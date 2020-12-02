DS4Windows — программа для подключения к компьютеру геймпада DualShock 4 от Sony Playstation 4 для управления с его помощью практически любыми Windows-играми, рассчитанными на управление джойстиками Xbox 360 (Xbox 360 Controller).

Это бесплатная программа для операционных систем Windows 10 и выше (32 бит и 64 бит). Для работы утилиты требуется наличие установленной на компьютер платформы .NET 5.0 Runtime (при отсутствии таковой программа предложит перейти на сайт Microsoft, где ее можно будет скачать). Интерфейс программы частично переведен на русский язык.

Зачем нужна программа DS4Windows?

Как известно, большинство игр для операционных систем Windows, поддерживающих управление при помощи геймпадов, требует от геймера использования контроллеров Xbox 360. Программа DS4Windows позволяет игрокам играть в такие игры при помощи джойстика от игровой приставки SP4 — DualShock 4, который может быть подключен к компьютеру, как по проводному (USB-кабель), так и беспроводному (Bluetooth, в т.ч. при использовании фирменного беспроводного USB-адаптера от Sony) каналу связи.

Кроме того, утилита DS4Windows способна имитировать работу контроллеров DualShock 4 и Xbox 360, принимая команды от клавиатуры и мыши. Другими словами, при помощи этой программы геймеры могут играть в изначально консольные игры на компьютере вообще без использования джойстика.

Это еще не все. При помощи программы DS4Windows также можно будет управлять играми при помощи геймпада, даже если те вообще не поддерживают игровые девайсы, т.е. управляются исключительно клавиатурой и мышью.

Как пользоваться программой DS4Windows?

Первым делом от пользователя требуется установить драйвер «ViGEmBus», представляющий собой фреймфорк для эмуляции виртуальных геймпадов. Его можно будет скачать и установить прямо из программы DS4Windows в соответствующем окне, которое будет отображено при запуске приложения при отсутствии этого драйвера.

Кроме того, также может потребоваться установка одного из (либо обоих) драйверов — «HidHide» и/или «FakerInput», которые также можно скачать из программы DS4Windows. Если вкратце, оба драйвера служат для устранения всевозможных ошибок, возникающих при попытке «заставить» игру принимать команды от виртуальных геймпадов.

После завершения установки всего необходимого ПО пользователю предстоит настроить джойстик, используя для этого удобный графический интерфейс: нужно будет кликать мышью по кнопкам изображенного на экране контроллера DualShock 4 и назначать для них функцию контроллера Xbox 360. Впрочем, здесь имеется возможность загрузки уже готового профиля с настройками для гейпада Xbox 360, но при необходимости его можно отредактировать под себя.

На этом быстрая настройка завершена — остается лишь запустить игру для проверки работоспособности утилиты.

Функции программы DS4Windows

К числу функциональных возможностей DS4Windows относятся: