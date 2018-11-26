Voxal Voice Changer — программа для изменения голоса с помощью применения эффектов: повышение или понижение тона, добавление эха, настройка тембра. Утилита работает в режиме реального времени. Благодаря этому можно изменить голос во время общения в голосовых приложениях (Skype, Discord, TeamSpeak) и онлайн-играх с встроенным голосовым чатом.

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Русская версия не поддерживается. Для получения полной версии ПО необходимо купить лицензию.

На выбор доступно две версии лицензии:

Plus — Commercial License. Эта версия используется для коммерческого использования утилиты: озвучка рекламных роликов, фильмов, игр, аудиокниг. Стоимость коммерческой лицензии — 15 долларов. Предоставляется безлимитный доступ к программе. Plus — Home Use Only. Версия утилиты только для домашнего использования: общение в голосовых мессенджерах, игровых чатах. Нельзя использовать программу для коммерческих целей. Стоимость версии для домашнего использования — 13 долларов. Предоставляется безлимитный доступ к приложению.

Как пользоваться Voxal Voice Changer?

Новый голос

В главном окне приложения можно создать новый голос. Для этого необходимо нажать зеленую кнопку «New» на верхней панели инструментов.

Следующий шаг — указание названия нового голоса в небольшом открывшемся окне утилиты.

Далее откроется окно для настройки голоса. Здесь пользователи могут добавить новые эффекты. Для этого нужно выбрать эффект из списка в левой части интерфейса и нажать кнопку «Add Effect».

Выбранный эффект отобразится в окне «Applied Effects». В правой части интерфейса можно внести ручные настройки: установить готовый пресет из списка и настроить частоту в Hz.

Готовые голоса

В главном окне приложения Voxal Voice Changer можно выбрать уже готовые эффекты для голоса. Список доступных шаблонов отображается в левой части интерфейса.

Все доступные эффекты разделены по категориям: люди, фантастические существа, локации и т.д. После выбора эффекта можно прослушать эффект. Для этого необходимо нажать зеленую кнопку «Preview» на верхней панели инструментов.

Редактор готовых эффектов

Пользователи программы Voxal Voice Changer могут внести свои изменения в уже готовые шаблоны голосов. Для этого нужно выбрать эффект из списка и нажать кнопку «Edit» на панели инструментов.

После этого откроется окно для детальной настройки эффектов шаблона. Можно применить новые эффекты из списка «Voxal Effects» или удалить примененные.

Запись голоса

Инструментарий программы позволяет записывать голос с микрофона для последующего применения эффектов для изменения звучания. Чтобы запустить эту функцию необходимо нажать кнопку «Record» на верхней панели инструментов в главном окне.

Следующий этап — это запись голоса. Записанный материал можно прослушать, для этого необходимо нажать кнопку «Listen».

Настройка горячих клавиш

Для быстрого изменения голоса можно настроить горячие клавиши в программе Voxal Voice Changer. Для этого следует перейти в раздел «Hotkey» на панели инструментов.

В открывшемся окне нужно выбрать голос и установить горячую клавишу для его активации.

Преимущества и недостатки Voxal Voice Changer

Преимущества:

большой выбор эффектов для изменения голоса;

функция записи голоса;

возможность создания собственного эффекта.

Недостатки: