InputMapper — программа для подключения к компьютеру различных игровых контроллеров, а также для сопоставления одних геймерских девайсов с другими с целью обеспечения их поддержки играми. Утилита распространяется бесплатно, предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), имеет частичный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа InputMapper?

Программа InputMapper служит для сопоставления разных игровых устройств друг с другом. Например, если управление игрой должно осуществляться с использованием контроллера от Xbox 360, то при помощи данной утилиты в нее можно будет поиграть с использованием контроллера от Sony PlayStation, и наоборот. И важно то, что программа позволяет изменять функциональность кнопок джойстиков на усмотрение пользователя.

Приложение также окажется полезным для геймеров, которые хотели бы поиграть в игры, изначально не поддерживающие подключение игровых девайсов. Утилита способна эмулировать действия мышью и клавиатурой, преобразуя сигналы от любых поддерживаемых ею геймерских девайсов, а это:

Контроллеры Sony DualShock 4 и Sony DualShock 4 V2 Upgraded

Контроллеры Xbox 360 и Xbox One

Sony Dualshock 3 (при использовании беспроводного адаптера Magic-NS)

Playstation Move Navigation (также с адаптером Magic-NS)

А также все устройства Generic XInput и DirectInput (это довольно большое разнообразие игровых девайсов под Windows)

Следует различать устройства ввода и вывода, которые поддерживает InputMapper. К числу первых относятся физические устройства, т.е. те, что перечислены выше. Устройства вывода — эмулируемые (виртуальные). Помимо упомянутых выше клавиатуры с мышью, к ним также относятся контроллеры Xbox 360 и Sony Dualshock 4.

Утилита InputMapper периодически обновляется, потому список поддерживаемых ею устройств ввода и вывода будет расширяться.

Как пользоваться программой InputMapper

В большинстве случаев программа InputMapper самостоятельно определяет тип подключенного к компьютеру игрового контроллера. Если тот поддерживается, на экране отобразится окно Мастера настройки, который первым делом предложит создать новый или использовать имеющийся профиль. На следующем шаге нужно выбрать тип эмулируемого устройства. Варианта три: контроллеры Xbox 360 и Dualshock 4 либо клавиатура с мышью (для использования джойстиков в играх, не поддерживающих их).

После указания эмулируемого девайса во вкладке Профили основного окна нужно открыть только что созданный профиль с настройками. Если, к примеру, в качестве устройства ввода используется контроллер Dualshock 4, то в блоке Mappings мы увидим его изображение. Рядом с каждой кнопкой будет расположено раскрывающееся меню, в котором можно выбрать функцию для нее. Так, основным кнопкам Dualshock 4 (икс, квадрат, треугольник и нолик) по умолчанию сопоставляются основные кнопки контроллера Xbox 360 (A, X, Y, B, соответственно). Пользователь может изменить эти сопоставления на свое усмотрение. Причем, допустим, кнопке Икс контроллера Dualshock 4 можно присвоить функцию любой боковой кнопки Xbox 360 (например, Right Shoulder или Left Trigger) — без разницы. При желании любую кнопку и вовсе можно отключить.

У программы InputMapper гораздо большие технические возможности, нежели просто сопоставление одних игровых устройств с другими. Опытные пользователи могут, к примеру, задействовать функционал переназначения кнопок контроллеров "на лету", что осуществляется путем удержания или однократного нажатия заранее указанной кнопки-триггера. Причем в качестве такой кнопки можно выбрать любую клавишу клавиатуры, нажатие на которую приведет к изменению схемы сопоставления.