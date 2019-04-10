Генераторы паролей — лучшие программы и сайты

При регистрации учетных записей на сайтах или внутри онлайн-приложений (мессенджерах, игровых клиентах, банковских приложениях), настройке защищенной Wi-Fi-сети и во множестве других случаях требуется создание пароля. Его можно придумать самостоятельно либо воспользоваться специальными генераторами паролей. Последние помогут создать сложную парольную фразу, которую злоумышленникам практически невозможно будет взломать методами автоматического взлома (подбора пароля).

Редакция SoftSalad.ru рекомендует пользоваться онлайн-генератором паролей AZPassword.ru .

Программы для генерации паролей Под операционные системы Windows разработано много приложений, позволяющих генерировать пароли различной степени сложности в зависимости от пользовательских настроек. Существуют как узкоспециализированные утилиты, созданные исключительно для генерации парольных фраз, так и более продвинутые программы, способные не только генерировать, но хранить пароли пользователя в зашифрованном виде на компьютере или даже на удаленном сервере. Ознакомиться со списоком лучших Windows-программ для хранения паролей можно в статье Программы для хранения паролей на ПК

AZPassword AZPassword — одна из самых простых и в то же время эффективных программ для генерации надежных паролей. Распространяется приложение бесплатно, его интерфейс выполнен на русском языке. Преимущество утилиты AZPassword в том, что для ее использования от пользователя требуется сделать пару кликов мышью — и программа сгенерирует от 1 до 50 паролей длиной от 5 до 30 символов. Но это еще не все ее возможности. Так выглядит главная вкладка AZPassword — генерация паролей «По параметрам»: Как видно из изображения, для генерации паролей пользователю достаточно при помощи соответствующих ползунков настроить длину и количество парольных фраз (если требуется несколько), а также указать типы символов, которые будут использованы в генерируемом пароле: цифры, спецсимволы, прописные и/или строчные латинские и/или русские буквы. Сгенерированный пароль можно быстро скопировать в буфер обмена либо экспортировать в CSV-файл для последующего импорта в какое-либо иное приложение, базу данных и т.п. Есть у AZPassword еще две функции, которые могут быть использованы для генерации паролей путем шифрования небольших текстовых фраз: Функция шифрования фраз с использованием стандарта кодирования «BASE64». Результат работы функции выглядит следующим образом: Функция шифрования фраз с использованием стандарта кодирования «ROT47». Для примера введем ту же фразу, что и в предыдущем случае: Обе эти функции можно использовать для генерации пароля из каких-нибудь быстро запоминающихся фраз или, к примеру, из фамилии, имени и отчества какого-нибудь писателя, художника и т.д. Результат шифрования фразы будет всегда одинаковым — независимо от того, производилось ли кодирование в программе AZPassword или где-либо еще. Т.е. если вы забудете свой пароль, состоящий из разнообразных несвязанных символов, но будете помнить фразу, на основе который тот сгенерирован, вы легко его сможете восстановить.

IObit Random Password Generator Бесплатная и простая в использовании программа Random Password Generator от IObit позволяет создавать пароли длиной от 6 до 64 символов. Парольные фразы могут состоять из строчных и заглавных букв латинского алфавита, цифр и различных знаков пунктуации. Пользователь может задействовать в пароле все перечисленные типы символов либо некоторые из них (минимум — 1). Приложение Random Password Generator позволяет хранить парольные фразы на локальном компьютере. Для удобства последующего поиска нужного пароля предусмотрена возможность добавления к нему текстового идентификатора (ID) и/или примечания (можно указать, например, адрес сайта, для которого был сгенерирован пароль). Для входа в саму программу также требуется мастер-ключ (диалоговое окно для его создания открывается при первом запуске программы) — без него доступ к хранимым в программе IObit Random Password Generator паролям получить невозможно. Пример использования программы: В поле "Password Length" указывает длину пароля — от 6 до 64 символов.

Проставляем галочки напротив названий типов символов, которые будут использоваться в пароле: "Small Letter", "Capital Letter", "Numbers", "Punctuation" — строчные буквы, заглавные буквы, цифры, знаки пунктуации, соответственно.

Также можно изменить значения поля "Quantity". В этом случае программа сгенерирует одновременно несколько (до 100) паролей с указанными настройками.

Нажимаем кнопку "Create Password(s)".

На экране отобразится сгенерированная парольная фраза. В поле "ID" указана надежность пароля в виде цветной иконки: красный цвет — слабый пароль, желтый — средней сложности, зеленый — надежный, голубой — лучший. Пароль можно сгенерировать повторно (кнопка "Regenerate") либо скопировать в буфер обмена (кнопка "Copy") и затем вставить на сайт, в программу и т.д.

Для сохранения пароля в базе, нужно два раза кликнуть по нему: откроется окно, куда следует вписать ID и Remark (примечание), затем нажать "ОК". Все сохраненные пароли можно будет просмотреть во вкладке "Password Manager". Здесь же можно создать собственную запись, кликнув по кнопке "Add Record". Если необходимо изменить мастер-ключ для входа в программу, сделать это можно во вкладке "Change Password". Программа Random Password Generator проста в использовании, но не имеет поддержки русского языка, что можно назвать ее единственным недостатком.

GenPass GenPass (второе название — "Генератор паролей от hyperione.com") — пример узкоспециализированной программы, предназначенной исключительно для генерации парольных фраз. Утилита бесплатная, интерфейс выполнен на русском языке. Генератор паролей GenPass очень прост в использовании: Задать длину пароля и количество генерируемых парольных фраз, используя соответствующие ползунки.

Выбрать типы символов, которые будут использоваться в пароле. Здесь также предусмотрено 4 варианта — строчные и заглавные буквы, цифры и спецсимволы/знаки препинания.

Также в генерируемый пароль можно включить собственную фразу, состоящую из любых букв (в т.ч. букв русского алфавита), цифр и символов. Программа GenPass разместит фразу в начале, середине или конце пароля, попутно изменив регистр некоторых букв.

Кликнуть по кнопке "Сгенерировать".

В текстовом блоке правой части окна будет отображен случайно сгенерированный пароль (или несколько, если задействована соответствующая опция). Главный недостаток GenPass — отсутствие возможности хранения паролей. Впрочем, утилита создавалась только с одной единственной целью — "придумать" сложную парольную фразу для заполнения очередной формы регистрации.

KeePass Password Safe KeePass Password Safe — продвинутая программа, которая используется для хранения в зашифрованном виде любых данных вообще, начиная от простого текста и заканчивая файлами. Пользовательские данные могут храниться как на локальном компьютере, так и на удаленном сервере. По умолчанию KeePass Password Safe не поддерживает русского языка, однако ее интерфейс поддается русификации. В качестве отдельной функции в программе KeePass Password Safe представлен генератор парольных фраз. И по своим возможностям он превосходит и GenPass, и Random Password Generator вместе взятые. Процесс генерации паролей в KeePass Password Safe выглядит следующим образом: Запускаем функцию "Генератор паролей" (меню "Сервис", пункт — "Создать пароль…") Выбираем профиль. Если условия генерации пароля будут задаваться в ручном режиме, следует оставить "Пользовательский" профиль. Если же доверить это дело программе, можно выбрать один из предложенных вариантов — 16-ричные ключи 40/128/256 бит.

Выбрать длину (до нескольких тысяч) и типы символов для генерации пароля. Здесь множество различных вариантов, включая стандартные — строчные/заглавные буквы, цифры и спецсимволы. Если в парольной фразе требуется использования знака минуса (тире), нижнего подчеркивания, пробела или скобок, устанавливаем галочки напротив соответствующих пунктов. Для самых изысканных пользователей предусмотрена возможность использования символов из ANSI кодировки, имеющие вид "â¼ó¼¡èÿ¶ê×". Можно добавить и свои собственные символы, вписав их в соответствующее поле, использовать заранее настроенный шаблон или даже алгоритм, но для обычных пользователей все это лишнее. Во вкладке "Дополнительно" можно задать дополнительные условия генерации пароля — исключить из парольной фразы определенные символы, запретить повтор одинаковых и похожих по написанию символов. Этот шаг можно пропустить.

Перейти во вкладку "Создать".

В текстовом блоке отобразятся различные варианты парольных фраз в соответствии с заданными настройками.

Расширения для браузеров Хоть расширения не являются самостоятельными приложениями, все же стоит рассмотреть их использование хотя бы потому, что они очень удобны при регистрации на различных сайтах, открываемых в любимом браузере. В качестве примера возьмем Mozilla Firefox. Для этого браузера существует несколько плагинов для генерации парольных фраз. Один из них так и называется — "Генератор безопасных паролей", разработчиком которого является Николай Мартынов (Nikolay Martynov). Для установки расширения проделайте следующее: Откройте основное меню Mozilla Firefox, затем перейдите в раздел "Дополнения". В левой части окна откройте вкладку "Расширения".

В верхней части страницы в поисковую строку "Найти больше расширений" скопируйте название плагина — "Генератор безопасных паролей", нажмите клавишу Enter. Кликните по названию расширения в результатах поиска. На странице плагина кликните по кнопке "Добавить в Firefox". Затем нажмите кнопку "Добавить" в открывшемся диалоговом окне. Плагин будет добавлен в браузер. А теперь рассмотрим процесс использования установленного расширения: Для запуска плагина кликните по его значку в правом верхнем углу окна Firefox. Далее следует задать условия для генерации парольной фразы. Длина — до 90 знаков. Составляющие символы стандартные — буквы в верхнем и/или нижнем регистре (строчные/заглавные), цифры и спецсимволы. Последние задаются пользователем самостоятельно путем их ввода в соответствующую строку.

При необходимости можно воспользоваться опцией исключения заданных символов, а также задать минимальное количество определенных типов символов, которые должны присутствовать в пароле (например, 3 цифры и 4 спецсимвола).

Осталось нажать по кнопке "Создать пароль", после чего он отобразится в соответствующем поле. Подобные плагины можно найти к любому современному браузеру.

Онлайн-генератор паролей Для создания надежных паролей вовсе необязательно использовать программы или расширения для браузеров. Это можно сделать на одном из многочисленных сайтов. Здесь важно учитывать один момент — генерируемые в онлайн-сервисах пароли могут быть перехвачены самими создателями сайтов. Впрочем, эта информация для них практически бесполезна, т.к. они не могут знать, где именно пользователь будет применять свой пароль.

Онлайн-генератор от ESET У одной из крупнейших компаний, которая занимается кибербезопасностью, есть свой генератор паролей. Использование данного сервиса безопасно, так как на сайте уверяют, что комбинации для входа не хранятся на серверах и не передаются третьим лицам. Вот его основные преимущества: Простой и понятный интерфейс.

Практически все необходимые опции для создания действительно надежного пароля.

Генерация работает на стороне клиента, то есть прямо в браузере. Это означает, что данные не передаются на сервер. Как создать надежный пароль с помощью генератора паролей от ESET: Сначала нужно указать длину пароля. Не рекомендуется выставлять значение ниже 10 символов. Затем нужно выбрать, какие символы будут использоваться. Для максимальной надежности рекомендуем выбирать все доступные символы. На этом все. Пароль генерируется автоматически, и его нужно только скопировать и надежно сохранить.

Онлайн-генератор от Kaspersky Еще один крупный игрок в сфере информационной безопасности предлагает воспользоваться собственным сервисом по созданию надежного пароля. Он максимально простой и понятный, разобраться в нем очень просто. Отличительная черта, выделяющая данный сервис, заключается в том, что если пользователь выберет длину пароля меньше 16 символов, сайт предупредит его о ненадежности пароля из-за недостаточной длины. В остальном, онлайн-генератор очень похож на предыдущий сервис. Как создать надежный пароль с помощью онлайн-генератора от Kaspersky: Так же, как и в предыдущем случае, сначала выбирается длина пароля. Во избежание предупреждений лучше указать длину не менее 16 символов, хотя это необязательно. Далее указываются дополнительные опции, а именно: использование заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. Лучше использовать все, что можно. Теперь пароль нужно сгенерировать. Автоматической генерации здесь нет, каждый раз при смене одного из параметров нужно будет нажимать на кнопку.

PixelTool На данном ресурсе находятся несколько инструментов для самых разных задач, в том числе и для генерации паролей . Хоть это не крупный ресурс по защите информационной безопасности, пароль здесь собирается практически так же надежно, как и в двух предыдущих вариантах: прямо в браузере, без передачи информации на сервер. Суть работы описана чуть ниже, с ней можно ознакомиться и даже проверить работу генератора самостоятельно. Вот основные преимущества PixelTool: Все необходимые параметры: длина пароля, заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы.

Дополнительные опции: время перебора сгенерированного пароля, отключение скобок и кавычек, а также отключение похожих символов (например, "O" и "0").

Возможность создавать пароль в виде запоминающейся фразы с дополнительными опциями, например, выбором разделителя.

Возможность создавать пароль из собственных слов. Их можно указать через пробел, либо не указывать ничего. Во втором случае сервис самостоятельно создаст пароль на основе словаря из 7776 слов.