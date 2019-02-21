Для повышения уровня защиты аккаунтов в социальных сетях, электронной почте и банковских приложений нужно использовать сложные пароли. Чтобы не забыть пароли от многочисленных профилей, можно воспользоваться специальными программами, которые дают возможность хранить логины и пароли на Windows-компьютере.

Для генерации сложных паролей рекомендуем воспользоваться специальными программами и сайтами .

MultiPassword MultiPassword — парольный менеджер для хранения паролей и другой конфиденциальной текстовой информации на локальном компьютере и удаленном облачном хранилище в зашифрованном виде. Это условно-бесплатное приложение для 32/64-битных операционных систем Windows 7 и выше (также существуют версии для других платформ, включая мобильные — iOS и Android). Интерфейс программы выполнен на русском языке. Менеджер паролей MultiPassword отличается простым интуитивно понятным интерфейсом без лишних и зачастую невостребованных у обычных пользователей настроек, которыми изобилуют многие аналогичные приложения. Сразу после регистрации в системе и последующей авторизации в программе пользователь попадает в основную вкладку приложения, где перечислено общее количество сохраненных паролей в базе, а также приведена статистика касательно их сложности (надежности). Т.е. в менеджере MultiPassword предусмотрена автоматическая функция проверки надежности парольных фраз: Для добавления в базу новой записи достаточно кликнуть по кнопке «Новый пароль» в основной вкладке, а затем заполнить необходимые поля — название новой записи, логин, пароль и сайт (заполнять все эти поля необязательно). При создании нового пароля пользователь может воспользоваться функцией генерации сложной парольной фразы по заданным параметрам (длина, типы символов), а также добавить к записи неограниченное количество дополнительных полей для занесения в базу любых текстовых данных (заметки, номера банковских карт и т.п.) В программе MultiPassword также предусмотрена функция импорта паролей, экспортированных из других парольных менеджеров, а также популярных браузеров. Эта операция выполняется из настроек программы во вкладке «Импорт». Здесь же в настройках пользователь может создать неограниченное число новых хранилищ (по сути — каталогов), что позволит разбить хранимые в программе пароли/записи на несколько категорий. И, конечно, в MultiPassword встроен поисковый модуль, позволяющий быстро найти записи в базе по введенному в поле поиска тексту:

Синхронизация паролей в MultiPassword Все добавляемые в программу пароли и прочие записи автоматически отправляются на хранение на удаленный сервер. Это значит, что после переустановки менеджера или авторизации в системе при использовании MultiPassword для других платформ пользователь сохранит доступ ко всем ранее сохраненным данным. То же касается и расширения MultiPassword для браузеров, для работы которого на компьютер не требуется устанавливать десктопную версию программы. Используя расширение MultiPassword вместо стандартных средств хранения паролей в браузере позволит повысить уровень безопасности работы в интернете. Кроме того, пользоваться расширением удобней — можно быстро найти нужную запись в базе, скопировать логин/пароль в буфер или сразу же перейти на страницу авторизации на каком-либо сайте (при этом поля ввода логина/пароля будут заполнены автоматически).

Система безопасности MultiPassword По словам разработчиков, программа MultiPassword на разных этапах своей работы использует передовые алгоритмы шифрования данных — RSA, AES-256, HKDF, PBKDF2. Взаимодействие программы с удаленным сервером осуществляется с использованием сквозного шифрования, что исключает возможность утечки данных в руки злоумышленников даже при перехвате интернет-трафика от пользовательского ПК до облачного хранилища. При регистрации в системе MultiPassword пользователю выдается уникальный секретный ключ, который, помимо комбинации логин/пароль, требуется ввести для авторизации на сервере с нового устройства (т.е. ключ вводить нужно только при первом входе в систему с ПК/телефона/браузера). Даже если данные авторизации (логин/пароль) от личного кабинета MultiPassword попадут в чужие руки, без секретного ключа они будут бесполезными. При регистрации в системе каждый пользователь получает возможность бесплатного использования MultiPassword в течение 30 дней. Для последующего использования менеджера требуется оформить подписку, стоимость которой составляет всего 49 рублей в месяц и 499 рублей в год.

KeePass KeePass — удобный менеджер паролей. Для шифрования базы данных используются алгоритмы Twofish и AES. Есть возможность импорта и экспорта базы с паролями в различных форматах: TXT, HTML, CSV, XML. Поддерживается управление программой с помощью горячих клавиш и установка дополнительных плагинов. Приложение работает на всех актуальных версиях операционной системы Window (32/64 бит) и полностью переведена на русский язык. Модель распространения — бесплатная. На начальном этапе работы с программой KeePass нужно создать новую базу данных. Для этого используется функция "Создать", которая расположена на верхней панели инструментов. При создании базы данных пользователи могут установить собственные параметры: выбрать алгоритм сжатия, включить или отключить использование корзины, установить функцию деривации ключа, использовать готовые шаблоны группы записей. По завершению процесса установки нужных параметров необходимо нажать "ОК". В левой части интерфейса утилиты KeePass расположены основные группы базы данных: общие, ОС, почта, интернет. При необходимо пользователи могут добавить новую группу. Для этого следует нажать правой кнопкой мыши на рабочей области и выбрать пункт "Добавить группу". При создании группы следует установить название, выбрать значок. Также можно выбрать дату истечения срока действия группы. Можно подключить дополнительные плагины. Чтобы добавить новый пароль в базу данных необходимо нажать правой кнопкой мыши на рабочей области в правом окне. В открывшемся меню следует выбрать пункт "Добавить запись". Откроется новое окно, в котором пользователям нужно указать основные данные: название сервиса или сайта, логин, пароль, вставить ссылку на личный кабинет. Можно выбрать значок для записи. Также здесь доступна возможность вставки небольшой заметки: примечание, описание сервиса и т.д. После этого добавленная запись отобразится в главном окне приложения KeePass. При нажатии правой кнопкой мыши на записи откроется контекстное меню, в котором пользователи могут скопировать логин или пароль в буфер обмена, изменить текущую запись. Преимущества KeePass: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс на русском языке;

высокий уровень защиты персональных данных;

возможность создания групп для разных записей с паролями. Недостатки: нет интеграции со смартфонами и планшетами.

