Voxal Voice Changer — программа для изменения голоса с помощью применения эффектов: повышение или понижение тона, добавление эха, настройка тембра. Утилита работает в режиме реального времени. Благодаря этому можно изменить голос во время общения в голосовых приложениях (Skype, Discord, TeamSpeak) и онлайн-играх с встроенным голосовым чатом.
Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Русская версия не поддерживается. Для получения полной версии ПО необходимо купить лицензию.
На выбор доступно две версии лицензии:
- Plus — Commercial License. Эта версия используется для коммерческого использования утилиты: озвучка рекламных роликов, фильмов, игр, аудиокниг. Стоимость коммерческой лицензии — 15 долларов. Предоставляется безлимитный доступ к программе.
- Plus — Home Use Only. Версия утилиты только для домашнего использования: общение в голосовых мессенджерах, игровых чатах. Нельзя использовать программу для коммерческих целей. Стоимость версии для домашнего использования — 13 долларов. Предоставляется безлимитный доступ к приложению.
Как пользоваться Voxal Voice Changer?
- Новый голос
В главном окне приложения можно создать новый голос. Для этого необходимо нажать зеленую кнопку «New» на верхней панели инструментов.
Следующий шаг — указание названия нового голоса в небольшом открывшемся окне утилиты.
Далее откроется окно для настройки голоса. Здесь пользователи могут добавить новые эффекты. Для этого нужно выбрать эффект из списка в левой части интерфейса и нажать кнопку «Add Effect».
Выбранный эффект отобразится в окне «Applied Effects». В правой части интерфейса можно внести ручные настройки: установить готовый пресет из списка и настроить частоту в Hz.
- Готовые голоса
В главном окне приложения Voxal Voice Changer можно выбрать уже готовые эффекты для голоса. Список доступных шаблонов отображается в левой части интерфейса.
Все доступные эффекты разделены по категориям: люди, фантастические существа, локации и т.д. После выбора эффекта можно прослушать эффект. Для этого необходимо нажать зеленую кнопку «Preview» на верхней панели инструментов.
- Редактор готовых эффектов
Пользователи программы Voxal Voice Changer могут внести свои изменения в уже готовые шаблоны голосов. Для этого нужно выбрать эффект из списка и нажать кнопку «Edit» на панели инструментов.
После этого откроется окно для детальной настройки эффектов шаблона. Можно применить новые эффекты из списка «Voxal Effects» или удалить примененные.
- Запись голоса
Инструментарий программы позволяет записывать голос с микрофона для последующего применения эффектов для изменения звучания. Чтобы запустить эту функцию необходимо нажать кнопку «Record» на верхней панели инструментов в главном окне.
Следующий этап — это запись голоса. Записанный материал можно прослушать, для этого необходимо нажать кнопку «Listen».
- Настройка горячих клавиш
Для быстрого изменения голоса можно настроить горячие клавиши в программе Voxal Voice Changer. Для этого следует перейти в раздел «Hotkey» на панели инструментов.
В открывшемся окне нужно выбрать голос и установить горячую клавишу для его активации.
Преимущества и недостатки Voxal Voice Changer
Преимущества:
- большой выбор эффектов для изменения голоса;
- функция записи голоса;
- возможность создания собственного эффекта.
Недостатки:
- сбои при записи голоса на Windows Vista.