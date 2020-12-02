JoyToKey — программа для эмуляции клавиатуры и мыши в компьютерных играх и приложениях, не предназначенных для управления при помощи игровых устройств. Программа является условно-бесплатной с ограничением по продолжительности использования (однако функциональность не имеет никаких ограничений), подходит для всех версий (32 и 64 бит) Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Русский язык программой не поддерживается.
Как настроить JoyToKey?
Основное предназначение программы JoyToKey — обеспечение возможности управления компьютером посредством любого типа USB/Bluetooth игровых устройств так, как это происходило бы посредством мыши и клавиатуры. Другими словами, приложение JoyToKey позволяет имитировать нажатие клавиш клавиатуры и движение курсора мыши при использовании геймпадов (джойстиков, автомобильных рулей, штурвалов и т.д.).
При "посредничестве" JoyToKey между игровым устройством и клавиатурой с мышью пользователь сможет использовать программу в таких целях как:
- Управление PC-играми (это основное предназначение ПО), не поддерживающими игровые устройства.
- Управление при помощи джойстика любыми приложениями (например, мультимедиа-плееры или браузеры).
- Выполнение всевозможных системных функций (например, регулировка громкости звука или «Выход из системы») и/или запуск системных приложений/компонентов ОС Windows, вызов которых возможен при использовании горячих клавиш («Диспетчер задач», утилита «Выполнить…» и т.д.).
И все это — неполный список вариантов использования программы JoyToKey.
Программа JoyToKey
JoyToKey — довольно мощная программа, способная эмулировать нажатие практически всех кнопок клавиатуры и действий мыши (как нажатие на кнопки, так и передвижение курсора). Основная сложность такой задачи заключается в том, что у любого игрового устройства в разы меньше кнопок, чем на клавиатуре. Но разработчикам JoyToKey удалось преодолеть эту проблему, реализовав в программе следующие функции:
- Возможность автоматического переназначения функций кнопок джойстика при нажатии определенной комбинации (т.е. пользователь может быстро переключаться между заранее сохраненными профилями).
- Эмуляция клавиш при одновременном нажатии определенных кнопок джойстика.
- Эмуляция нажатия на клавиши при удержании одной или нескольких кнопок геймпада в течение непродолжительного времени.
- Возможность одновременного использования аналоговых стиков для перемещения курсора мыши либо для эмуляции нажатий на клавиши (с предварительным зажатием определенной кнопки геймпада).
- И другие.
Таким образом, программу JoyToKey можно задействовать, к примеру, для управления джойстиком даже таких игр, в которых управление осуществляется при использовании большого количества клавиш. При необходимости JoyToKey может применяться и для управления разными приложениями, для каждого из которых задействуется своя уникальная раскладка — достаточно лишь загружать заранее сохраненный профиль.