Программа Discord — многофункциональный инструмент для личного и группового общения с другими пользователями данного приложения.

В отличие от уже ставших традиционными мессенджеров (например, Skype), Discord "заточен" под нужды геймеров. При помощи данной программы игроки получают весь необходимый инструментарий для общения друг с другом, что особенно актуально в сетевых играх. Также приложение предоставляет удобный функционал для видео-стриминга — вещания в интернете видео, получаемого с веб-камеры.

Приложение Discord также можно установить на смартфоны на Android и iOS.

МЕССЕНДЖЕР DISCORD

Функциональные возможно Discord достаточно обширны:

Возможность подключения к существующим и создание собственных серверов (комнат). Для того чтобы принять участие в общении с другими пользователями, потребуется сначала узнать (у владельца или одного из участников) идентификационный номер/имя/DiscordTag сервера. Чтобы пригласить собеседников в созданную комнату, ID-номер потребуется отправить им (или разместить публично в сети).

Передача/прием текстовых, аудио и видеосообщений.

Управление списком друзей. Как и любой мессенджер Discord позволяет добавлять собеседников в друзья для последующей быстрой установки с ними связи. Также предусмотрена функция добавления пользователей в черный список и ряд других настроек.

Поддержка «Push-to-talk». Данная функция позволяет включать и отключать передачу голосовых сообщений (аудиопотока) по нажатию на определенные горячие клавиши, которые задаются самим пользователем.

Поддержка «Overlay». Данная технология предполагает внедрение меню программы Discord в любую игру, запущенную на компьютере. Это позволяет пользователям видеть список собеседников и определять, от кого именно в данный момент поступает сообщение. Кроме того, Overlay позволяет общаться с друзьями без необходимости входа в саму игру (в этом случае собеседники будут видеть участника общения в игровом меню Discord с пометкой использования функции Overlay).

Выдача уведомлений на рабочий стол. При поступлении новых сообщений, изменении правил пользования комнат, входе в сеть друзей и возникновении ряда других событий пользователь будет получать соответствующие уведомления (их можно настроить или вовсе отключить).

Видео-стриминг. При включении режима стримера все собеседники в чате могут видеть все, что в данный момент снимает веб-камера владельца или одного из участников стриминг-сервера.

Возможность интеграции со множеством различных интернет-сервисов и приложений. К примеру, Discord можно настроить на работу со стриминг-приложением OBS Studio, что позволит транслировать в сеть не только видео с веб-камеры, но и картинку с монитора (включая запущенную игру). Со списком всех доступных приложений, работающих с Discord, можно ознакомиться на сайте программы.

Возможность добавления ботов. Созданный сервер Discord может быть автоматизирован на выполнение широкого списка действий (к примеру, некоторые боты способны включать онлайн-радио для личного прослушивания или трансляции в чат-комнату).

Добавление и запуск игр. В программу можно добавлять неограниченное количество игр для последующего их запуска вместе с заранее настроенным Discord.

Это не полный список возможностей мессенджера Discord.

СОВМЕСТИМОСТЬ DISCORD С WINDOWS

Мессенджер Discord работает в ОС Windows Vista и выше. Поддерживаются 32-х и 64-разрядные системы (x86 и x64). Интерфейс программы имеет поддержку русского языка (неполный перевод).