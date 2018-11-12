Fake Voice — программа, которая позволяет изменять голос на мужской, женский, взрослый, детский, грубый и т.д. Одна из особенностей приложения — простой интерфейс с минимальным количеством настроек. Благодаря этому с использованием утилиты справится даже начинающий пользователь, который никогда не пользовался аналогичным софтом.

Программа Fake Voice совместима с операционной системой Windows (начиная с XP) на 32-х и 64-х битной архитектуре. Пользоваться возможностями утилиты можно в любом приложение: программы для голосового общения (Skype, Discord, TeamSpeak), онлайн-видео, чаты и т.д.

Приложение распространяется на бесплатной основе. Интерфейс не переведен на русский язык. Для получения полной версии и последующих обновлений ПО не нужно покупать лицензию или подписку.

После запуска программы необходимо зарегистрировать копию. Для этого нужно ввести адрес электронной почты в специальном окне и нажать кнопку «Register». Последний этап первоначальных настроек — выбор микрофона, подключенного к компьютеру.

Изменение голоса в Fake Voice

Для изменения голоса необходимо перемещать ползунки в главном окне приложения.

Полузинки Pitch, Formant и Base Pitch редактируют высоту и тембр звучания голоса. Последний ползунок Noise Threshold используется для подавления лишних шумов, которые захватывает микрофон.

Для активации настроек необходимо включить функцию «Voice Changer». Для этого нужно установить переключатель на значение «On» в правом окне главного окна.

В приложении Fake Voice можно установить эффект робота на голос. Для включения функции необходимо отметить пункт «On» в подразделе «Robot (effect)». После этого в правой части интерфейса отобразятся ползунки для редактирования добавленного эффекта. Duration — отвечает за продолжительность, Strength — за силу эффекта голоса робота.

Последняя функция утилиты — это эффект эхо. Активируется данная возможность на панели в правой части интерфейса. После включения эхо необходимо настроить продолжительность (Duration) и силу (Strength) эффекта. Для этого используются специальные ползунки настройки.

Преимущества и недостатки Fake Voice

Преимущества:

Простой и удобный интерфейс. Возможность применения эффектов для голоса. Поддержка всех популярных приложений для голосового общения. Бесплатная полная версия.

Недостатки: