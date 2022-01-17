Программы для настройки геймпада на Windows 10/11

В некоторые игры гораздо удобнее играть на геймпаде. У современных контроллеров есть много функций, которые недоступны при использовании мыши и клавиатуры. Однако много игр не поддерживают геймпады или требуют сложных настроек. В таких случаях могут помочь программы, которые позволяют переназначать кнопки, эмулировать клавиатуру и мышь, а также адаптировать управление под конкретные задачи. Они особенно полезны для старых игр, где нет встроенной поддержки контроллеров, или для использования геймпада в приложениях, не связанных с играми. Далее будут рассмотрены актуальные программы для настройки контроллеров.

Программы для настройки геймпада Все приложения для работы с контроллерами можно разделить на универсальные эмуляторы, которые превращают геймпад в клавиатуру и мышь, и на утилиты, имитирующие другие типы контроллеров для совместимости с играми. Ниже представлены наиболее актуальные и рабочие программы, которые активно поддерживаются разработчиками и работают в современных версиях Windows.

reWASD Эта платная программа считается одним из самых мощных инструментов для переназначения кнопок любых игровых контроллеров. Пробный период доступен в течение 7 дней, а затем потребуется оплатить полную версию, цена — от 8.99 евро. Поддерживаются геймпады Xbox, Sony, Nintendo Switch Pro и Joy‑Con, а также многие другие устройства. reWASD позволяет эмулировать как клавиатуру с мышью, так и другие типы геймпадов, например, Xbox 360 или DualShock 4. Основные функции — создание нескольких профилей с быстрым переключением, использование модификаторов, а также настройка мертвых зон стиков, чувствительности и вибрации. Программа умеет обрабатывать двойные и тройные нажатия, длительные удержания и комбинации кнопок, что значительно расширяет функциональность даже стандартного геймпада. Интерфейс достаточно простой, но при этом насыщен множеством опций.

DS4Windows Данное бесплатное приложение создано специально для владельцев контроллеров Sony. Оно позволяет использовать DualShock 4 и DualSense на ПК, что обеспечивает совместимость с огромным количеством игр: от старых до самых новых. Помимо этого, утилита дает возможность управлять курсором мыши с помощью сенсорной панели, настраивать подсветку встроенного индикатора и отслеживать уровень заряда аккумулятора. Программа поддерживает создание неограниченного количества профилей с автоматическим переключением при запуске конкретных приложений. В настройках можно переназначить любую кнопку, включая нажатия на стики и сенсорную панель, а также настроить вибрацию и чувствительность гироскопа. DS4Windows работает на фоне других программ и игр, не потребляет много ресурсов и подходит как для новичков, так и для продвинутых пользователей.

JoyToKey Еще одна бесплатная программа, которая известна многим геймерам еще со времен Windows XP, но до сих пор остается актуальной. JoyToKey преобразует сигналы от любого джойстика в нажатия клавиш клавиатуры и движения мыши. С ее помощью можно управлять не только играми, но и различными приложениями: браузером, плеером, системными настройками. Главное преимущество — система назначений: каждой кнопке геймпада можно присвоить отдельную клавишу, комбинацию клавиш или макрос. Также поддерживаются режимы с модификаторами, когда при зажатии одной кнопки остальные меняют свои функции. Программа позволяет одновременно подключать до 16 устройств, что может пригодиться для мультиплеерных игр на одном компьютере. Интерфейс минималистичен, но все основные действия выполняются за пару кликов, а настройки сохраняются в профилях для разных игр.

AntiMicroX Это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, которое является современным форком известной утилиты AntiMicro. Оно поддерживает все популярные геймпады – Xbox, PlayStation, Nintendo, а также нестандартные контроллеры, работающие по протоколам DirectInput и XInput. AntiMicroX позволяет переназначать кнопки, оси и направления стиков на клавиши клавиатуры, кнопки мыши или даже другие действия, например, регулировку громкости. У программы довольно понятный графический интерфейс, где отображается реальная схема подключенного устройства, и каждая кнопка наглядно подсвечивается при нажатии. Здесь можно создавать сложные макросы с задержками, назначать несколько действий на одну кнопку, а также настраивать чувствительность осей и мертвые зоны. AntiMicroX не требует установки, работает портативно и идеально подходит для тех, кто ищет бесплатную альтернативу платным программам.

Controller Companion Бесплатная программа превращает обычный геймпад в полноценный инструмент управления рабочим столом и приложениями. После запуска она сворачивается в трей и позволяет управлять курсором мыши с помощью левого стика, а также выполнять клики и прокрутку с помощью кнопок. При этом в играх, где геймпад поддерживается нативно, программа автоматически отключается, чтобы не мешать. Controller Companion позволяет переназначать кнопки под конкретные задачи, например, регулировать громкость, запускать программы или эмулировать сочетания клавиш. Интерфейс минималистичен, все настройки выполняются через контекстное меню в трее, и это делает программу удобной для быстрой адаптации геймпада под повседневные задачи.

x360ce Данное приложение решает проблему совместимости старых или нестандартных геймпадов с современными играми, которые поддерживают только контроллеры Xbox, и распространяется бесплатно. Оно эмулирует наличие геймпада Xbox 360, перехватывая сигналы от любого DirectInput-устройства и преобразуя их в XInput-команды. Программа не требует установки: достаточно поместить файлы в папку с игрой и настроить соответствие кнопок один раз. x360ce позволяет точно калибровать стики, регулировать мертвые зоны, настраивать вибрацию и сохранять профили для разных игр. Несмотря на свою узкую направленность, эта утилита остается незаменимой для владельцев старой периферии, например, геймпадов от PlayStation 2 или недорогих китайских контроллеров, позволяя им полноценно играть в современные игры без покупки нового оборудования.