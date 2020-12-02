reWASD — программа для переназначения клавиш, кнопок у геймпадов и мыши, позволяющая управлять при помощи джойстика играми, предназначенными для клавиатуры, и наоборот, а также имитировать работу одного типа игрового девайса при использовании другого (например, имитировать геймпад XBox при использовании контроллера Dualshock).

reWASD — условно-бесплатное приложение, которым можно пользоваться бесплатно в течение 14 дней. Подходит для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык. Есть приложения-клиенты для Android и iOS (reWASD Junior).

Зачем нужна программа reWASD?

reWASD — многофункциональная программа, которая может использоваться для решения таких задач, как:

Переназначение кнопок игровых девайсов, поддерживаемых программой. А поддерживает она много разновидностей геймпадов, в т.ч. самые современные, как: Xbox Elite, Dualshock 3, Dualshock 4, Nintendo Switch Pro, Joy-con, Steam Controller, PlayStation Move (PS3 Navigator), GameCube, NVIDIA Shield Controller и Logitech Controller.

Управление играми, рассчитанными на клавиатуру с мышью, при помощи геймпада, и наоборот.

Имитация работы одной разновидности геймпада при использовании другого, причем неважно, сколько кнопок имеет тот или иной девайс, т.к. программа способна эмулировать нажатие недостающих кнопок несколькими разными способами (например, при использовании кнопок-триггеров).

Переназначение функций любых клавиш клавиатуры (например, «Ctrl» может выполнять функцию «Shift», и наоборот).

Переназначение кнопок мыши, в т.ч. дополнительных. Их можно даже использовать в качестве любых клавиш.

Отключение любых клавиш, кнопок мыши и геймпадов, если таковая необходимость возникла у пользователя.

Таким образом, reWASD можно назвать цифровым контроллером компьютерных устройств ввода-вывода или даже своеобразным маршрутизатором (роутером), но управляющим не сетевым трафиком, а сигналами, поступающими с клавиатуры, мыши и любых игровых девайсов.

Функции программы reWASD

Функциональные возможности программ, подобных reWASD, по большей части определяются их способностью эмулировать выполнение тех или иных действий устройствами ввода-вывода одного типа при использовании устройств ввода-вывода другого типа. Если вкратце, то при посредничестве приложения reWASD можно решить самую сложную задачу — управление любой компьютерной игрой, рассчитанной на использование клавиатуры и мышки, при помощи джойстика, даже если тот не поддерживается.

Здесь сразу возникнет закономерный вопрос, касающийся количества клавиш и кнопок геймапада. У игровых девайсов функциональных элементов значительно меньше, чем у любой клавиатуры. Как можно при помощи джойстика полноценно управлять игрой, в которой, допустим, одновременно используется не только мышь, но и несколько десятков клавиш (включая комбинации)? Разработчики reWASD предлагают следующее решение:

Использование до 4-х кнопок-модификаторов. При удержании любой заданной кнопки на геймпаде автоматически изменяются функции всех остальных (или выбранных пользователем) кнопок. Таким образом, если у джойстика всего, например, 15 кнопок, то модификаторы при использовании модификаторов их количество «увеличивается» примерно в 4 раза.

Использование комбинаций кнопок. Программа reWASD может эмулировать нажатие клавиш или даже любые действия мышью при одновременном нажатии на джойстике 2-х, 3-х или 4-х кнопок.

Использование активаторов. Здесь подразумевается активация и/или переключение функций при быстром 1/2/3-кратном нажатии, длительном удержании и отпускании кнопок.

Привязка функций к положению стиков джойстика, если сам игровой девайс поддерживает данную возможность. Программа reWASD различает три зоны аналоговых элементов управления: низкую, среднюю и высокую. Пользователь может не просто привязать какую-то функцию к этим зонам, но и использовать их в качестве модификаторов или активаторов.

Переключение между профилями при помощи комбинаций из 2-х и/или 3-х кнопок. Всего можно создать до 4-х профилей с настройками рассмотренных выше функций.

Отметим, что сказанное выше относится не только к решению задачи по управлению PC-играми при помощи джойстика, но и к решению задачи по управлению играми с помощью не поддерживаемых ими игровых устройств. Например, контроллер XBox можно спокойно использовать вместо Dualshock, и наоборот. И, конечно же, программа способна эмулировать работу геймпадов, принимая команды от клавиатуры с мышь.