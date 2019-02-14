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Программы для настройки джойстика на ПК

Xpadder, x360ce, JoyToKey и другие программы для настройки джойстиков на ПК.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Чтобы играть в компьютерные игры с джойстика, нужно выполнить базовые настройки устройства — откалибровать кнопки, отрегулировать скорость вращения аналоговых стиков, включить или отключить обратную отдачу. Для настройки основных параметров геймпадов используются специальные программы.

X360CE

x360ce — небольшая утилита для настройки джойстиков на компьютере. Приложение поддерживает геймпады от большинства известных производителей: Logitech, Thrustmaster, Speedlink и т.д.. Есть возможность проверки работоспособности отдельных элементов джойстика, а готовые конфигурации можно скачать в интернете.

Программа полностью бесплатная и совместима с Windows (32 и 64 бит), но интерфейса английский.

Перед запруском утилиты необходимо подключить геймпад к компьютеру. Откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для конфигурации джойстика. Первый доступный раздел — "General". Здесь отображаются все кнопки геймпада — триггеры, бамперы, стики.

x360ce

Чтобы изменить назначение кнопки, нужно выбрать доступное действие из списка. Также есть возможность записи действий для более точной настройки геймпада. Для этого необходимо выбрать пункт "Record" и нажать нужную кнопку на джойстике.

Настройка USB-контроллера через x360ce

Чтобы проверить корректность работы всех кнопок геймпада, необходимо нажать на одну из них. На изображенном в приложении x360ce джойстике появится зеленая точка на нажатой кнопке.

Процесс настройки джойстика в x360ce

При необходимости пользователи могут подключить несколько контроллеров для настройки одновременно. Переключение геймпадов выполняется в верхней части интерфейса — "Controller 1", "Controller 2" и т.д.

Настрйока нескольких контроллеров в x360ce

По завершению настройки геймпада необходимо поместить файлы x360ce в папку с игрой. После этого пользователи могут играть в игру с помощью джойстика.

Преимущества программы x360ce:

  • простой и удобный интерфейс;
  • бесплатная модель распространения;
  • возможность настройки нескольких контроллеров одновременно;
  • поддержка всех популярных производителей джойстиков.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

Скачать x360ce

XPADDER

Xpadder — небольшая утилита, которая используется для настройки джойстиков на ПК. Программа дает возможность играть в любые игры с помощью геймпада. Есть возможность регулирования уровня вибрации и отклика и более 100 игровых профилей.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения Xpadder — платная, полная версия стоит 10 долларов.

После запуска утилиты необходимо перейти в раздел настройки подключенного геймпада. Для этого следует нажать на область конфигурации профилей.

Xpadder

Откроется новое окно, в котором выполняются основные настройки джойстика на ПК. Первый доступный раздел — "Изображение". Здесь пользователи могут загрузить изображение собственного геймпада для более точной настройки кнопок.

Загрузка изображения джойстика в Xpadder

Следующий раздел — "Стики". Здесь выполняются настройки стиков джойстика. На первом этапе конфигураций нужно установить галочку возле пункта "Включено". После этого пользователям нужно следовать рекомендациям приложения для калибровки геймпада.

Настройка контроллера в Xpadder

В разделе "Крестовина" выполняется настройка крестовины. Чтобы начать процесс конфигурации, необходимо отметить галочкой пункт "Включено" и следовать инструкциям программы — нажимать на клавиши крестовины, которые отображаются на главном экране.

Настрйока джойстика в программе Xpadder

"Кнопки". Здесь пользователи могут добавить кнопки джойстика. Для этого необходимо нажать на все имеющиеся кнопки на устройстве. Добавленные кнопки отображаются на экране. При необходимости ненужные клавиши можно удалить.

Настройка программы Xpadder

"Триггеры" — последний доступный раздел программы Xpadder, который используется для настройки триггеров джойстика. Чтобы начать процесс конфигурации следует отметить галочкой пункт "Включено" и выполнить действия, которые описаны приложением.

Настройка управления через программу Xpadder

По завершению процесса настройки джойстика необходимо нажать кнопку "Принять". После этого пользователи могут запустить игру.

Преимущества Xpadder:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • детальная настройка геймпада;
  • поддержка всех популярных производителей джойстиков.

Недостатки:

  • нет инструмента для регулировки скорости вращений стиков.

Скачать Xpadder

JOYTOKEY

JoyToKey — это программа для настройки джойстиков на компьютере. Утилита дает возможность запрограммировать до 32 кнопок. Есть встроенный мастер автоматической настройки и функция создания нескольких профилей для установки конфигураций геймпада.

ПО работает на Windows (32 и 64 бит), но интерфейс англоязычный. Программа условно-бесплатная, а полная версияJoyToKey стоит 7 долларов. Для загрузки также доступна бесплатная пробная версия.

После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для настройки геймпада. В левой части интерфейса расположены профили. При необходимости пользователи могут создать новые профили для настройки геймпада. В правой части интерфейса расположены все доступные кнопки, которые можно запрограммировать. При нажатии на кнопку на геймпаде, объект в списке выделится желтым цветом.

JoyToKey

В разделе меню "Settings" доступен инструмент для конфигурации джойстика. Для этого нужно выбрать пункт "Configure joysticks" в списке параметров.

Настройка джойстика в программе JoyToKey

Первый доступный раздел инструмента настроек — "Calibrate analog stick". Здесь пользователи могут выполнить калибровку аналоговых стиков геймпада.

Калибровка аналоговых стиков в JoyToKey

Следующий раздел — "Advanced setting for each device". Здесь расположены расширенные настройки устройств: конфигурация стиков, регулировка силы вибрации геймпада.

Дополнительные настройки джойстика JoyToKey

Преимущества JoyToKey:

  • простой и удобный интерфейс;
  • возможность создания нескольких профилей для настройки геймпада;
  • инструмент для регулировки вибрации;
  • возможность работы с несколькими джойстиками одновременно.

Недостатки:

  • отсутствует официальная поддержка русского языка.

Скачать JoyToKey

JOYSTICK BUTTONS BINDER

Joystick Buttons Binder — небольшое приложение для настройки джойстика на компьютере. С помощью утилиты пользователи могут настроить аналоговые стики и 32 кнопки. Есть возможность загрузки и сохранения готовых конфигурация для геймпада.

Программа полностью бесплатная, совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором расположены кнопки геймпада. На начальном этапе работы следует перейти в раздел "Опции". Здесь нужно выставить максимальное количество кнопок — 32 (по умолчанию стоит 6). Также здесь доступна функция "Определить". В этом случае программа автоматически отобразит доступное количество кнопок на геймпаде.

Joystick Buttons Binder

Также в разделе "Опции" пользователи могут установить время обновления в миллисекундах, мертвую зону и диапазон осей X, Y. В главном окне приложения Joystick Buttons Binder отображаются все кнопки геймпада. Настройки выполняются в автоматическом режиме. Доступна возможность задать определенное действие для каждой кнопки: эмуляций нажатия компьютерной мыши или клавиатуры, запуск приложения.

Настройка эмуляции джойстика в Joystick Buttons Binder

Также в приложении доступен режим "Турбо". Он используется для эмуляции повторяющихся нажатий на кнопку геймпада.

Тонкая настройка джойстика Joystick Buttons Binder

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • инструмент для автоматического определения количества кнопок на геймпаде;
  • режим "Турбо" для зацикливания нажатий на кнопку.

Недостатки:

  • нет инструмента для настройки вибрации джойстика.

Скачать Joystick Buttons Binder

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Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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