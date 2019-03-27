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Программы для настройки геймпадов на ПК

x360ce, Xpadder, ControlMK и другие программы для настройки геймпадов на ПК.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Играть в компьютерные игры на ПК можно с помощью геймпадов. Для этого необходимо настроить игровой контроллер с помощью специальных программ для Windows, которые позволяют регулировать уровень обратной отдачи, настроить основные кнопки, чувствительность триггеров и другие параметры.

x360ce

x360ce — многофункциональная программа для настройки игрового контроллера на ПК. В утилите можно настроить уровень вибрации, есть регуляторы чувствительности нажатия на "курки" и поддержка работы с несколькими геймпадами одновременно.

В разделе "General" необходимо назначить кнопки для настройки геймпада. Для этого выберите одну из кнопок из списка — X, Y, Start, Trigger — и нажмите ее на игровом контроллере. Это нужно для того, чтобы утилита запомнила, какая кнопка отвечает за выбранное действие. После применения всех параметров нажмите кнопку "Save", чтобы сохранить текущие настройки геймпада.

x360ce

Чтобы настроить обратную отдачу геймпада, откройте вкладку "Force Feedback". Здесь можно отрегулировать уровень вибрации моторчиков, которые установлены в игровой контроллер: левый мотор и правый мотор. Утилита x360ce дает возможность настроить силу обратной отдачи и время. Ползунок "Test" позволяет протестировать вибрацию джойстика.

Программа для настройки геймпада x360ce

Главные преимущества утилиты x360ce:

  • настройка обратной отдачи игрового контроллера;
  • загрузка сторонних файлов конфигураций геймпада;
  • регулирование чувствительности триггеров джойстика;
  • возможность сохранения основных действий эмулятора в отдельный лог-файл;
  • поддержка режима работы через консоль.

Недостатки программы:

  • нельзя создавать новые профили для настройки контроллера.

Программа x360ce бесплатна, но имеет интерфейс на английском языке.

Xpadder

Xpadder — приложение для быстрой настройки игровых контроллеров на компьютере (геймпадов, штурвалов, рулей). В программе поддерживается возможность работы с несколькими профилями, есть инструмент для настройки мертвой зоны геймпада и поддержка нескольких контроллеров одновременно.

Перейдите в раздел "Стики", чтобы выполнить базовую настройку стиков геймпада. Чтобы начать установку нужных параметров, включите режим настройки стиков. Далее необходимо следовать рекомендациям программы: нажимать на кнопки, которые отображаются в интерфейсе приложения Xpadder.

Xpadder

Аналогичным образом происходит регулировка других кнопок игрового контроллера: крестовина, кнопки, триггеры. После установки всех параметров нажмите "Принять". Теперь пользоваться геймпадом можно во время игры.

Приложение Xpadder имеет следующие преимущества:

  • возможность работы с несколькими профилями;
  • инструмент для настройки мертвой зоны геймпада;
  • смена оформления интерфейса;
  • функция эмуляция кнопок клавиатуры;
  • возможность загрузки изображения игрового контроллера для детальной настройки устройства.

Основные недостатки утилиты:

  • нет инструмента для настройки обратной отдачи геймпада;
  • отсутствует поддержка режима работы через консоль.

Программу Xpadder можно скачать бесплатно, интерфейс переведен на русский язык.

ControlMK

ControlMK — утилита для настройки геймпадов и других контроллеров на компьютере. Софт дает возможность настроить мертвую зону игрового контроллера. Для каждого устройства можно создать отдельный профиль с настройками.

Настройка геймпада выполняется в главном окне приложения ControlMK. Выберите контроллер и создайте новый профиль. Откроется список всех доступных кнопок, которые необходимо задать.

ControlMK

После настройки кнопок геймпада нужно перейти к дополнительным параметрам игрового контроллера. Здесь можно установить уровень мертвой зоны, активировать функцию автоматического повторения всех клавиш, настроить временной интервал приложения ControlMK. Чтобы применить все параметры нажмите кнопку "Save".

Программа для настройки геймпада ControlMK

Главные преимущества приложения ControlMK:

  • возможность создания нескольких профилей для разных игровых контроллеров;
  • настройка уровня мертвой зоны геймпада;
  • запись действий эмулятора в отдельный лог-файл.

Основные недостатки ПО:

  • нельзя настроить уровень обратной отдачи игрового контроллера;
  • нет инструмента для настройки чувствительности триггеров;
  • отсутствует режим работы через консоль.

Программа ControlMK бесплатная, но интерфейс англоязычный.

Joystick Buttons Binder

Joystick Buttons Binder — программа, которая помогает настроить игровые контроллеры на ПК. В приложении можно установить ускорение мыши, поддерживается возможность регулирования мертвой зоны и установка точного количества кнопок на геймпаде для более точной настройки устройства.

Откройте раздел опций утилиты Joystick Buttons Binder. Здесь необходимо выполнить базовые настройки ПО. В разделе "Джойстик" установите нужное количество кнопок (максимальное значение — 32). Можно определить число кнопок игрового контроллера в автоматическом режиме. Далее настройте мертвую зону геймпада и время обновления в миллисекундах.

Joystick Buttons Binder

В главном окне программы настройка геймпада выполняется в два этапа. Сначала нужно настроить оси устройства — вверх, вниз, влево, вправо. Далее необходимо приступить к регулированию основных кнопок игрового контроллера.

Программа для настройки геймпада Joystick Buttons Binder

Главные преимущества утилиты Joystick Buttons Binder:

  • настройка мертвой зоны игрового контроллера;
  • регулировка времени обновления;
  • инструмент для ускорения мыши;
  • определение числа кнопок на игровом устройстве в автоматическом режиме.

Недостатки ПО:

  • нет возможности настройки силы вибрации геймпада;
  • нельзя создать несколько профилей с настройками;
  • отсутствует инструмент для регулирования чувствительности триггеров геймпада.

Софт Joystick Buttons Binder переведен на русский язык, загрузить его можно бесплатно.

JoyToKey

JoyToKey — небольшая утилита, которая используется для быстрой настройки игровых контроллеров на ПК. В программе поддерживается возможность создания нескольких профилей для регулировки геймпада и есть функция эмуляция действий клавиатуры и компьютерной мыши.

Откройте раздел меню "Settings" и выберите пункт "Configure joysticks". Этот инструмент используется для настройки контроллеров.

JoyToKey

На первом этапе работы нужно выполнить калибровку аналоговых стиков геймпада. Настройка стиков выполняется с помощью инструментов, встроенных в операционную систему Windows.

Программа для настройки геймпада JoyToKey

Во второй вкладке конфигуратора можно настроить уровень обратной отдачи игрового контроллера. Также здесь выполняются базовые настройки аналоговых стиков устройства.

Конфигурация JoyToKey

Основные преимущества JoyToKey:

  • инструмент для настройки вибрации игрового контроллера;
  • калибровка аналоговых стиков;
  • возможность создания нескольких рабочих профилей;
  • работа с двумя и более игровыми контроллерами одновременно.

Недостатки ПО:

  • нельзя настроить уровень мертвой зоны.

Приложение JoyToKey имеет интерфейс на английском языке. Скачать программу на ПК можно бесплатно.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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