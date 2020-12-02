x360ce — приложение, позволяющее эмулировать джойстик от Xbox 360 на компьютере или ноутбуке. Необходимость в эмуляции возникает ввиду того, что подавляющее большинство игр, выпущенных под эту консоль, отказываются работать с геймпадами других производителей. x360ce создает видимость, что к компьютеру подключен фирменный контроллер от Xbox 360.

ПРЕИМУЩЕСТВА X360CE

Маленький размер установочного файла (всего 1,5 Мб).

Поддерживает большинство игр с Xbox 360, в том числе Need for Speed, Minecraft и пр.

Произвольный, удобный для пользователя, выбор назначаемых клавиш.

Возможность копирования расположения кнопок с контроллера от Xbox 360 по представленной модели.

Возможность подключить к компьютеру сразу несколько контроллеров.

Сохранение выбранных настроек для последующего использования.

Работа с играми на 32-битных и 64-битных системах.

НЕДОСТАТКИ X360CE

Не все игры полностью поддерживаются. В некоторых случаях управление может работать не стабильно.

Необходимость задавать отдельные комбинации клавиш для каждой игры.

Особенности программы

Утилита распространяется в рамках Freeware лицензии, а значит абсолютно бесплатна.

Приложение работает на всех версиях Windows, начиная с XP, однако Windows 10 официально не поддерживается. Возможно, геймпад будет работать и на последней версии ОС. Несмотря на то, что в программе нет поддержки русского языка, с базовым уровнем английского можно легко понять, как она работает.