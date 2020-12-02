SoftSalad СОФТСАЛАТ
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reWASD

reWASD

Программа для переназначения кнопок и эмуляции геймпадов от всех современных игровых консолей

2,7 (77)
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Актуальная версия 9.5.0.11346
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История изменений

Версия 9.5.0.11346

  • Официальная поддержка Modke Mimic – новый джойстик для большого пальца, работающий вместе с клавиатурой и мышью. Добавлен готовый профиль для гибридного управления.
  • Расширена поддержка Flydigi – добавлены контроллеры Vader 3 и Direwolf (первая модель). Требуется проводное подключение или официальный донгл. Адаптивные курки не поддерживаются.
  • 8BitDo Ultimate 2 Wireless – теперь можно подключать через родной донгл (не только по Bluetooth). Нужно обновить прошивку контроллера и донгла.
  • Улучшения для ESP32 – стабильнее работа с платами ESP32-S2/S3, улучшена настройка Wi-Fi (проверка сервисов геолокации и доступности сети).
  • Исправлены редкие ошибки – проблемы с обнаружением Xbox-контроллеров в составных устройствах (например, аналоговые клавиатуры Razer), мелкие правки GUI и общая стабильность.

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Оценки программы

2,7

77 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о reWASD

1 отзыв

Сергей

нужна регистрация но не проходит ее