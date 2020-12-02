SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
DS4Windows

DS4Windows

Программа для эмуляции геймпадов Xbox 360 путем использования DualShock 4

2,5 (36)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 3.5
Установить автоматически (4 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 3.5

Полезные статьи

Программы для настройки геймпада на Windows 10/11
Программы для настройки геймпада на Windows 10/11

Оценки программы

2,5

36 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о DS4Windows