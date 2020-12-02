Xpadder — программа для эмуляции клавиатуры и мыши посредством нажатия кнопок на игровых контроллерах в ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Приложение поддерживает практически всю номенклатуру геймпадов, подключающихся к компьютеру через USB-соединение. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

КАК НАСТРОИТЬ XPADDER?

Большинство программ-эмуляторов игровых устройств работают в обратном (в отличие от Xpadder) направлении, позволяя управлять игрой, рассчитанной на управление джойстиком, посредством мыши и клавиатуры. Приложение Xpadder, наоборот, делает возможным управление любой PC-игры при использовании имеющегося в распоряжении пользователя USB-констроллера — будь то SP/Xbox-джойстик, автомобильный руль с педалями или штурвал.

Принцип работы утилиты Xpadder следующий:

Программа перехватывает сигнал (нажатия пользователем кнопок) от игрового устройства.

Согласно настройкам пользователя, перехваченный сигнал трансформируется в нажатие кнопок клавиатуры/мыши либо движение курсора мыши.

Запущенная на компьютере игра получает команду от клавиатуры/мыши и выполняет соответствующую команду.

Таким образом, если говорить исключительно о гейминге, Xpadder позволяет управлять любой PC-игрой при помощи джойстика, руля и любого другого игрового устройства. Более того, по такой схеме можно управлять не только играми, а вообще любыми приложениями — мультимедиа-проигрыватели, браузеры, мессенджеры и т.д.

При необходимости пользователь может использовать свой геймпад и для управления различными системными функциями, которые могут быть вызваны посредством нажатия горячих или мультимедийных клавиш клавиатуры, например — отрегулировать громкость, запустить почтовую программу, вызвать «Диспетчер задач» и многое другое.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА XPADDER?

Из функциональных возможностей Xpadder отметим:

Удобное управление программа благодаря визуализации процесса настройки геймпада (на экране отображается интерактивное изображение выбранного игрового контроллера с подписанными анимированными кнопками).

Поддержка Force Feedback — тактильной обратной связи игрового контроллера (к примеру, вибрация у джойстика).

Поддержка беспроводных игровых Bluetooth контроллеров.

Возможность эмуляции клавиатуры/мыши с 16 игровых устройств одновременно (т.е. поддержка мультиплеерных игр либо управления одной игрой несколькими игроками).

Возможность создания, сохранения и последующая загрузка неограниченного количества профилей с настройками (сохраненными профилями можно делиться с друзьями либо, наоборот, использовать чужие профили на своем компьютере).

Возможность создания глобальных горячих кнопок для управления посредством игровых устройств любыми программами, работающими в фоновом режиме.

Кроме геймпадов программа Xpadder также поддерживает всевозможные виды ритм-контроллеров (имитаторы музыкальных инструментов — барабаны, гитары и т.п.), танцевальных платформ (дэнспады) других специализированных игровых и развлекательных USB-устройств.