить отправку тех или иных видов сообщений (аудио, текст и т.д.).

При установке TeamTalk пользователю будет предложено установить серверную часть программы, что позволит создать индивидуальный сервер со своими настройками. Здесь можно ограничить количество пользователей, разрешить/запретить возможность передачи файлов, установить сетевой порт для подключения и многое другое.

Владелец сервера/канала при необходимости может блокировать доступ в чат, ограничивать возможность передачи аудио конкретным участником конференции, выполнять другие административные задачи.

Зачем нужен мессенджер TeamTalk?

Как мессенджер TeamTalk обладает следующими возможностями:

Беспрерывная передача либо передача аудиосообщений в режиме «Push-to-talk» (звука с микрофона передается только при нажатии определенной клавиши).

Возможность записи и последующего сохранения на жестком диске звука и/или видео, транслируемого другими участниками конференции.

Скачивание общедоступных файлов.

Наличие тонких настроек для передаваемого/принимаемого видео и аудио (регулировка качества, настройки аудио/видеокодеков и т.д.).

Возможность установки номеров TCP/UPD-портов для выхода в сеть.

Возможность подключения к нескольким серверам/каналам связи одновременно.

И другие.

Таким образом, TeamTalk можно назвать одной из лучших бесплатных программ для создания частных видео/аудиоконференций с возможностью передачи файлов.

Русификация TeamTalk

Официальная компоновка приложения TeamTalk не имеет поддержки русского языка. Однако в интернете можно найти любительские русификаторы.