1Password 1Password — программа для хранения паролей от аккаунтов в интернете, банковских карт, электронной почты и другой конфиденциальной информации на ПК. Утилита поддерживает возможность входа на сайты без запоминания логина и пароля (автоматическое заполнение форм). Доступна возможность создания нескольких сейфов для хранения персональных данных. Приложение работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения программы 1Password — бесплатная. Чтобы начать работу с утилитой, нужно зарегистрировать новый аккаунт в системе. После входа в приложение откроется главное окно со всеми функциями для хранения конфиденциальной информации. На первом этапе пользователям нужно создать новый сейф на компьютере. Для этого следует перейти в раздел меню "1Password" — "Новый сейф на этом ПК". В открывшемся разделе создания сейфа следует указать название и пароль. Также пользователям нужно выбрать папку на компьютере, в которую будут сохраняться все пользовательские данные. По завершению процесса создания нового сейфа можно приступать к сохранению паролей. Для этого нужно выбрать пункт "Новый элемент" в главном окне утилиты 1Password. В открывшемся меню необходимо нажать "Логин". В правой части интерфейса главного окна откроется небольшой раздел, в котором нужно заполнить основные данные: логин, имя, пароль. Также здесь пользователи могут указать адрес веб-сайта, раздел, метки и теги для быстрой навигации. Есть возможность выбора изображения для заметки. При вводе пароля можно воспользоваться встроенным генератором паролей. Добавленный элемент отобразится в главном окне утилиты. Преимущества 1Password: удобный интерфейс;

встроенный генератор сложных паролей;

возможность указания дополнительной информации для заметки: адрес сайта, иконка, теги, метки:

бесплатная модель распространения. Недостатки: нет возможности создания отдельных категория для паролей.

Dashlane Dashlane — программа для хранения паролей на компьютере. Пользователи могут добавить в приложение платежные данные и создать защищенные заметки с любой текстовой информацией. ПО имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и интерфейс на английском языке. Модель распространения — условно-бесплатная. Чтобы снять все ограничения с программы нужно купить лицензию: Premium. Стоимость использования — 5 долларов в месяц. Неограниченное количество паролей и устройств Premium Plus. Цена использования этой версии приложения — 10 долларов в месяц. Доступ к круглосуточной технической поддержке. Неограниченное количество паролей, заметок и устройств. Пользователи могут пользоваться утилитой Dashlane бесплатно с рядом ограничений: возможность хранения не более 50 паролей, работа на 1 устройстве. После запуска программы откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Passwords". Чтобы добавить новый пароль необходимо нажать кнопку "Add new" в верхней части раздела. Откроется небольшое окно "Passwords". Здесь пользователям необходимо добавить ссылку на сайт или выбрать URL из списка. Далее следует указать логин и пароль. Есть возможность выбора категории заметки: бизнес, почта, финансы, игры и т.д. Добавленный пароль отобразится в главном окне приложения. При нажатии на кнопку "More" откроется небольшое контекстное меню с дополнительными функциями: редактирование элемента, переход на веб-сайт, копирование логина или пароля в буфер обмена, просмотр истории изменения паролей. Преимущества Dashlane: высокий уровень защиты персональных данных;

возможность добавления платежной информации;

создание защищенных заметок;

удобный и простой интерфейс;

интеграция с мобильными устройствами. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка;

SCARABAY SCARABAY — небольшая утилита, которая дает возможность хранить пароли от социальных сетей, банковских приложений и карт, почтовых ящиков на компьютере. В приложении есть встроенный генератор паролей, есть поддержка создания нескольких профилей для работы. Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения программы SCARABAY — условно-бесплатная. Лицензия стоит 25 долларов, но есть бесплатная пробная версия. На начальном этапе работы с утилитой необходимо создать новый аккаунт. Для этого следует указать логин и пароль, а затем выбрать пункт "Создать новый". После этого откроется главное окно приложения. В левой части интерфейса расположены разделы. Пользователи могут добавить собственные папки для хранения паролей. Для этого необходимо нажать кнопку "Создать папку", которая находится на нижней панели инструментов. Чтобы добавить новый пароль в базу данных программы SCARABAY, необходимо нажать кнопку "Новая запись" на правой панели инструментов. В открывшемся разделе следует указать папку для сохранения записи, выбрать иконку и имя. Далее необходимо ввести логин и пароль, электронную почту или адрес сайта. Пользователи могут воспользоваться встроенным генератором паролей. Есть функция добавления комментария к записи. Добавленная запись появится в главном окне. Пользователи могут редактировать пароль, открыть страницу сайта или удалить созданную заметку. Преимущества SCARABAY: неограниченное количество паролей;

возможность создания пользовательских категорий для заметок;

высокий уровень защиты персональных данных;

поддержка русского языка интерфейса. Недостатки: нет инструмента для создания дубликатов записей.