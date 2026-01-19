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InputMapper

InputMapper

Программа для подключения к ПК и настройки игровых контроллеров

2,8 (129)
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Актуальная версия 1.7.74
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История изменений

Версия 1.7.74

  • Расширенный макро-редактор — больше настроек для сложных макросов.
  • Улучшена поддержка контроллеров — лучше работают сторонние геймпады и больше игр.
  • Починили Xbox One — исправлены случайные отключения.
  • Интерфейс стал отзывчивее и элементы лучше выровнены.
  • Меньше задержки ввода — особенно при долгой игре по беспроводной связи.
  • Оптимизирована производительность — теперь потребляет меньше ресурсов в фоне.

Оценки программы

2,8

129 оценок Оценок пока нет

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