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x360ce

x360ce

Эмулятор геймпада и джойстика от Xbox 360

2,9 (30)
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Актуальная версия 4.26.38
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История изменений

Версия 4.26.38

  • Исправлен запуск на ПК, где разрешены только алгоритмы, совместимые с FIPS.
  • Исправлено несколько проблем с виртуальными и реальными контроллерами: неправильное место XInput, повторное определение, пустой список устройства и неверные настройки при добавлении устройства на таб.
  • Исправлены проблемы с D-Pad и кнопками: минус в сохранённом направлении D-Pad, нумерация кнопок в Direct Input и автозаполнение карты устройства.
  • Исправлены ошибки с центрующей пружиной и обратной связью: пружина не работала при выключенном Enable, была слишком слабой или сбрасывала собственное центрирование руля.
  • Исправлены проблемы с облачными настройками: загрузка продолжалась при выключенных интернет-функциях.
  • Убраны бесполезные пункты на странице Options: Enable Logging, Enable Console, Debug Mode, Version и Include [Products].
  • Теперь неактивные настройки показываются серыми с пояснением, почему они недоступны.
  • Изменено поведение force feedback: для геймпада его собственное центрирование больше не отключается, а для руля и джойстика включается отдельно.
  • Изменён расчёт Friction и Wheel list: Friction теперь начинается с 20%, Auto измеряет её автоматически, а список машин задаёт и диапазон руля.
  • Добавлены плагины, которые добавляют устройства, отдельная вкладка Plugins, запуск через x360ce.exe /PluginKit, а также вкладка для устройства-плагина с его настройками.
  • Добавлена OpenAI Tunnel вкладка, чтобы ChatGPT в вебе мог использовать x360ce.
Предыдущие версии (2)
  1. Версия 4.25.67
    • Исправлено: окно журнала обновлений больше не вылезает за нижнюю границу страницы Options.
    • Исправлено: обновление теперь проверяет скачанный ZIP по SHA-256, который публикует GitHub.
    • Исправлено: переключатель /Settings больше не открывает папку не от тех настроек.
    • Исправлено: ушедший контроллер, закрытие программы, смена сети и сортировка списка игр больше не вызывают отчёт об ошибке в ряде случаев.
    • Исправлено: запись направления на POV 2, 3 или 4 теперь сохраняется.
    • Исправлено: на странице Force Feedback теперь объясняется, почему центрующая пружина не срабатывает.
    • Исправлено: диагональ на POV теперь зажигает оба направления в панели Source.
    • Исправлено: устройства списка больше не пропадают, а Logitech G13 снова виден в списке устройств.
    • Исправлено: AI assistant теперь не видит пустые настройки на ещё не открытых вкладках и не может менять серые параметры.
    • Исправлено: AI tools теперь не игнорируют лишние аргументы, а /Ai и /Mcp работают и при запуске через /Profile.
    • Изменено: панель Source теперь зажигает ось или слайдер только во время движения.
    • Изменено: стали чётче картинки контроллеров, значки, текст и иконки при масштабе экрана выше 100%, а для тёмной темы добавлены пастельные значки.
    • Изменено: окно теперь показывает, 64-bit это или 32-bit, а вкладки, которые не выбраны, в светлой теме стали с более тусклым текстом.
    • Добавлено: отдельная страница AI в Options, установка x360ce skill для AI agents, кнопки Developer Tools и справка по ключам командной строки и античитам.
    • Добавлено: подсказка над игрой, когда подключённый к ней контроллер отключается или подключается снова.
    • Добавлено: Raw Input devices, поддержка Logitech G13 без софта Logitech, логирование действий AI assistants и опция доверия локальным подключениям.
  2. Версия 4.23.59
    • Исправлена потеря настроек руля и центрирующей пружины в онлайн-пресетах.
    • Исправлена ошибка сервера при поиске в онлайн-базе без подключённых устройств.
    • Исправлено появление дубликатов онлайн-настроек и повторное сохранение одинаковых настроек на системах с некоторыми языками.
    • Исправлен сбой программы при смене игры во время подключения виртуального контроллера.
    • Исправлена утечка системных дескрипторов во время длительной работы.
    • Исправлено ложное сообщение об ошибке при перезагрузке библиотеки XInput.
    • В настройках теперь корректно показывается сохранённый адрес веб-сервиса.
    • Исправлено расположение ползунков на вкладке Buttons.
    • Исправлено неправильное изменение ширины столбца XInput.
    • Исправлены ошибки загрузки пресетов, включая случаи, когда выбранный пресет не загружался или сохранение в защищённую папку завершало программу.

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Оценки программы

2,9

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