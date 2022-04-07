1Password больше не регистрирует пользователей из России. Более того, из-за отмены трансграничных платежных систем Visa и MasterCard пользователи из России не могут воспользоваться функциями менеджера пароля 1Password. Рекомендуем воспользоваться отечественным менеджером паролей MultiPassword.com.

1Password — программа для хранения паролей и любых других пользовательских данных на локальном или удаленном защищенном сервере. Приложение может использоваться и для хранения электронных документов, сканов, фотографий и прочих типов файлов на жестком диске компьютера, съемном носителе или в хранилище, предоставляемом разработчиками данного программного обеспечения.

Программа 1Password подходит для работы на компьютерах под управлением Windows 7, 8/8.1 или 10, поддерживаются системы 32-бит и 64-бит, также требуется наличие установленной на ПК платформы Microsoft.NET версии 4.6.2 или выше. Интерфейс приложения имеет поддержку русского языка.

1Password явялется платным приложением с возможностью бесплатного использования в течении 30 дней с момента установки.

Мастер паролей 1Password

Основное предназначение программы 1Password — хранение и защита пользовательских данных. Если информация загружена в облачное хранилище 1Password, доступ к ней можно получить различными способами — с компьютера через рассматриваемое приложение, из любого браузера и c мобильного устройства Android/iOS.

Хранящиеся в онлайн-базе 1Password пользовательские данные, защищены алгоритмом шифрования AES-256. Для получения доступа к ним требуется наличие пароля и многозначного мастер-ключа, выдающегося пользователю лишь однажды при регистрации на сервере. Подобные меры безопасности позволяют предотвратить утечку информации даже в том случае, если вся база данных 1Password попадет в руки злоумышленников. Без соответствующих паролей и мастер-ключей расшифровка хранящихся данных не представляется возможной (по крайней мере, с использованием существующих сегодня технологий взлома).

Как работает 1Password?

Принцип работы 1Password достаточно прост:

Пользователь выполняет авторизацию на сервере, вводя соответствующие данные в программу.

После входа пользователь может просматривать всю когда-либо загруженную им на сервер информацию в удобном формате.

Для редактирования или добавления в базу новых данных в программе предусмотрены все необходимые инструменты. Они рассчитаны на использование простыми пользователями, потому имеют максимально простое и удобное управление.

Сразу после добавления в программу новых данных, последние автоматически шифруются и загружаются на сервер.

Примерно то же самое происходит и при хранении данных на жестком диске или съемном носителе, только вместо удаленной онлайн-базы используется специальный зашифрованный файл, защищенный паролем.

Возможности 1Password

Разработчики 1Password предусмотрели разнообразные удобные функции, облегчающие ведение пользователями базы данных, меры безопасности использования программы на компьютере.

Из наиболее значимых функциональных возможностей приложения отметим:

Наличие готовых форм для удобного заполнения паролей от сайтов, данных кредитных карт, паспортов, водительских прав, банковских счетов, лицензий и многого другого. Пользователь просто выбирает нужный бланк, в котором предусмотрены все необходимые поля для заполнения — очень удобно.

Возможность загрузки в базу файлов любого объема. Чем больше файл, тем дольше времени уходит на его шифрование.

Функционал «Watchtower» (Сторожевая Башня) помогает выявлять в сохраненных данных различные уязвимости, на которые не обратил внимания пользователь. К примеру, это слабые или повторяющиеся пароли, наличие в базе ссылок на вредоносные сайты или скомпрометированных логинов (проверяются по онлайн-сервису «haveibeenpwned.com»). При обнаружении уязвимостей программа выводит соответствующие уведомления с рекомендациями по устранению проблем.

Возможность сохранения в базе веб-форм при установке соответствующего разрешения для имеющегося браузера.

Встроенный генератор паролей позволяет создавать сложные парольные фразы.

Возможность присвоения записям в базе данных собственных уникальных иконок и другие функции.

Из функций обеспечения безопасности использования программы на компьютере: