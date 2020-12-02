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Xpadder

Xpadder

Программа для эмуляции клавиатуры и мыши в играх при помощи джойстика

2,9 (82)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.7
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История изменений

Версия 5.7

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Оценки программы

2,9

82 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Xpadder

4 отзыва

saniima

Отличная простая программа. Настроит любой.

Влал

Выдаёт ошибку: "Этой ошибки не должно было произойти никогда"

Дима

Эта программа пишет, что поддерживает максимум семёрку от XP Windows до неё самой, она не поддерживает Виндовс 10

Aimed

Режим совместимости с Windows 7 и вперед.