JoyToKey — программа для эмуляции клавиатуры и мыши в компьютерных играх и приложениях, не предназначенных для управления при помощи игровых устройств. Программа является условно-бесплатной с ограничением по продолжительности использования (однако функциональность не имеет никаких ограничений), подходит для всех версий (32 и 64 бит) Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Русский язык программой не поддерживается.

Как настроить JoyToKey?

Основное предназначение программы JoyToKey — обеспечение возможности управления компьютером посредством любого типа USB/Bluetooth игровых устройств так, как это происходило бы посредством мыши и клавиатуры. Другими словами, приложение JoyToKey позволяет имитировать нажатие клавиш клавиатуры и движение курсора мыши при использовании геймпадов (джойстиков, автомобильных рулей, штурвалов и т.д.).

При "посредничестве" JoyToKey между игровым устройством и клавиатурой с мышью пользователь сможет использовать программу в таких целях как:

Управление PC-играми (это основное предназначение ПО), не поддерживающими игровые устройства.

Управление при помощи джойстика любыми приложениями (например, мультимедиа-плееры или браузеры).

Выполнение всевозможных системных функций (например, регулировка громкости звука или «Выход из системы») и/или запуск системных приложений/компонентов ОС Windows, вызов которых возможен при использовании горячих клавиш («Диспетчер задач», утилита «Выполнить…» и т.д.).

И все это — неполный список вариантов использования программы JoyToKey.

Программа JoyToKey

JoyToKey — довольно мощная программа, способная эмулировать нажатие практически всех кнопок клавиатуры и действий мыши (как нажатие на кнопки, так и передвижение курсора). Основная сложность такой задачи заключается в том, что у любого игрового устройства в разы меньше кнопок, чем на клавиатуре. Но разработчикам JoyToKey удалось преодолеть эту проблему, реализовав в программе следующие функции:

Возможность автоматического переназначения функций кнопок джойстика при нажатии определенной комбинации (т.е. пользователь может быстро переключаться между заранее сохраненными профилями).

Эмуляция клавиш при одновременном нажатии определенных кнопок джойстика.

Эмуляция нажатия на клавиши при удержании одной или нескольких кнопок геймпада в течение непродолжительного времени.

Возможность одновременного использования аналоговых стиков для перемещения курсора мыши либо для эмуляции нажатий на клавиши (с предварительным зажатием определенной кнопки геймпада).

И другие.

Таким образом, программу JoyToKey можно задействовать, к примеру, для управления джойстиком даже таких игр, в которых управление осуществляется при использовании большого количества клавиш. При необходимости JoyToKey может применяться и для управления разными приложениями, для каждого из которых задействуется своя уникальная раскладка — достаточно лишь загружать заранее сохраненный профиль.