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JoyToKey

JoyToKey

Программа для эмуляции клавиатуры и мышки при помощи геймпада

3,4 (5)
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Актуальная версия 7.4
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История изменений

Версия 7.4

  • Добавлена поддержка Command input — расширения sequence input.
  • Изменён сертификат кодовой подписи: вместо Sectigo теперь используется Microsoft Azure Artifact Signing.
  • Исправлена ошибка с отпусканием кнопки посреди выполнения последовательности.
  • Исправлены другие мелкие ошибки, в том числе связанные с журналом.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 7.3.3

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Оценки программы

3,4

5 оценок Оценок пока нет

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