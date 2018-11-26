Pinnacle Game Profiler — программа для управления PC-играми при помощи джойстика или геймпада (руль, рычаг, педали и т.д.). Основная задача данного приложения — обеспечить возможность использования геймпада в играх для персонального компьютера, не поддерживающих управление игровыми контроллерами.

Программа Pinnacle Game Profiler является платным ПО с возможностью бесплатного использования в течение ограниченного времени. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Как работает Pinnacle Game Profiler?

Как известно, большинство PC-игр не поддерживает управление посредством игровых контроллеров, в особенности, если игра требуется использования компьютерной мыши. Программа Pinnacle Game Profiler устраняет этот недостаток следующим образом:

Приложение перехватывает нажатия на кнопки игрового устройства.

Далее, в соответствии с настройками пользователя, программа преобразует перехваченное нажатие на кнопку геймпада в нажатие заданной клавиши клавиатуры или мыши. В случае с мышью программа Pinnacle Game Profiler также способна эмулировать перемещение курсора, для чего, как правило, используются сигналы с качающихся стиков.

Игра "думает", что управление осуществляется при помощи клавиатуры и мыши, и выполняет команду пользователя.

Таким образом, Pinnacle Game Profiler позволяет управлять практически любой PC-игрой при помощи имеющегося в распоряжении пользователя джойстика. Отдельно следует отметить, что приложение поддерживает большое количество разных видов игровых контроллеров, включая Xbox 360, PS3 SixAxis, Wiimote и многие другие. Основное требование к контроллеру — он должен поддерживать работу на компьютерах под управлением ОС Windows.

"Обратная" эмуляция

Еще одной особенностью программы Pinnacle Game Profiler является возможность управления играми, первоначально созданными для игровых контроллеров, при помощи клавиатуры и мыши. Данная функция может пригодиться при запуске игр от приставок через программный эмулятор, позволяющий запускать их в рабочей среде Windows. К таким эмуляторам, к примеру, относится Xenia (Xbox 360) и RPCS3 (Sony PlayStation 3).

Особенности Pinnacle Game Profiler

Как эмулятор Pinnacle Game Profiler имеет следующие особенности:

Перехват нажатий всех имеющихся кнопок игрового контроллера. Если одна и та же кнопка выполняет разные функции при переключении режима управления на джойстике, программа Pinnacle Game Profiler непременно это поймет.

Приложение позволяет значительно увеличить количество эмулируемых клавиш клавиатуры, несмотря на то, что в джойстике ограниченное число кнопок. Для этого, например, можно задействовать функцию двойного нажатия. Т.е. одна и та же кнопка может выполнять разные действия при условии, что предварительно была нажата другая кнопка.

Возможность управления игровым контроллером сторонними приложениями, запущенными параллельно с игрой. Т.е. программа Pinnacle Game Profiler может, к примеру, включать/выключать микрофон или стартовать/останавливать запись видео с экрана монитора путем эмуляции нажатия горячих клавиш, позволяющих управлять соответствующими приложениями.

И другие.

Таким образом, Pinnacle Game Profiler позволит при помощи игрового контроллера управлять даже такими играми, в которых требуется использование большого количества клавиш (например, MMORPG World Of Warcraft или LineAge II).