MultiPassword — надежный и простой в управлении менеджер паролей для операционных систем Windows 7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Основное предназначение приложения — обеспечение пользователей удобным инструментом для хранения в зашифрованном виде и быстрого доступа к логинам/паролям от сайтов и любые файлы.

Система хранения паролей доступна в виде расширения для всех современных браузеров:

Зачем нужен менеджер паролей MultiPassword?

Менеджер MultiPassword будет полезным для пользователей, которые нуждаются в хранении большого количества паролей от сайтов, веб-сервисов, онлайн-игр и т.д. и ответственно относятся к собственной безопасности при работе в интернете.

Все вносимые в программу пользовательские данные шифруются при использовании современных алгоритмов шифрования. Предусмотренные в приложении дополнительные функции с обеспечивают удобство, простоту и гибкость использования MultiPassword.

Данная программа является одной из составляющих одноименной веб-системы хранения паролей, логинов и любых важных файлов:

Любые файлы с любыми данными.

Размер файла: до 10 МБ.

Т.е. заносимые в приложение данные хранятся не только на компьютере, но и на удаленном сервере. Это обеспечивает синхронизацию паролей между сервером и всеми пользовательскими устройствами, на которых также установлен менеджер MultiPassword, а также позволяет получать доступ к данным из любой точки мира.

На разных этапах работы программа MultiPassword и вся веб-система в целом использует передовые алгоритмы шифрования данных — RSA, AES-256, HKDF и PBKDF2. При передаче данных с компьютера на удаленное облачное хранилище и в обратном направлении при чтении/добавлении логинов/паролей/текстов или в процессе синхронизации система задействует механизмы сквозного шифрования. Это предотвращает любые риски утечки паролей в руки злоумышленников, использующих сниффинг (перехват и анализ сетевого трафика) в качестве средства похищения данных. В особенности это актуально для пользователей, часто использующих общественные (в аэропортах, отелях и т.п.) беспроводные точки доступа Wi-Fi для выхода в интернет.

Функции и возможности MultiPassword

Удобство использования менеджера паролей MultiPassword объясняется следующими критериями:

При первом же запуске программы MultiPassword в глаза сразу же бросается информационная вкладка, где наглядно показано количество «Очень надежных», «Надежных», «Слабых» и «Повторяющихся» парольных фраз. Данный механизм автоматической проверки надежности паролей позволяет пользователю быстро выявить слабые парольные фразы, перейти на сайты, где они используются, и поменять их на более надежные.

Специально для этих целей в программе MultiPassword предусмотрен «Генератор надежных паролей», позволяющий создавать парольные фразы указанной длины (до 30 символов), состоящие из обычных латинских букв либо с "примесями" цифр и/или спецсимволов.

Каждая отдельная запись в личном хранилище MultiPassword состоит не только из основных полей (логин, пароль и сайт). При необходимости пользователь может добавить и другие поля, например — «Зашифрованный текст». Т.е. MultiPassword можно использовать и для хранения любой текстовой информации — от заметок до данных банковских карт. Все эти данные, естественно, также будут зашифрованы.

Пользователь может создавать неограниченное количество дополнительных разделов (хранилищ) в базе, что позволяет структурировать хранимые там данные по категориям.

Для переноса паролей из браузеров и других парольных менеджеров (вроде LastPass, 1Password или KeePass) в MultiPassword предусмотрен механизм импорта данных. Все, что требуется сделать пользователю — экспортировать пароли из браузера/менеджера в HTML или CSV-файл, а затем загрузить его в программу, воспользовавшись соответствующей функцией. При необходимости пароли из MultiPassword также могут быть экспортированы в файл.

Также в приложении предусмотрен автоматический блокиратор интерфейса, срабатывающий по истечению нескольких минут бездействия пользователя. Этот механизм призван минимизировать риск похищения паролей, если пользователь оставил свой компьютер без присмотра, забыв заблокировать учетную запись.

Встроенный в программу инструмент поиска позволит быстро найти нужные данные в хранилище (по названию записей, адресам сайта и т.д.).

Отдельно отметим особый механизм защиты учетной записи MultiPassword от взлома, требующий использования специального секретного (цифрового) ключа при первом запуске программы на новом устройстве. Ключ, представляющий собой длинный шестнадцатеричный код, выдается при регистрации аккаунта, его также можно сгенерировать из программы. Он требуется исключительно для первого запуска MultiPassword на компьютере (либо при смене учетной записи или переустановке операционной системы). Т.е., даже если у пользователя похитят мастер-пароль, доступ к учетной записи невозможно будет получить без этого ключа.

Как и полагается в случае любыми системами хранения зашифрованных данных, доступ к аккаунту MultiPassword невозможно восстановить без мастер-пароля (даже если у пользователя в наличии будет секретный ключ). Без мастер-пароля невозможно и расшифровать хранимые в системе данные — это не смогут сделать даже разработчики программы. Другими словами — ни в коем случае не теряйте мастер-пароль после регистрации в системе или его смене из личного кабинета!

Ограничения бесплатной версии и стоимость подписки

Ознакомительная версия MultiPassword работает без каких-либо функциональных ограничений, но только лишь в течение 30 дней с момента регистрации. Впрочем, подписка на использование программы обойдется всего в 50 рублей в месяц — очень низкая цена собственной безопасности в интернете. В свете последних санкции и невозможностью оплаты зарубежных сервисов по хранению паролей рекомендуем использовать аналог 1Password.